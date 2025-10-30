Хотели увидеть вулканы — увидели МЧС: чем закончилась авантюра на Авачинском перевале

Поздним вечером 28 октября на Камчатке началась одна из самых напряжённых спасательных операций сезона. В МЧС по Камчатскому краю поступило сообщение: в районе Авачинского перевала в снежном плену застряли три автомобиля, в которых находились четыре туриста. Из-за разыгравшейся метели и исчерпавшихся запасов топлива люди оказались полностью отрезаны от цивилизации.

Спасатели незамедлительно отправились на помощь, задействовав снегоболотоход "Кречет". Эта техника специально предназначена для передвижения в условиях полного бездорожья, и именно она стала ключевым инструментом в операции.

"Я не знаю, как комментировать данное происшествие. Хочется спросить: Серьезно? Ехать на Авачинский перевал, когда по всем телевизорам края и по всем соцсетям сказано — ИДЕТ МОЩНЫЙ ЦИКЛОН? Мы для кого все эти смски рассылаем? На улице ад творится. Ветрище и снег. Безусловно, спасатели придут на помощь, но они тоже люди", — возмутился министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Ночь на перевале: когда спасатели сами оказались в ловушке

К моменту прибытия оперативной группы погода ухудшилась настолько, что движение стало невозможным. Видимость упала почти до нуля, а порывы ветра достигали скорости, при которой невозможно было даже открыть двери техники.

"Группа спасателей была вынуждена остановиться всего в 1,5 км от пострадавших из-за нулевой видимости, сильного снега с порывами ветра и низовой метели у подножия вулкана", — пояснил Лебедев.

Попытка пройти оставшийся путь пешком закончилась неудачей: буря буквально сбивала людей с ног. Чтобы избежать человеческих жертв, операция была приостановлена до утра. Всё это время спасатели поддерживали радиосвязь с туристами и контролировали их состояние.

Возобновление операции и спасение туристов

На рассвете 29 октября, как только ветер ослаб, на место направили дополнительную команду на снегоходах. Благодаря профессионализму и выносливости камчатских спасателей, уже к утру все четверо путешественников были найдены и доставлены в безопасное место.

"Операция завершена. Туристов спасли и передали родственникам. Спасатели вернулись в ППД. Благодарю Вас, ребята. Без сомнения, камчатские спасатели — лучшие! Обязательно поощрим участников этой спасоперации", — написал утром в соцсетях Сергей Лебедев.

Почему туристы продолжают рисковать

Несмотря на постоянные предупреждения МЧС, жители и гости Камчатки нередко игнорируют сообщения об ухудшении погоды. Часто это связано с недооценкой силы местных циклонов. В таких условиях даже опытные путешественники рискуют оказаться в смертельной ловушке.

"Циклон надо пережидать дома, сидя на диване с горячим чаем, а не мерзнуть в машине среди снега и пурги", — посоветовал министр.

Как избежать опасных ситуаций зимой

Чтобы подобные истории не повторялись, специалисты советуют придерживаться нескольких простых, но жизненно важных правил.

Проверяйте прогноз заранее. Перед выездом на природу изучайте сводку МЧС и данные гидрометцентра. Не доверяйте только личным ощущениям. Если штормовое предупреждение объявлено, оно основано на фактических метеоданных. Берите запас топлива и тёплую одежду. Даже короткая поездка может превратиться в многочасовое ожидание помощи. Сообщайте о маршруте. Всегда оставляйте информацию о направлении движения родственникам или спасателям. Используйте спутниковые трекеры. Современные устройства связи (например, InReach или Spot) позволяют отправить сигнал SOS даже без мобильной сети.

А что если помощь не придёт?

В случае, если вы оказались заблокированы в автомобиле и спасатели не могут добраться, важно действовать рационально:

оставайтесь внутри машины — она защитит от ветра и холода;

периодически включайте двигатель, чтобы прогреться, но следите, чтобы выхлопная труба не была занесена снегом;

экономьте аккумулятор и топливо — используйте освещение и обогрев минимально;

сохраняйте спокойствие и не пытайтесь идти пешком в пургу.

Исторический контекст: циклоны на Камчатке

Камчатка — один из самых метеозависимых регионов России. Циклоны с Тихого океана приходят сюда регулярно, особенно осенью. В истории региона зафиксированы случаи, когда снегопады полностью парализовали движение даже в черте Петропавловска-Камчатского. Поэтому местные жители хорошо знают: игнорировать предупреждения МЧС — значит играть с природой в опасную игру.