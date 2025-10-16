Хотели защитить экологию — убили автопорт: как утильсбор превращается в налог на Дальний Восток

Повышение утильсбора, предложенное правительством, может стать одним из самых чувствительных ударов по автомобильному рынку России за последние годы. Особенно остро это почувствуют жители Дальнего Востока, где импорт машин — не просто бизнес, а целая отрасль, влияющая на жизнь целых регионов.

Что такое утильсбор и почему его снова повышают

Утилизационный сбор взимается с каждого автомобиля — это плата, предназначенная для утилизации транспортного средства после окончания его срока службы. На практике же этот механизм стал фискальным инструментом, напрямую влияющим на стоимость импортных машин.

Теперь власти обсуждают радикальное повышение ставок, особенно для автомобилей с крупными двигателями. Это значит, что, например, внедорожники и мощные кроссоверы из Японии, Кореи и Европы могут подорожать в разы.

"Когда отдельно говорят о последствиях утильсбора на Дальнем Востоке — это абсолютно понятно. Речь идет о целой отрасли: через порты Владивостока, Находки, Николаевска-на-Амуре ввозится подавляющее большинство автомобилей из Кореи и Японии, а также частично из Китая", — пояснил политолог Даниил Ермилов.

Сравнение: кто пострадает от реформы

Категория Потери и последствия Комментарий Автолюбители Рост цен на иномарки, снижение доступности машин Импорт станет экономически невыгодным Бизнес (дилеры, логистика) Падение объёмов импорта, сокращение рабочих мест Удар по портам Владивостока и Находки Региональные власти Сокращение налоговых поступлений Потери для бюджетов Приморья и Хабаровского края Производители в РФ Временное преимущество, но без роста качества Спрос сместится к подержанным авто Государство Краткосрочное увеличение сборов Риск социальной напряжённости и протестов

Советы шаг за шагом: как автомобилистам подготовиться

Поторопитесь с покупкой. Если планируете брать иномарку, сделайте это до вступления новых ставок в силу. Рассмотрите подержанные авто. Пока рынок не перегрет, можно найти качественные машины из Японии по адекватной цене. Проверьте региональные программы поддержки. В ряде субъектов РФ действуют льготы на покупку автомобилей местной сборки. Следите за курсом валют. Любое колебание рубля повлияет на конечную цену авто. Не спешите с кредитом. После реформы банки могут пересмотреть условия автокредитования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что повышение утильсбора коснётся только новых автомобилей.

Последствие: рост цен затронет и рынок подержанных авто, особенно праворульных.

Альтернатива: искать варианты локального производства или заранее оформить ввоз.

Ошибка: надеяться, что рост сборов компенсируют скидками.

Последствие: импортеры не смогут перекрыть увеличение стоимости.

Альтернатива: покупать машины до реформы или выбирать менее объёмные двигатели.

Ошибка: игнорировать региональные протесты.

Последствие: меры могут ввести без обсуждения, что приведёт к кризису отрасли.

Альтернатива: поддерживать инициативы по прозрачности расчётов и общественному контролю.

А что если…

Что если утильсбор всё-таки поднимут в несколько раз? Для Дальнего Востока это означает системный удар по региональной экономике. Портовые города живут за счёт импорта и обслуживания машин: тысячи рабочих мест связаны с логистикой, СТО, гостиницами и транспортными услугами.

"Портовики недосчитаются больших денег и дополнительных услуг. Речь не только об основных операциях, но и о местных сервисах — разгрузке, погрузке, гостиницах, питании. В этой сфере работает много людей", — подчеркнул Даниил Ермилов.

Если импорт резко сократится, начнутся массовые увольнения, а автомобили на рынке подорожают минимум на 30-50%.

Плюсы и минусы реформы утильсбора

Плюсы Минусы Рост доходов бюджета в краткосрочной перспективе Подорожание автомобилей и сокращение рынка Потенциальная поддержка отечественного автопрома Удар по портам и бизнесу Дальнего Востока Формальное усиление экологической политики Реальное ухудшение доступности транспорта Рост спроса на обслуживание старых авто Ускоренное старение автопарка

FAQ

Когда планируется повышение утильсбора?

Официальная дата пока не объявлена, но обсуждения идут на уровне правительства с осени 2025 года.

Кого коснётся повышение?

Все импортные автомобили, включая подержанные, особенно с мощными двигателями.

Есть ли льготы для регионов?

Пока нет. Но дальневосточные власти добиваются особых условий для своего региона.

Почему именно Дальний Восток протестует?

Потому что через его порты идёт большая часть импортных машин. Там построена целая инфраструктура, и любое ограничение приведёт к кризису.

Повлияет ли это на цены российских машин?

Да. Даже отечественные авто могут подорожать из-за роста логистических и налоговых издержек.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора защитит отечественный автопром.

Правда: без роста качества машин россияне просто будут дольше ездить на старых авто.

Миф: Дальний Восток сможет быстро перестроиться.

Правда: портовая экономика региона завязана на импорт, и заменить этот поток нечем.

Миф: сбор коснётся только люксовых автомобилей.

Правда: подорожают даже популярные кроссоверы и седаны среднего класса.

Исторический контекст

Система утильсбора появилась в России в 2012 году как мера поддержки переработки отходов. Однако уже через несколько лет она превратилась в инструмент защиты внутреннего рынка. Каждый новый виток повышения ставок приводил к сокращению импорта — особенно ощутимо это проявлялось на Дальнем Востоке, где экономика тесно связана с японскими и корейскими автомобилями.

Митинг во Владивостоке 11 октября, собравший около 500 человек, стал первым массовым сигналом недовольства. Участники потребовали отменить повышение и сделать расчёт сборов прозрачным.

"Вместо того чтобы выстраивать в стране нормальную экономику и налоговую систему, у нас занимаются черт знает чем", — резюмировал политолог Даниил Ермилов.

Три интересных факта