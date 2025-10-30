Хотели увидеть вулканы — увидели МЧС: чем закончилась авантюра на Авачинском перевале
Поздним вечером 28 октября на Камчатке началась одна из самых напряжённых спасательных операций сезона. В МЧС по Камчатскому краю поступило сообщение: в районе Авачинского перевала в снежном плену застряли три автомобиля, в которых находились четыре туриста. Из-за разыгравшейся метели и исчерпавшихся запасов топлива люди оказались полностью отрезаны от цивилизации.
Спасатели незамедлительно отправились на помощь, задействовав снегоболотоход "Кречет". Эта техника специально предназначена для передвижения в условиях полного бездорожья, и именно она стала ключевым инструментом в операции.
"Я не знаю, как комментировать данное происшествие. Хочется спросить: Серьезно? Ехать на Авачинский перевал, когда по всем телевизорам края и по всем соцсетям сказано — ИДЕТ МОЩНЫЙ ЦИКЛОН? Мы для кого все эти смски рассылаем? На улице ад творится. Ветрище и снег. Безусловно, спасатели придут на помощь, но они тоже люди", — возмутился министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
Ночь на перевале: когда спасатели сами оказались в ловушке
К моменту прибытия оперативной группы погода ухудшилась настолько, что движение стало невозможным. Видимость упала почти до нуля, а порывы ветра достигали скорости, при которой невозможно было даже открыть двери техники.
"Группа спасателей была вынуждена остановиться всего в 1,5 км от пострадавших из-за нулевой видимости, сильного снега с порывами ветра и низовой метели у подножия вулкана", — пояснил Лебедев.
Попытка пройти оставшийся путь пешком закончилась неудачей: буря буквально сбивала людей с ног. Чтобы избежать человеческих жертв, операция была приостановлена до утра. Всё это время спасатели поддерживали радиосвязь с туристами и контролировали их состояние.
Возобновление операции и спасение туристов
На рассвете 29 октября, как только ветер ослаб, на место направили дополнительную команду на снегоходах. Благодаря профессионализму и выносливости камчатских спасателей, уже к утру все четверо путешественников были найдены и доставлены в безопасное место.
"Операция завершена. Туристов спасли и передали родственникам. Спасатели вернулись в ППД. Благодарю Вас, ребята. Без сомнения, камчатские спасатели — лучшие! Обязательно поощрим участников этой спасоперации", — написал утром в соцсетях Сергей Лебедев.
Почему туристы продолжают рисковать
Несмотря на постоянные предупреждения МЧС, жители и гости Камчатки нередко игнорируют сообщения об ухудшении погоды. Часто это связано с недооценкой силы местных циклонов. В таких условиях даже опытные путешественники рискуют оказаться в смертельной ловушке.
"Циклон надо пережидать дома, сидя на диване с горячим чаем, а не мерзнуть в машине среди снега и пурги", — посоветовал министр.
Как избежать опасных ситуаций зимой
Чтобы подобные истории не повторялись, специалисты советуют придерживаться нескольких простых, но жизненно важных правил.
-
Проверяйте прогноз заранее. Перед выездом на природу изучайте сводку МЧС и данные гидрометцентра.
-
Не доверяйте только личным ощущениям. Если штормовое предупреждение объявлено, оно основано на фактических метеоданных.
-
Берите запас топлива и тёплую одежду. Даже короткая поездка может превратиться в многочасовое ожидание помощи.
-
Сообщайте о маршруте. Всегда оставляйте информацию о направлении движения родственникам или спасателям.
-
Используйте спутниковые трекеры. Современные устройства связи (например, InReach или Spot) позволяют отправить сигнал SOS даже без мобильной сети.
А что если помощь не придёт?
В случае, если вы оказались заблокированы в автомобиле и спасатели не могут добраться, важно действовать рационально:
- оставайтесь внутри машины — она защитит от ветра и холода;
- периодически включайте двигатель, чтобы прогреться, но следите, чтобы выхлопная труба не была занесена снегом;
- экономьте аккумулятор и топливо — используйте освещение и обогрев минимально;
- сохраняйте спокойствие и не пытайтесь идти пешком в пургу.
Исторический контекст: циклоны на Камчатке
Камчатка — один из самых метеозависимых регионов России. Циклоны с Тихого океана приходят сюда регулярно, особенно осенью. В истории региона зафиксированы случаи, когда снегопады полностью парализовали движение даже в черте Петропавловска-Камчатского. Поэтому местные жители хорошо знают: игнорировать предупреждения МЧС — значит играть с природой в опасную игру.
