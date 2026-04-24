Шторы есть, а окна нет: где туристам лучше не бронировать ночлег

Перед бронированием хостела туристу нужно проверить его в федеральном реестре классифицированных объектов, отметила профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. О главных критериях выбора хостела эксперт рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Известия" сообщило, что мэрия Москвы активизировала борьбу с хостелами в домах.

Федеральный реестр позволяет заранее понять, насколько объект соответствует ожиданиям туриста, говорит эксперт. По ее словам, там можно проверить не только сам факт регистрации хостела, но и важные бытовые характеристики.

"Человек, который собирается ехать в хостел, должен зайти в федеральный регистр классифицированных объектов и посмотреть, есть ли этот хостел там. В этом реестре самостоятельно регистрацию объектов проводят владельцы хостелов. В этом реестре можно увидеть площадь комнат и все характеристики, которые интересуют клиента", — отметила Дехтярь.

Эксперт уточнила, что в описании объекта должны быть указаны тип кроватей, наличие помещения для отдыха, места для приготовления пищи или предприятия питания. Отдельное значение имеют фотографии, поскольку они помогают проверить реальные условия размещения.

"Фотографии фиксируют даже наличие окон. Были обращения граждан на предмет того, что в хостеле висят шторы, а окна нет. Реестр четко покажет, что фотография и объект соответствуют друг другу, это не подделка. Это очень важный аспект для клиента", — пояснила эксперт.

При выборе хостела, добавила Дехтярь, также нужно учитывать цену и расположение. Стоимость зависит от того, находится ли объект в центре города, на окраине или за его пределами.

Она подчеркнула, что туристам не стоит выбирать объекты, расположенные на территориях СНТ. По словам эксперта, такие хостелы и глэмпинги могут предлагать более низкую цену, но сейчас находятся вне закона.

Особенно рискованно, по словам Дехтярь, заранее переводить деньги через непонятный сайт: в таком случае поездка может обернуться потерей средств.