Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мыло
Мыло
© commons.wikimedia.org by The Boss is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:29

Всё, что вы не знали о хозяйственном мыле: для чего его можно использовать и почему оно не для кожи

Хозяйственное мыло нарушает pH кожи, что может привести к раздражению – эксперт

Хозяйственное мыло появилось на рынке более ста лет назад и с тех пор остаётся популярным. Первоначально его использовали исключительно для стирки и уборки, но затем многие стали применять его в уходе за кожей и даже в лечении некоторых заболеваний. Однако стоит ли следовать рекомендациям из соцсетей? Объясняет Елена Павлова - врач общей практики, натуропат, пишет об этом издание Доктор Питер.

Хозяйственное мыло: агрессивное средство

Хозяйственное мыло — это мощный щелочной раствор, и надпись "72%" на упаковке означает содержание жирных кислот, а не каких-либо "натуральных" или лечебных компонентов. Мыло может разрушать кожный барьер, а его "безопасность" заключается лишь в отсутствии отдушек и красителей, но не в его воздействии на кожу.

"Это средство нельзя считать безопасным или рекомендованным для регулярного ухода за телом, кожей и, тем более, для лечения заболеваний", — предупреждает Елена Павлова.

Мыло не является антисептиком и не может полноценно заменить средства для лечения. Хотя оно может быть использовано для первичной обработки небольших ран или ссадин, его щелочная среда сильно сушит кожу и может замедлить заживление здоровых тканей.

Почему мыло может повредить коже?

pH здоровой кожи находится в пределах 4,5-5,7, что означает кислую среду. В то время как pH хозяйственного мыла — 11-12, что приводит к резкому сдвигу кислотности.

"Мыло создаёт щелочной удар, смывая не только грязь, но и главный защитный барьер от бактерий, грибков и потери влаги. Это может привести к контактному дерматиту, так как в наше время кожа подвержена большему количеству агрессивных факторов", — поясняет врач.

Постоянное использование хозяйственного мыла может вызвать раздражение, сухость и шелушение кожи, делая её более уязвимой для внешней среды.

Мыло полезно в быту, но не для ухода за кожей

Мыло полезно для бытовых нужд, например, для мытья рук после работы с машинным маслом или краской. Однако после использования средства обязательно требуется интенсивное увлажнение, так как кожа становится сухой и неприятной на ощупь.

"Это вполне объяснимо: использование мыла приводит к сухости, стянутости, раздражению, коже требуется дополнительное увлажнение", — объясняет Елена Павлова.

Опасные мифы о хозяйственном мыле

Некоторые люди используют хозяйственное мыло для мытья кожи головы вместо шампуня, что делает волосы тусклыми и ломкими, а кожу головы сухой, провоцируя перхоть. Такой рецепт использовать не стоит.

Также существует мнение, что мыло можно использовать для лечения кожных заболеваний. Однако щелочь не убивает споры грибов, а лишь создаёт временную неблагоприятную среду, что может замаскировать симптомы и упустить важное время для полноценного лечения.

"Мыло не поможет вылечить акне или воспаления на лице, оно может даже ухудшить ситуацию, разрушая липидный барьер кожи, что усилит выделение жира и углубит проблему", — добавляет врач.

Использование хозяйственного мыла в интимной гигиене также крайне не рекомендуется. Мыло нарушает баланс микробиома, уничтожая полезные лактобактерии, что может привести к бактериальному вагинозу и молочнице.

Рекомендации врача

Хозяйственное мыло — это мощное моющее средство для бытовых нужд, но не панацея для ухода за кожей или лечения инфекций.

"Использовать его для здоровья — всё равно что ехать в клинику на телеге. Его место — у раковины в гараже, а не в вашей домашней аптечке", — резюмирует Елена Павлова.

Современная медицина предлагает более эффективные и безопасные средства для решения различных проблем, эффективность которых доказана научными исследованиями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогодние обещания формируют завышенные ожидания и стресс — психолог Метелина вчера в 20:05
Новогодние обещания закладывают разочарование: главная ловушка начинается в полночь

Новогодние обещания часто оборачиваются разочарованием. Психолог объяснила, как превратить желания в реальные шаги и избежать чувства вины.

Читать полностью » Рост цен на стоматологию ограничится 20–30% в 2026 году — Антипенко стоматолог вчера в 19:58
Пломба дороже золота: цифра в чеке, к которой пациенты в 2026 году окажутся не готовы

Прогнозы о резком росте цен на стоматологию напугали пациентов, но эксперты сомневаются в сценарии скачка. Рынок может отреагировать иначе.

Читать полностью » Продукт распада мелатонина улучшил память — Knowridge вчера в 19:54
Ночной гормон включил скрытую защиту мозга: эффект проявляется, когда память уже под угрозой

Учёные выяснили, что метаболит гормона сна мелатонина может усиливать память и поддерживать работу мозга, включая возрастные изменения когнитивных функций.

Читать полностью » Ранний отход ко сну зимой снижает хроническую усталость — Фицджеральд психолог вчера в 17:36
Зима — не пауза в жизни: привычки, которые удерживают психику на плаву в сезон темноты

Зима не обязательно должна быть временем упадка и ожидания. Психолог объясняет, как изменить отношение к холодному сезону и сохранить эмоциональный баланс.

Читать полностью » Стоматологические услуги могут подорожать на 50-100% в 2026 году — Балакирева вчера в 16:45
От зубных имплантов до чистки: как повышение цен на стоматологические материалы скажется на пациентах

В 2026 году стоматологические услуги в России могут подорожать на 50-100%. Как повышение цен повлияет на пациентов и стоматологов, читайте в нашем материале.

Читать полностью » Одышка может быть симптомом опасных состояний — терапевт Ярцева вчера в 16:04
Одышка пришла незаметно: о чем на самом деле говорит тяжелое дыхание

Терапевт Ирина Ярцева рассказала NewsInfo, почему одышка даже при минимальных нагрузках требует обращения к врачу.

Читать полностью » Корональная дыра на Солнце вызвала возмущение магнитосферы — ИКИ РАН вчера в 15:42
Неделя начнётся с удара по самочувствию: магнитные бури вмешаются в последние рабочие дни декабря

Конец декабря начнется с магнитных бурь: ученые предупреждают о нестабильной геомагнитной обстановке и уточняют прогноз на Новый год.

Читать полностью » Косметолог связала тусклый цвет лица с хроническим стрессом — Анастасия Разбежкина вчера в 15:42
Лицо без морщин, но с тревожным сигналом: почему кожа выглядит уставшей задолго до старения

Тусклый цвет лица и сухость — не признак старения. Врач объяснила, что такое синдром уставшей кожи и как вернуть ей здоровое сияние.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Снижение соли в рационе уменьшило отёки при болезни почек — врачи
УрФО
На Урале ожидаются морозы до −38 градусов — Уральский гидрометцентр
Мир
Первая коммерческая ракета Южной Кореи потерпела крушение через 30 секунд после старта — Рёнхап
УрФО
В Свердловской области инфляция замедлилась до 8,5% в годовом выражении – Уральский ЦБ
Общество
Доходный дом Емельянова: архитектурный символ Екатеринбурга, построенный в 1897 году
Общество
Проблемы с доставкой почты на Чукотку: срок доставки до 6 месяцев, сообщает прокуратура
ЦФО
В Москве 23 декабря ожидаются морозы до −11 градусов без осадков — Гидрометцентр
Наука
Растения проявляют материнскую заботу о потомстве — Сони
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet