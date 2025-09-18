Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стевия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:21

Хотели похудеть — потеряли память: чем обернулись "безвредные" заменители сахара

Профессор Клаудия Суемото: регулярное употребление подсластителей снижает когнитивные функции

Искусственные подсластители давно вошли в повседневное питание миллионов людей. Их добавляют в газированные напитки, жевательные резинки, йогурты, десерты и даже в лекарства. Они кажутся безобидной заменой сахару, позволяя уменьшить калорийность и при этом сохранить сладкий вкус. Но исследования всё чаще ставят под сомнение их безопасность.

Новое масштабное наблюдение бразильских учёных доказало: регулярное употребление подсластителей напрямую связано с ухудшением когнитивных функций.

Исследование

Команда профессора Клаудии Кимиэ Суемото из Университета Сан-Паулу на протяжении восьми лет вела наблюдения за 12,8 тысячи добровольцев. Участники заполняли анкеты о своём питании и регулярно проходили тесты на память, мышление и речевые навыки.

Результаты оказались тревожными: у тех, кто часто употреблял подсластители, когнитивные способности снижались на 62% быстрее, чем у людей, избегающих этих веществ. За годы наблюдения мозг таких участников фактически "постарел" дополнительно на 1,6 года.

Сравнение популярных подсластителей

Подсластитель Где используется Калорийность Потенциальный риск
Аспартам Газировка, жвачка, диетические десерты 0 ккал Возможное влияние на память
Сахарин Йогурты, сладости без сахара 0 ккал Усиление аппетита
Ацесульфам-К Энергетики, выпечка 0 ккал Нагрузка на ЖКТ
Эритрит Диетические напитки, конфеты 0,2 ккал/г Вздутие живота при избытке
Ксилит Жвачка, пастилки, продукты для диабетиков 2,4 ккал/г Слабительный эффект
Сорбит Диетическая выпечка, сиропы 2,6 ккал/г Метеоризм, диарея
Тагатоза Спортпит, низкокалорийные сладости 1,5 ккал/г Индивидуальная непереносимость

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте состав продуктов — подсластители часто скрываются под кодами Е950-Е969.
  2. Старайтесь ограничивать употребление диетических напитков и сладостей.
  3. Используйте натуральные заменители — стевию или мёд.
  4. Не превышайте рекомендуемую дозу: даже "безопасные" вещества при избытке вредны.
  5. Составьте дневник питания, чтобы отслеживать, сколько подсластителей вы получаете ежедневно.
  6. При первых признаках ухудшения памяти или концентрации обратитесь к неврологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать подсластители безвредной заменой сахара.
    Последствие: постепенное ухудшение памяти и внимания.
    Альтернатива: использовать натуральные подсластители в умеренных количествах.

  • Ошибка: ежедневное употребление газировки "лайт".
    Последствие: нагрузка на нервную систему, ускоренное старение мозга.
    Альтернатива: заменить газированные напитки на воду с лимоном или травяные чаи.

  • Ошибка: злоупотребление жвачкой без сахара.
    Последствие: расстройства пищеварения из-за сорбита и ксилита.
    Альтернатива: ограничить жевательные резинки или выбрать продукты с натуральными компонентами.

А что если…

А что если отказаться от сахара и подсластителей совсем? Многие исследования подтверждают, что адаптация занимает около двух недель. За это время вкусовые рецепторы перестраиваются, и фрукты начинают казаться слаще, чем раньше. В долгосрочной перспективе это снижает риск ожирения и улучшает работу мозга.

Плюсы и минусы искусственных подсластителей

Плюсы Минусы
Низкая калорийность Возможное ухудшение когнитивных функций
Не повышают уровень сахара в крови Провоцируют метеоризм и диарею
Удобны в диетах для диабетиков Усиливают тягу к сладкому
Дешевы в производстве Связаны с ускоренным старением мозга

FAQ

Как выбрать безопасный подсластитель?
Лучше ориентироваться на натуральные варианты: стевию или мёд. Они оказывают меньше побочных эффектов.

Сколько стоит заменить сахар стевией?
Цены начинаются от 150 рублей за упаковку таблеток или порошка, что сопоставимо с затратами на искусственные заменители.

Что лучше: сахар или подсластители?
И сахар, и заменители в больших дозах вредны. Оптимально сократить общее количество сладкого.

Мифы и правда

  • Миф: подсластители полностью безопасны.
    Правда: исследования показывают их негативное влияние на память и мышление.

  • Миф: они помогают похудеть.
    Правда: они могут усиливать аппетит и желание есть сладкое.

  • Миф: подсластители — лучший выбор для диабетиков.
    Правда: при грамотном подходе можно использовать и натуральные сладости в умеренном количестве.

Сон и психология

Недосып и стресс усиливают действие подсластителей на мозг. Люди, которые мало спят и часто употребляют диетические продукты, сильнее страдают от снижения концентрации. Это подтверждает необходимость комплексного подхода: здоровый сон и минимизация искусственных добавок.

Исторический контекст

  • В 1879 году был открыт сахарин — первый искусственный подсластитель.
  • В 1965 году изобретён аспартам, который долго считался "чудом диетологии".
  • В XXI веке исследования стали всё чаще связывать эти вещества с риском для мозга.

Три интересных факта

  1. Подсластители в десятки и сотни раз слаще сахара.
  2. В США до 25% детей ежедневно потребляют диетические продукты.
  3. В 2023 году ВОЗ рекомендовала ограничить использование искусственных заменителей сахара.

