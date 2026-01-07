Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Прогулка с собакой
Прогулка с собакой
© unsplash.com by Richard Burlton is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:26

Холод, который лечит: почему прогулки на свежем воздухе зимой помогают избежать простуды

Зимние прогулки укрепляют иммунитет и снижают риск заболеваний – Светлана Бурнацкая

Зимой многие стремятся избежать холода, оставаясь в тепле, однако прогулки на свежем воздухе в холодное время года оказываются полезными для здоровья, и гораздо более значимыми, чем часто предполагается. Холодный воздух, при правильном подходе, может укреплять иммунную систему и снижать вероятность сезонных инфекций.

Как зимние прогулки влияют на иммунитет

По словам врачей, регулярные зимние прогулки активируют несколько физиологических процессов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Холод стимулирует иммунную систему, повышая активность клеток, ответственных за защиту от вирусов. Также активируется термогенез — процесс выработки тепла, что способствует улучшению обмена веществ и использованию дополнительных энергетических ресурсов. Это помогает организму адаптироваться к зимним условиям и поддерживать защитные силы.

Светлана Бурнацкая, врач-терапевт и профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), отмечает, что зимние прогулки играют важную роль не только для иммунной системы, но и для общего состояния организма:

"Зимние прогулки активно стимулируют иммунную систему. Люди, регулярно гуляющие зимой, болеют ОРВИ на 30-50% реже", — рассказывает Светлана Бурнацкая.

Такие прогулки не только снижают риск простудных заболеваний, но и способствуют улучшению общего состояния, в том числе уменьшению уровня стресса и улучшению гормонального фона.

Оптимальная продолжительность прогулок

Важно, чтобы зимние прогулки не были слишком долгими и изнуряющими. Даже 20-30 минут на свежем воздухе оказывают положительное воздействие на организм, улучшая самочувствие и настроение. Для тех, кто привык к холодным условиям, оптимальным временем для прогулки будет 45-60 минут. Важно помнить, что для повышения эффективности прогулок важно соблюдать регулярность.

Однако в сильные морозы стоит быть осторожными. При температуре около -25 °C и ниже, особенно если имеется ветер, специалисты рекомендуют ограничить время пребывания на улице до 20-30 минут. В этом случае прогулки можно разделить на два выхода в течение дня, что поможет поддерживать суточные ритмы организма.

Постепенность и комфорт — залог успеха

Ключевым фактором пользы является не экстремальное воздействие холода, а постепенная адаптация организма. Организм легче переносит регулярные и умеренные нагрузки, чем редкие и чрезмерно длительные прогулки. Для тех, кто не привык к зимним условиям, важно начинать с коротких прогулок в мягкий мороз и постепенно увеличивать их продолжительность.

Кроме того, важно не только избегать переохлаждения, но и избегать перегрева. Чтобы достичь наилучшего результата, следует подбирать одежду по погоде, дышать через нос и регулировать слои одежды при потоотделении. Также не рекомендуется выходить на прогулку сразу после еды, чтобы избежать перегрузки организма.

Таким образом, регулярные прогулки на свежем воздухе зимой могут существенно повысить уровень здоровья, если соблюдать умеренность и подходить к ним разумно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психологический стресс назвали причиной сутулой осанки — физиотерапевты сегодня в 3:01
Мышцы можно накачать, но сутулость останется: тело сгибается не из-за спины, а из-за скрытых зажимов

Сутулость может быть связана не со спиной, а с психоэмоциональным состоянием. Как стресс и зажимы в теле влияют на осанку и можно ли это изменить.

Читать полностью » Исследование показало, что люди чаще болеют в выходные — Conversation вчера в 22:28
Перед отпуском меня всегда накрывает простуда — нашла 1 вещь, которая меня спасает

Почему мы часто болеем именно в отпуске? Как стресс и отдых влияют на наше здоровье? Ответы на эти вопросы в новом материале.

Читать полностью » Увлажнение губ повышает стойкость помады — визажисты вчера в 18:16
Губы в макияже выглядели плоско — пока не изменила один шаг: эффект заметен сразу

Идеальный макияж губ — это не только помада. Как подготовка, контур и оттенок помогают добиться стойкости, объёма и естественного результата.

Читать полностью » Галина Рогожкина предупредила о последствиях резкого перехода к жирной пище после поста вчера в 14:57
Тошнота и боли в животе после поста: как избежать неприятных последствий от праздничных блюд

После поста важно правильно выходить из диеты, чтобы не навредить пищеварению. Узнайте, какие блюда могут стать причиной болезненных ощущений.

Читать полностью » В России зафиксировано более 605 тыс. случаев ОРВИ и гриппа на первой неделе 2026 года — Роспотребнадзор вчера в 10:13
Грипп и COVID-19 не спешат отступать: чем обострение болезней 2026 года отличается от прошлого года

В России на первой неделе 2026 года зафиксирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как в праздничный период справляться с эпидемией?

Читать полностью » Норма сладкого для школьников составляет две конфеты в день — врач Хатшуков вчера в 10:09
Хотите, чтобы ребенок не выпрашивал сладкое? Врач советует делать это всего 2–3 раза в неделю

Врач Пироговского Университета назвал допустимое количество конфет для детей разного возраста и объяснил, почему сладкое лучше давать не каждый день.

Читать полностью » Нарушения дыхания выявили у 71% людей с хронической усталостью — FM вчера в 10:01
Кислорода хватает, а энергии нет — странный сбой дыхания загоняет тело в хронический тупик

Исследование показало, что скрытые нарушения дыхания могут усиливать симптомы синдрома хронической усталости и влиять на самочувствие после нагрузки.

Читать полностью » Миндаль помогает уменьшить морщины и улучшить состояние кожи — диетолог Елизавета Афинская вчера в 9:57
Миндаль в борьбе с возрастом: орех, который уменьшает морщины и омолаживает кожу

Миндаль помогает бороться с морщинами и пигментацией, а также улучшает увлажнение кожи, считают ученые. Как это работает и что еще полезно для красоты кожи?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ларина объяснила, как выявить подделки БАДов через систему маркировки "Честный знак"
Красота и здоровье
Боль в спине у мужчин старше 65 лет может быть причиной бессонницы – Innovation in Aging
Красота и здоровье
Овсяные напитки и их реальное влияние на аппетит и здоровье – The Conversation
Красота и здоровье
Ренато Зилли: изменения образа жизни могут нормализовать уровень сахара на ранней стадии диабета
Общество
Приложение Моя школа — важный шаг в цифровизации образования России – ТАСС
Общество
Рождественская литургия в Главном храме ВС РФ с участием министра обороны – ТАСС
Красота и здоровье
Главный врач предупреждает об опасности обморожений в зимнюю погоду – ТАСС
Происшествия
Лавинная опасность сохраняется в Краснодарском крае, несмотря на тепло – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet