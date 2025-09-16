Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слизни
Слизни
© flickr.com by Becks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:57

Хотели ускорить компост дрожжами, а вырастили армию слизней вместо удобрения для огорода

Огородник Иван Русских предупредил: дрожжи в компосте привлекают слизней

Слизни — одни из самых неприятных и настойчивых врагов огородника. Эти моллюски активизируются в тёплое и влажное время года, выходя ночью или после дождя. Их коварство в том, что за считанные дни они способны уничтожить молодые посадки овощей и зелени, превратив старательно выращенный урожай в обглоданные листья и стебли. При этом часто сами садоводы создают условия, благоприятные для размножения вредителей, даже не подозревая об этом.

Особое место в этой теме занимает компостная куча. Именно она становится местом зимовки слизней и их естественным рассадником. Поэтому подход к компосту требует внимания и знания простых правил.

"Во-первых, нельзя "ускорять" разложение растительных и других остатков в компостной куче, добавляя в нее дрожжи и всевозможные растворы из них, как советуют в Сети. Этот совет — из разряда вредных, и никакой пользы не принесет", — сказал огородник Иван Русских.

По его словам, дрожжи создают идеальную среду для моллюсков, которые весной быстро расселяются по огороду. Гораздо безопаснее положиться на естественные процессы — яблоки, сорняки и ботва сами по себе богаты питательными веществами.

Сравнение: традиционный и "ускоренный" компост

Способ Плюсы Минусы
Обычный компост без добавок Естественное разложение, безопасно для огорода Требует больше времени
Компост с дрожжами Быстрое брожение, ускорение процесса Привлекает слизней, создаёт рассадник вредителей
Компост с защитными средствами Ускоренное разложение и профилактика вредителей Нужны дополнительные препараты

Советы шаг за шагом

  1. Не используйте дрожжи и растворы на их основе в компостной куче.
  2. Добавляйте растительные остатки: ботву, траву, гнилые яблоки.
  3. Осенью пролейте компост раствором со специальным препаратом против слизней — например, "Био слизнецид". На ведро воды достаточно 30 мл средства.
  4. Перекладывайте кучу несколько раз за сезон, чтобы разрушать гнёзда моллюсков.
  5. Обеспечьте хорошую вентиляцию: плотный и сырой компост — идеальная среда для вредителей.
  6. В тёплое время используйте защитные барьеры вокруг грядок — опилки, яичная скорлупа или зола.
  7. Весной внимательно осмотрите компост перед использованием, чтобы не перенести слизней на грядки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать дрожжи для ускорения разложения.
    Последствие: увеличение численности слизней.
    Альтернатива: положиться на естественные процессы компостирования.

  • Ошибка: не обрабатывать компост осенью.
    Последствие: зимовка вредителей в куче.
    Альтернатива: пролить раствором защитного средства.

  • Ошибка: применять компост без проверки.
    Последствие: перенос моллюсков на грядки.
    Альтернатива: внимательно осмотреть содержимое весной.

А что если…

А что если слизни уже распространились по всему огороду? В этом случае можно дополнительно использовать биологические препараты на основе нематод, которые безопасны для человека, но губительны для моллюсков. Также помогают ловушки — доски, мокрые тряпки или фрукты, под которые слизни забираются днём.

Плюсы и минусы средств против слизней

Средство Плюсы Минусы
"Био слизнецид" Эффективен, безопасен для растений Нужно повторять обработки
Зола, скорлупа Доступно, экологично Работает только в сухую погоду
Ловушки Просты и безопасны Требуют регулярной проверки
Химические гранулы Мгновенный эффект Риск для домашних животных

FAQ

Какой продукт лучше всего класть в компост?
Подойдут овощные очистки, ботва, сорняки, гнилые яблоки — всё это разлагается естественным образом.

Сколько стоит средство "Био слизнецид"?
В среднем цена колеблется от 200 до 400 рублей за упаковку, которой хватает на несколько обработок.

Что лучше использовать: золу или готовые препараты?
Зола подходит как профилактика, а для массового нашествия эффективнее специальные биосредства.

Мифы и правда

  • Миф: дрожжи ускоряют разложение компоста без вреда.
    Правда: они привлекают слизней и создают условия для их размножения.

  • Миф: слизни активны только летом.
    Правда: они зимуют в компосте и начинают вредить с первых тёплых дней.

  • Миф: достаточно собрать слизней вручную.
    Правда: без профилактики они быстро вернутся.

