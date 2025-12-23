Всё, что вы не знали о хозяйственном мыле: для чего его можно использовать и почему оно не для кожи

Хозяйственное мыло появилось на рынке более ста лет назад и с тех пор остаётся популярным. Первоначально его использовали исключительно для стирки и уборки, но затем многие стали применять его в уходе за кожей и даже в лечении некоторых заболеваний. Однако стоит ли следовать рекомендациям из соцсетей? Объясняет Елена Павлова - врач общей практики, натуропат, пишет об этом издание Доктор Питер.

Хозяйственное мыло: агрессивное средство

Хозяйственное мыло — это мощный щелочной раствор, и надпись "72%" на упаковке означает содержание жирных кислот, а не каких-либо "натуральных" или лечебных компонентов. Мыло может разрушать кожный барьер, а его "безопасность" заключается лишь в отсутствии отдушек и красителей, но не в его воздействии на кожу.

"Это средство нельзя считать безопасным или рекомендованным для регулярного ухода за телом, кожей и, тем более, для лечения заболеваний", — предупреждает Елена Павлова.

Мыло не является антисептиком и не может полноценно заменить средства для лечения. Хотя оно может быть использовано для первичной обработки небольших ран или ссадин, его щелочная среда сильно сушит кожу и может замедлить заживление здоровых тканей.

Почему мыло может повредить коже?

pH здоровой кожи находится в пределах 4,5-5,7, что означает кислую среду. В то время как pH хозяйственного мыла — 11-12, что приводит к резкому сдвигу кислотности.

"Мыло создаёт щелочной удар, смывая не только грязь, но и главный защитный барьер от бактерий, грибков и потери влаги. Это может привести к контактному дерматиту, так как в наше время кожа подвержена большему количеству агрессивных факторов", — поясняет врач.

Постоянное использование хозяйственного мыла может вызвать раздражение, сухость и шелушение кожи, делая её более уязвимой для внешней среды.

Мыло полезно в быту, но не для ухода за кожей

Мыло полезно для бытовых нужд, например, для мытья рук после работы с машинным маслом или краской. Однако после использования средства обязательно требуется интенсивное увлажнение, так как кожа становится сухой и неприятной на ощупь.

"Это вполне объяснимо: использование мыла приводит к сухости, стянутости, раздражению, коже требуется дополнительное увлажнение", — объясняет Елена Павлова.

Опасные мифы о хозяйственном мыле

Некоторые люди используют хозяйственное мыло для мытья кожи головы вместо шампуня, что делает волосы тусклыми и ломкими, а кожу головы сухой, провоцируя перхоть. Такой рецепт использовать не стоит.

Также существует мнение, что мыло можно использовать для лечения кожных заболеваний. Однако щелочь не убивает споры грибов, а лишь создаёт временную неблагоприятную среду, что может замаскировать симптомы и упустить важное время для полноценного лечения.

"Мыло не поможет вылечить акне или воспаления на лице, оно может даже ухудшить ситуацию, разрушая липидный барьер кожи, что усилит выделение жира и углубит проблему", — добавляет врач.

Использование хозяйственного мыла в интимной гигиене также крайне не рекомендуется. Мыло нарушает баланс микробиома, уничтожая полезные лактобактерии, что может привести к бактериальному вагинозу и молочнице.

Рекомендации врача

Хозяйственное мыло — это мощное моющее средство для бытовых нужд, но не панацея для ухода за кожей или лечения инфекций.

"Использовать его для здоровья — всё равно что ехать в клинику на телеге. Его место — у раковины в гараже, а не в вашей домашней аптечке", — резюмирует Елена Павлова.

Современная медицина предлагает более эффективные и безопасные средства для решения различных проблем, эффективность которых доказана научными исследованиями.