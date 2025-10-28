Хотел побить рекорд — попал за решётку: как ультрамарафонец закончил гонку во владивостокской тюрьме

Французский ультрамарафонец Софиан Сехели, который был освобожден после двухмесячного пребывания в российском СИЗО, поделился впечатлениями о своем опыте в интервью западным СМИ. 43-летний спортсмен, который пытался побить мировой рекорд по велопробегу через Евразию, рассказал о драматичной ситуации, приведшей к его задержанию и пребыванию в российском следственном изоляторе.

Как это произошло

Сехели преодолел 18 тысяч километров из Лиссабона и оказался всего в 200 километрах от финиша во Владивостоке, когда столкнулся с неожиданной проблемой. Оказавшись на границе с Россией, он узнал, что пересечь её по электронной визе можно только на поезде. Однако следующий состав отправлялся только через сутки, а для рекорда каждая минута была на счету. Сехели, отчаявшись, принял решение и попытался пересечь границу пешком через уссурийскую тайгу.

"Я как-то отказался от мечты побить мировой рекорд сразу после того, как перелез через колючую проволоку", — признался спортсмен, описывая, как пробирался через колючие проволоки, ручьи и поваленные деревья, ориентируясь по GPS.

Пройдя таким образом несколько километров через лес, уставший и с порезанными ногами, Сехели сдался российским пограничникам. Попытка объяснить произошедшее случайностью не увенчалась успехом, и пограничники быстро разобрались в ситуации.

Два месяца в СИЗО

В интервью Сехели рассказал, что несмотря на неприятные условия в следственном изоляторе Уссурийска, его обращение не было жестоким.

"Это было старое здание, многое разваливалось, оно было в довольно плохом состоянии, довольно влажное — примерно так и можно представить себе российскую тюрьму", — сказал он в интервью Reuters. Однако, несмотря на всё это, спортсмен отметил, что "место было не из приятных, но и не свирепое. Там было довольно безопасно".

Тем не менее, пребывание в СИЗО оставило у французского спортсмена смешанные впечатления. В интервью France Press он отметил, что хотя все, кого он встретил в СИЗО, были преступниками, его опыт общения с ними оказался необычным.

"Это был довольно странный опыт, ведь я провел в России два месяца, и все, кого я встретил, были преступниками. Но, думаю, это все же помогло мне немного узнать, кто такие русские. В целом, я все равно встречал дружелюбных и готовых поделиться всем людей. Когда они готовили, мы все вместе садились за ужин".

Окончания и рекомендации

Когда спортсмену было предложено высказать свои рекомендации для других путешественников, он признал свой поступок "не очень умным". Он подчеркнул, что был допрос в соответствии с установленными процедурами, а его обращение было стандартным для нарушителей границы.

"Я бы настоятельно рекомендовал не нарушать ни один закон в России — любой закон. Неважно, гражданин вы России или иностранец — они не шутят", — заключил Сехели.

Таким образом, история Софиана Сехели стала не только спортивной драмой, но и уроком о соблюдении законов и правилах в другой стране, где даже самые казалось бы мелкие нарушения могут повлечь серьёзные последствия.