Сон и психология

Хотя слизни напрямую не связаны с психологией, для садовода они становятся источником стресса. Постоянные потери урожая и необходимость борьбы вызывают усталость. Решение проблемы через профилактику и грамотное использование компоста снижает тревожность и позволяет наслаждаться процессом выращивания растений.

Исторический контекст

  • Ещё в XIX веке садоводы использовали золу и известь для защиты грядок.
  • В XX веке появились первые химические препараты против слизней.
  • Сегодня всё большее внимание уделяется биологическим средствам и экологичным методам.

Три интересных факта

  1. Слизни могут съесть за ночь количество пищи, равное половине собственного веса.
  2. Эти моллюски любят влажные и тёплые места, поэтому чаще всего их находят под досками и в компосте.
  3. Слизни играют роль в экосистеме, перерабатывая растительные остатки, но в огороде их численность нужно контролировать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свежий инжир помогает снизить холестерин и укрепить пищеварение сегодня в 17:06

Сезон короткий, а эффект долгий: вот чем удивит инжир садоводов

Короткий сезон свежего инжира — отличная возможность насладиться вкусом и укрепить здоровье. Узнайте, как правильно выбрать и приготовить этот фрукт.

Читать полностью » Биолог Юлия Кондратенок рассказала, как безопасно избавиться от кротов на огороде сегодня в 12:20

Огород в осаде кротов: как остановить нашествие без яда и химии — экспертный совет

Кроты наносят вред вашему огороду? Биолог раскрыла эффективные и экологичные методы борьбы с кротами: сетки, отпугиватели, натуральные средства с резким запахом.

Читать полностью » Садовод раскрыла неочевидный способ использовать упавшие плоды сегодня в 12:16

Мифы о падалице развенчаны: когда гниль полезна для сада

Садовод Ольга Воронова рассказала NewsInfo как превратить гниющие яблоки в качественный компост.

Читать полностью » Учёные: английская соль не улучшает цветение роз при нормальном составе почвы сегодня в 11:27

Одна ложка — спасение для роз, две — беда: чем грозит избыток английской соли в саду

Садоводы часто спорят, помогает ли английская соль розам цвести дольше. Разбираемся, в каких случаях она полезна, а когда только вредит.

Читать полностью » Подзимний посев: морковь, свёкла, редис и другие культуры для раннего урожая сегодня в 11:20

Подзимний посев — рискованная ставка, которая приносит богатый выигрыш

Осенью можно посеять морковь, свёклу, укроп и чеснок. Подзимний посев делает растения крепче и позволяет получить урожай на пару недель раньше.

Читать полностью » Фикусу нужен рыхлый грунт с перлитом или кокосовыми чипсами для защиты корней сегодня в 10:24

Фикус теряет красоту не из-за болезней: главные враги сидят в горшке

Как вырастить фикус с идеальной кроной? Ошибки и секреты ухода, о которых стоит знать каждому, кто держит дома это растение.

Читать полностью » Фосфорная мука или суперфосфат: сравнительный анализ удобрений для осеннего сада сегодня в 10:20

Фосфорно-калийный коктейль: эксперт раскрыл дозировки, которые превратят ваш сад в эталон плодородия

Эксперт Анастасия Коврижных предупреждает об опасностях азота и даёт рецепт идеального "коктейля" из минеральных и органических компонентов.

Читать полностью » Сравнение неприхотливых растений: как выбрать и ухаживать за кактусом, толстянкой, фикусом сегодня в 9:58

Не поливаю неделями: какие цветы украсят дом и не засохнут — список для забывчивых

Топ-5 неприхотливых комнатных растений: кактусы, толстянка, хлорофитум, фикус и спатифиллум. Узнайте графики полива, особенности освещения и секреты выживания цветов для забывчивых хозяев — даже зимой!

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Зелёный лук и сельдерей легко отрастают из кухонных остатков дома
Спорт и фитнес

Как выполнять рывок и наклон с гирей без риска для спины — рекомендации специалистов
Красота и здоровье

Тренды верхней одежды осень 2025: кожаные куртки, тренчи и драп
Красота и здоровье

Психологи: ночные пробуждения в 3 часа связаны с фазами сна и стрессом
Садоводство

Специалисты объяснили, почему навоз нельзя использовать под чеснок осенью
Авто и мото

Volkswagen сосредоточит производство доступных электромобилей в Испании к 2026 году
Спорт и фитнес

Врачи предупредили: ходьба 12–3–30 может вызвать нагрузку на суставы и поясницу
Наука

Исследователи определили сезонные причины падений при Паркинсоне у пожилых людей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet