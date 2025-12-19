Хозяева собирают чемоданы, зооняни — графики: что происходит с рынком ухода за питомцами

В преддверии новогодних праздников россияне всё чаще доверяют заботу о своих питомцах профессионалам, а рынок услуг по уходу за животными демонстрирует устойчивый рост. Поездки за город и за границу стимулируют спрос на временную замену хозяев, и эта тенденция особенно заметна в конце года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервисов "Авито услуги" и "Авито товары".

Рост спроса на зоонянь

Во второй половине ноября — первой половине декабря 2025 года интерес к услугам зоонянь в России вырос в 1,2 раза по сравнению с предыдущим сопоставимым периодом. Аналитики фиксируют увеличение спроса на 21%, тогда как число объявлений от специалистов по уходу за животными выросло на 9%.

"В канун новогодних праздников многие хозяева уезжают за город или за границу: в таких случаях они вызывают на дом зооняню для присмотра за животными", — говорится в исследовании сервисов.

Эксперты отмечают, что такие специалисты не ограничиваются кормлением питомцев. В их обязанности входят смена воды, уборка лотков и клеток, игры с животными, а при необходимости — выгул собак.

Выгул и специализированный уход

Отдельной услугой остаётся профессиональный выгул собак. В ситуациях, когда владельцы не могут делать это самостоятельно, они всё чаще обращаются к зооняням. Спрос на выгул вырос на 9%, а предложение — на 4%.

Перед праздниками особенно заметно увеличился интерес к уходу за птицами: таких специалистов искали на 15% активнее, а число предложений выросло на 7%. Грызунам присмотр требовался на 14% чаще, экзотическим животным — на 10%. При этом активность специалистов в этих сегментах увеличилась на 5-8%.

Экзотика, кошки и аквариумы

Интерес к уходу за рептилиями, амфибиями и пауками вырос на 9%, аналогичная динамика зафиксирована и по кроликам. Услуги по кормлению рыб и чистке аквариумов стали востребованнее на 7%. Присмотр за кошками показал более умеренный, но стабильный рост — на 5%.

Аналитики подчёркивают, что разнообразие запросов говорит о готовности владельцев обеспечивать комфорт питомцам независимо от их вида.

Параллельный рост продаж товаров

Одновременно с ростом спроса на услуги увеличились и покупки товаров для животных. Наиболее заметно выросли продажи игрушек: для собак — на 23%, для кошек — на 19%. На столько же увеличились покупки одежды для кошек.

Полноценные кормушки для разных животных россияне приобретали на 21% активнее, отдельные миски — на 13%. Продажи лежанок выросли на 5%. Эксперты связывают эту динамику с подготовкой к праздникам и желанием владельцев обеспечить питомцам комфорт во время своего отсутствия.