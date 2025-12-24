Холод подкрался незаметно: как одну ночь дом на Булгаковой провёл на грани

Работы по ремонту коллектора отопления в жилом доме на улице Булгаковой, 5 в Печоре полностью завершены. Об этом сообщил глава района Олег Шутов. По его словам, после устранения аварии специалисты приступили к заполнению системы отопления теплоносителем. Об этом информирует ИА "Комиинформ".

Аварийная ситуация в доме произошла 23 декабря. На место оперативно выехала бригада специалистов, которая в экстренном порядке приступила к восстановительным работам. Поврежденный участок коллектора требовал полной замены, что осложняло процесс ремонта и потребовало слаженной работы коммунальных служб.

Авария на улице Булгаковой

По информации районных властей, в ходе ремонта было заменено около 20 метров трубы коллектора отопления. Работы проводились в сжатые сроки, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в жилом доме. После завершения технической части специалисты начали поэтапное заполнение системы.

"Работы по ремонту коллектора отопления полностью завершены, производится заполнение системы теплоносителем", — сообщил глава района Олег Шутов в своем телеграм-канале.

Коммунальные службы контролируют процесс запуска отопления, чтобы исключить повторные утечки и обеспечить стабильную работу системы в условиях зимнего периода.

Еще один инцидент в жилом фонде

В тот же день в администрацию поступил еще один сигнал о прорыве трубы стояка отопления в доме по адресу Гагарина, 13. В результате аварии без отопления временно остались четыре жилые комнаты. Сообщение также было оперативно передано в аварийные службы.

Бригада управляющей компании прибыла на место и в короткие сроки устранила неисправность. Отопление в помещениях было восстановлено, угрозы для дальнейшей эксплуатации системы не выявлено. Муниципальные службы продолжают мониторинг состояния инженерных сетей в жилом фонде Печоры.