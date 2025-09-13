Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована 13.09.2025 в 15:32

Качество покрытия важнее, чем мы думаем: как правильно мыть посуду с антипригарным покрытием, чтобы она служила долго

Почему не стоит мыть горячую посуду холодной водой: советы по уходу за сковородами и кастрюлями

Многие из нас сталкиваются с вопросом, можно ли мыть горячую посуду холодной водой. Особенно если речь идет о кастрюлях и сковородках с антипригарным покрытием. Ответ на этот вопрос однозначен: не рекомендуется.

Почему так важно избегать перепада температур?

В последнее время посуда с антипригарным покрытием, особенно с керамическим, стала чрезвычайно популярной. Она позволяет готовить с минимальным количеством масла, но требует аккуратного ухода. Высокая стоимость такой посуды оправдана её долговечностью, однако стоит помнить, что чем качественнее покрытие, тем более оно восприимчиво к повреждениям.

Одним из основных врагов посуды с антипригарным покрытием является термошок — резкие перепады температуры. Например, если горячую сковородку или кастрюлю сразу опустить под холодную воду, это может привести к повреждению покрытия. Особенно это касается изделий с керамическим покрытием, которое легко трескается под воздействием резкого охлаждения.

Как правильно мыть сковороды и кастрюли?

Совет от специалистов: чтобы не повредить керамическое покрытие, следует дождаться, пока посуда остынет до комнатной температуры, и только после этого мыть её. Если сковорода всё-таки горячая, рекомендуется использовать воду той же температуры, чтобы избежать термошока.

Что с другими покрытиями?

Современные производители предлагают посуду с различными покрытиями, включая такие, которые заявляют о своей устойчивости к царапинам и термошоку. Тем не менее, перед покупкой стоит внимательно ознакомиться с инструкцией и, при необходимости, проконсультироваться с продавцом. Качество покрытия и требования к уходу могут значительно отличаться в зависимости от материала.

Заключение:

Перед тем как начать мыть посуду, всегда учитывайте её особенности и требования производителя. Правильный уход продлевает срок службы вашей посуды и сохраняет её внешний вид.

