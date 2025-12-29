Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Холодный чай с чабрецом и лимоном
Холодный чай с чабрецом и лимоном
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:41

Холодные напитки под угрозой: как они ослабляют иммунитет и приводят к простуде

Холодные напитки, включая алкоголь, ослабляют иммунитет, предупреждает врач — Life.ru

Питье холодных напитков, независимо от того, содержат ли они алкоголь, может ослабить иммунитет и привести к простуде. К такому выводу пришёл Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук и старший преподаватель кафедры фармакологии Пироговского Университета, в беседе с Life.ru.

Почему холодные напитки опасны

По словам эксперта, любые холодные напитки, включая водку, шампанское и коктейли, могут быть причиной заболевания. Причина кроется в реакции организма на охлаждение. Слизистая оболочка организма, пытаясь согреть холодную жидкость, ослабляет местный иммунитет, особенно в области глотки, что создаёт благоприятные условия для проникновения микроорганизмов.

"Чем больше мы пьём холодного, тем быстрее снижается местный иммунитет. Это приводит к его ослаблению, и появляются возможности для микроорганизмов, потому что защитная система становится открытой", — пояснил Кондрахин.

Как холод влияет на организм

Холод сужает сосуды, что приводит к оттоку крови от головы и снижению местной реакции организма на проникновение микробов. Сначала сосуды сжимаются, а затем расширяются, что дополнительно раздражает слизистую оболочку. Это создаёт дополнительную нагрузку на иммунную систему, ослабляя её защиту.

"Если человек приучил себя пить холодную жидкость, то ему, возможно, ничего не будет. А если это происходит впервые или, скажем, на вечеринке, то да, это действительно может закончиться ангиной. И многие на утро отмечают, что у них осип голос, потому что фактически они простудились", — добавил специалист.

Таким образом, холодные напитки, независимо от их состава, могут стать причиной простуды, если организм не привык к их регулярному употреблению.

