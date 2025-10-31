Не осанка, а гормональный сбой: тайная причина жирового образования на шее

"Холка" на шее чаще всего связана с гормональными нарушениями, а не с осанкой. Об этом в беседе NewsInfo рассказал эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.

Врач пояснил, что основная причина появления "холки" на шее — гормональные изменения, в частности, связанные с менопаузой.

"Сходить к гинекологу-эндокринологу, обследоваться. Скорее всего будет выявлен дефицит гормонов, если речь идет про менопаузу", — отметил эксперт.

Он добавил, что при необходимости врач назначит терапию, чтобы компенсировать дефицит гормонов. Также специалист подчеркнул, что в таких случаях важно скорректировать питание и обменные процессы.

"От неправильного сидения не будет, это гормональные нарушения всегда", — уточнил Калинчев.

По словам эндокринолога, "холка" — это жировое отложение, возникающее из-за дефицита гормонов, неправильного питания и лишнего веса. Решить проблему можно только под контролем врача.