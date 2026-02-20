Картофель с луком не соседи: эти ошибки в хранении продуктов допускают все

Хранение томатов в холодильнике, соседство картофеля и лука, а также масло у плиты могут не только испортить вкус продуктов, но и навредить здоровью, пояснила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. В комментарии NewsInfo специалист назвала самые частые ошибки хранения продуктов и их последствия.

Писарева отметила, что одной из самых распространенных ошибок является хранение томатов при температуре ниже плюс десяти градусов. По ее словам, в таких условиях плоды теряют текстуру и аромат, а их мякоть становится рыхлой и безвкусной, при этом снижается содержание ликопина и витамина C.

Специалист также обратила внимание на неправильное соседство картофеля и лука.

"Часто картофель и лук хранят в одном ящике, а ведь они выделяют определенные газы и влагу. Лук выделяет этилен, который заставляет картофель прорастать быстрее, чем если бы он лежал отдельно. В проросшем картофеле накапливается солонин, токсичное вещество, которое не разрушается при варке, картофель от лука становится дряблым. А лук от картофельной влаги быстро загнивает", — рассказала Писарева.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что орехи и семена нельзя хранить в открытой упаковке на свету, так как под воздействием тепла, света и кислорода они окисляются и прогоркают. По ее словам, это не только ухудшает вкус, но и способствует образованию свободных радикалов, что может провоцировать воспалительные процессы.

Говоря о зелени, Писарева предупредила, что мыть ее заранее и убирать в холодильник во влажном виде не стоит.

"Если помыли укроп, петрушку и мокрое положили в пакет, то создали идеальную среду для размножения бактерий. Теряются постепенно витамины и преобладает патогенная зона. Поэтому лучше мыть зелень непосредственно перед едой", — пояснила специалист.

Также она рекомендовала не хранить масла холодного отжима рядом с плитой из-за перепадов температуры, которые приводят к окислению полиненасыщенных жирных кислот.

Отдельно эксперт остановилась на хранении хлеба. По ее словам, лучше держать его при комнатной температуре в бумажном пакете, а если буханка большая и не будет съедена быстро, ее стоит нарезать на порции и заморозить, а затем размораживать по мере необходимости.