Хорошо звучит, плохо работает: инициатива про снижение ставок по кредитам требует деталей, которых нет

Идея заставить банки автоматически уменьшать ставки по кредитам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ пока выглядит скорее политическим лозунгом, чем рабочим механизмом. Об этом Pravda.Ru сообщил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя обсуждаемую инициативу. По его словам, предложение упирается не только в экономику, но и в базовые нормы гражданского права.

Почему "автоматическое снижение" упирается в договоры

Ранее "Известия" со ссылкой на лидера ЛДПР Леонида Слуцкого сообщили, что депутаты Госдумы намерены в 2026 году продвинуть законопроект, который обяжет банки снижать процентные ставки по кредитам при уменьшении ключевой ставки Центробанка. Беляев считает, что реализация такого подхода неизбежно столкнется с юридическими ограничениями. Он подчеркнул: процентная ставка фиксируется в кредитном договоре, а менять его в одностороннем порядке нельзя без пересмотра условий.

Экономист отмечает, что попытка "встроить" автоматический пересчет в действующие соглашения способна задеть сами основы кредитных отношений. По его оценке, это создаст правовую неопределенность и спорные ситуации между банками и заемщиками. В результате даже при привлекательной внешней логике инициатива рискует оказаться трудноисполнимой.

"Когда ставка по кредиту закрепляется в договоре, менять этот документ в одностороннем порядке невозможно. Здесь вступают в силу не столько экономические, сколько юридические вопросы. Подобные шаги затронут основы кредитных отношений и создадут правовую неопределенность. Реализовать такую идею без нарушения законодательства крайне сложно", — пояснил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Экономическая "конкретика" и риски для рынка

Беляев напомнил, что банки рассчитывают ставки не по одному параметру, а исходя из набора факторов. Среди них — надежность заемщика, качество залога, срок кредита и внутренняя кредитная политика. Поэтому универсальное снижение ставок "по команде" может привести к дисбалансу на рынке и не дать эффекта, на который рассчитывают авторы инициативы.

Отдельной проблемой Беляев называет необходимость точных правил: насколько снижать ставку, для каких кредитов, на каких условиях и с какими исключениями. Без таких деталей предложение превращается в конструкцию, которую сложно применить к реальным продуктам и договорам. В итоге, по его мнению, идея выглядит малореализуемой именно из-за практической и правовой "нестыковки".

"Все эти предложения выглядят хорошо, но разбиваются о конкретику, необходимую для их воплощения. Возникает множество вопросов — на сколько снижать ставку, для каких кредитов и на каких условиях. Это делает саму идею практически невыполнимой", — отметил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Перспектива ключевой ставки и инфляционный фон

При этом аналитик добавил, что для экономики в целом снижение ключевой ставки было бы полезным. Однако в ближайшей перспективе, по его словам, ждать такого решения не стоит. Беляев связывает это с тем, что повышение налога на добавленную стоимость будет удерживать инфляцию на уровне 8-10%.

Если инфляция сохраняется в обозначенном диапазоне, у Центробанка, по оценке эксперта, не будет оснований для смягчения денежно-кредитной политики. В этой логике автоматическое снижение ставок по кредитам становится еще менее реалистичным, поскольку само снижение ключевой ставки в ближайшее время выглядит маловероятным.