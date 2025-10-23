Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кефир с овсяными хлопьями
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:13

Хотел оздоровиться, а получил бурю в животе: кефир, который подвёл в самый ответственный момент

Просроченный кефир вызывает брожение и диарею — предупреждает хирург Александр Умнов

Кефир давно считается символом здорового питания. Его советуют при диетах, после антибиотиков и при нарушении пищеварения. Но не все знают, что даже этот, казалось бы, безобидный продукт может обернуться проблемой для желудка и общего самочувствия. О том, в каких случаях кефир становится врагом, а не союзником, рассказали специалисты.

"Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею", — предостерёг преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Повышенная кислотность, остатки алкоголя и особенности хранения — всё это может сделать напиток опасным даже для здорового человека.

Сравнение

Параметр Свежий кефир Просроченный или открытый более 2 суток
Вкус и запах Нежный, слегка кисловатый Резкий, с горечью
Бактериальный состав Преобладают полезные молочнокислые бактерии Дрожжи и побочные микроорганизмы
Влияние на ЖКТ Поддерживает микрофлору, улучшает пищеварение Может вызвать брожение, вздутие, диарею
Алкогольное содержание Незначительное (до 0,6%) Повышается при брожении
Подходит для детей и беременных Да, при умеренном употреблении Нет, может вызвать интоксикацию

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте срок годности. Даже один лишний день может изменить состав напитка.

  2. Храните кефир при температуре +2…+6 °C. Нельзя оставлять его на столе или в тепле.

  3. После вскрытия упаковки используйте продукт в течение 24 часов. После этого полезные бактерии начинают погибать.

  4. Не употребляйте кефир на голодный желудок, если страдаете гастритом или язвой. Кислота может вызвать боль и изжогу.

  5. Выбирайте продукт по жирности. Обезжиренный подходит при диетах, а 2,5-3,2% — при нормальном питании.

  6. Читайте состав. В идеале — только молоко и закваска без стабилизаторов и консервантов.

  7. При непереносимости лактозы выбирайте безлактозные варианты или растительные аналоги (например, кефир из овса или сои).

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: пить кефир, который стоял открытым несколько дней.
    Последствие: активное брожение, диарея, боль и вздутие живота.
    Альтернатива: готовить свежий домашний кефир с использованием аптечной закваски.

  • Ошибка: употреблять напиток при язве или гастрите натощак.
    Последствие: раздражение слизистой, жжение, тошнота.
    Альтернатива: пить кефир после еды или выбирать менее кислые молочные продукты — ряженку или ацидофилин.

  • Ошибка: давать взрослый кефир маленьким детям.
    Последствие: вздутие и боль в животе из-за высокой кислотности.
    Альтернатива: использовать детский кефир или биолакт с пониженной кислотностью.

  • Ошибка: игнорировать симптомы аллергии.
    Последствие: высыпания, зуд, отёчность и даже затруднённое дыхание.
    Альтернатива: пройти тест на аллергены и подобрать безмолочные пробиотики.

"Если у вас наблюдаются высыпания, зуд, отёчность или затруднённое дыхание после употребления кефира, лучше прекратить его пить и проконсультироваться с врачами", — сообщил хирург Александр Умнов.

А что если…

А что, если совсем отказаться от кефира? Вреда не будет, если заменить его другими источниками пробиотиков. Современный рынок предлагает йогурты без сахара, квашеные овощи, комбучу и биодобавки. Они также поддерживают микрофлору кишечника, но не повышают кислотность и не содержат спирта.

Для любителей традиционных продуктов остаётся вариант — домашний кефир. Его легко приготовить из пастеризованного молока и аптечной закваски, контролируя свежесть и состав.

Плюсы и минусы

Плюсы кефира Минусы кефира
Улучшает пищеварение и работу кишечника Может вызывать вздутие и изжогу
Поддерживает баланс микрофлоры после антибиотиков Содержит следы алкоголя
Богат кальцием и витаминами группы B Не подходит людям с лактозной непереносимостью
Усиливает иммунитет и снижает уровень холестерина Опасен при заболеваниях ЖКТ
Подходит для диетического питания Быстро теряет пользу после вскрытия

FAQ

Как выбрать качественный кефир в магазине?
Обращайте внимание на состав — только молоко и закваска. Срок хранения не должен превышать 5-7 дней.

Можно ли пить кефир каждый день?
Да, но в умеренных количествах — по стакану в день. При хронических проблемах с желудком лучше советоваться с врачом.

Чем заменить кефир при непереносимости молочного белка?
Подойдут безлактозные напитки, растительные аналоги на основе сои, овса, миндаля или кокоса.

Почему в кефире есть алкоголь?
Он образуется естественным образом при брожении. Обычно его доля не превышает 0,6%, но при длительном хранении может увеличиться.

Мифы и правда

  • Миф: кефир полностью восстанавливает микрофлору после антибиотиков.
    Правда: он лишь поддерживает баланс, но не заменяет специализированные пробиотики.

  • Миф: чем кислее кефир, тем он полезнее.
    Правда: высокая кислотность может повредить слизистую желудка, особенно у людей с гастритом.

  • Миф: кефир помогает от бессонницы.
    Правда: у некоторых людей он, наоборот, вызывает тяжесть и мешает засыпанию, если выпит перед сном.

Исторический контекст

История кефира уходит корнями на Кавказ, где его называли "напитком долголетия". В XIX веке рецепт долго держали в секрете, пока его не вывезли в Россию. Первые партии кефира появились в 1908 году в Москве.

На заре производства продукт считался лечебным: его назначали пациентам с туберкулёзом, анемией и расстройствами пищеварения. Сегодня кефир доступен каждому, но с утратой традиционной технологии некоторые полезные свойства исчезают, уступая место массовому производству.

Три интересных факта

  1. В старину кефирные грибки передавали из поколения в поколение, считая их семейной реликвией.

  2. В 1960-х годах кефир входил в рацион космонавтов как источник кальция и пробиотиков.

  3. В некоторых странах, например в Японии, выпускают кефир в таблетках как биодобавку.

