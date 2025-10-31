Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:26

Не осанка, а гормональный сбой: тайная причина жирового образования на шее

Эндокринолог Калинчев: избавиться от жировых отложений на шее помогает гормональная терапия и коррекция питания

"Холка" на шее чаще всего связана с гормональными нарушениями, а не с осанкой. Об этом в беседе NewsInfo рассказал эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.

Врач пояснил, что основная причина появления "холки" на шее — гормональные изменения, в частности, связанные с менопаузой.

"Сходить к гинекологу-эндокринологу, обследоваться. Скорее всего будет выявлен дефицит гормонов, если речь идет про менопаузу", — отметил эксперт.

Он добавил, что при необходимости врач назначит терапию, чтобы компенсировать дефицит гормонов. Также специалист подчеркнул, что в таких случаях важно скорректировать питание и обменные процессы.

"От неправильного сидения не будет, это гормональные нарушения всегда", — уточнил Калинчев.

По словам эндокринолога, "холка" — это жировое отложение, возникающее из-за дефицита гормонов, неправильного питания и лишнего веса. Решить проблему можно только под контролем врача.

Врач Ольга Черницкая: йод необходим для работы щитовидной железы и обмена веществ сегодня в 13:27
Йод исчезает из пищи при варке: ошибка, которая делает еду бесполезной

Йод важен для работы щитовидной железы и мозга, но не обязательно искать его в море. Какие продукты помогут восполнить дефицит, рассказывает эндокринолог.

Читать полностью » Сливы помогают поддерживать молодость и нормализуют обмен веществ — врач Зухра Павлова сегодня в 13:25
Шесть слив в день — и минус годы: простой фрукт с эффектом антиэйдж

Доктор-эндокринолог Зухра Павлова назвала сливы естественным продуктом молодости. Узнайте, как они помогают укрепить кости, улучшить память и замедлить старение.

Читать полностью » Микросны помогают мозгу восстанавливаться во время бодрствования — исследование Массачусетского технологического института сегодня в 12:50
Микросон — тайный механизм мозга: почему краткие отключения могут сделать вас продуктивнее

Как микросны помогают мозгу восстановиться и поддерживать внимание, и что это значит для нас в условиях современного мира.

Читать полностью » Врач Андрей Панченко: при инсульте решающими становятся первые 4,5 часа сегодня в 12:21
Инсульт начинается без боли и предупреждений: главный враг тишины в организме

Каждая минута при инсульте решает судьбу человека. Как распознать первые признаки и спасти жизнь до приезда врачей — объясняет эксперт.

Читать полностью » Голубика помогает поддерживать здоровье кожи и улучшает когнитивные функции — специалисты сегодня в 11:50
Добавь ложку здоровья: чем на самом деле полезна голубика и сколько её можно есть

Голубика — это не просто вкусная ягода, но и мощный помощник в поддержании здоровья. Узнайте, как правильно её употреблять и какие преимущества она даёт организму.

Читать полностью » Врач Ольга Зинчева: орехи, рыба и брокколи помогают поддерживать концентрацию и внимание сегодня в 11:17
Мозг ест первым: какие продукты делают нас умнее и сосредоточеннее

Некоторые продукты способны усиливать память, внимание и концентрацию. Какие именно помогают мозгу работать эффективнее — объясняет врач-невролог.

Читать полностью » Работа с психологом способствует восстановлению эмоционального здоровья и личностному росту — эксперты сегодня в 10:50
Когда душа просит помощи: как психология помогает вернуть внутренний баланс и силу

Узнайте, как психология помогает людям находить решения проблем, а также какие методы и подходы могут быть наиболее эффективными для улучшения качества жизни.

Читать полностью » Аллерголог Павел Бережанский: споры грибков в листве могут вызвать аллергию и приступ астмы сегодня в 10:13
Аллергия под прикрытием осени: почему прогулка в листве может закончиться приступом

Осенняя фотосессия в листве может закончиться приступом кашля и чихания. Почему листья опасны и как не превратить прогулку в аллергенный стресс?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Чёрный цвет когтей у собак определяется пигментом меланином
Наука
Профессор Штельцнер: амулет из Франкфурта использовался как оберег с обращением к Титу и Христу
Наука
Дюпюи: в восточном Казахстане найдено древнейшее захоронение возрастом 7000 лет
Садоводство
Посадка яблонь осенью обеспечивает быстрое укоренение и хороший урожай весной — агрономы
Туризм
Пенсионер из Чехии путешествует по Европе на самокате и ночует в палатке
Красота и здоровье
Врачи признали: окружность шеи может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний
Еда
Кулинарные специалисты: молотый перец теряет аромат при длительной тепловой обработке
Садоводство
Агрономы назвали черноплодный кизил лучшим кустарником для осенней посадки
