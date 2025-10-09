Ходить под солнцем — дешевле психиатра: учёные нашли неожиданную защиту для мозга

Оказывается, солнечный витамин действительно влияет не только на кости, но и на мозг. Масштабное датское исследование, охватившее более 71 тысячи человек, показало: дефицит витамина D у младенцев значительно повышает риск таких состояний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистического спектра и шизофрения.

"Мы нашли доказательства того, что низкий уровень витамина D у младенцев связан с повышенным риском шизофрении, СДВГ и аутизма", — отметил профессор Джон МакГрат, руководитель исследования из Квинслендского института мозга.

Как проводилось исследование

Проект iPSYCH стал одним из крупнейших в мире исследований связи между биохимией и психическим здоровьем. Учёные проанализировали концентрацию витамина D в крови новорождённых, сопоставив данные с диагнозами шести психических расстройств: депрессии, биполярного расстройства, шизофрении, СДВГ, аутизма и анорексии.

Результаты показали чёткую зависимость между низким уровнем витамина D и вероятностью трёх диагнозов — шизофрении, СДВГ и аутизма. Особенность работы заключалась в том, что исследователи не ограничились биомаркерами: они также изучили генетические профили участников, что позволило установить причинно-следственную связь, а не просто корреляцию.

Почему это важно

Дефицит витамина D у беременных — глобальная проблема. В северных странах, где солнца мало, уровень этого витамина особенно низок. Учёные подчёркивают: восполнение дефицита во время беременности и в первые месяцы жизни ребёнка может существенно снизить риск развития психических расстройств в будущем.

"Как фолиевая кислота снижает риск спинномозговых пороков, так и витамин D может защищать развивающийся мозг от нарушений", — подчеркнул МакГрат.

Сравнение

Показатель Нормальный уровень витамина D Низкий уровень витамина D Функция мозга Нормальное развитие нейронных связей Повышенный риск нарушений Имунная система Сбалансированная работа Склонность к воспалительным реакциям Психическое здоровье Стабильное настроение Риск СДВГ, аутизма, шизофрении

Советы шаг за шагом

Проверяйте уровень витамина D - сдавайте анализ крови, особенно при планировании беременности. Консультируйтесь с врачом - подбирайте дозировку витамина индивидуально. Чаще бывайте на солнце - достаточно 15-20 минут открытых участков тела в день. Добавляйте в рацион продукты с витамином D: жирную рыбу, яйца, печень трески, обогащённое молоко. Используйте добавки - особенно в осенне-зимний период и при недостатке солнечного света.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать низкий уровень витамина D у беременных.

Последствие: повышенный риск нарушений развития мозга у ребёнка.

Альтернатива: профилактический приём добавок под контролем врача.

Ошибка: принимать витамин D без анализа крови.

Последствие: возможен переизбыток, который вреден для почек и сердца.

Альтернатива: определять уровень 25(OH)D перед началом приёма.

Ошибка: считать, что витамин D важен только для костей.

Последствие: упускается его роль в работе мозга и иммунной системы.

Альтернатива: рассматривать витамин D как нейропротектор.

А что если…

А что если дефицит витамина D — один из ключевых факторов роста психических расстройств в XXI веке? Тогда профилактика должна стать частью глобальных программ здравоохранения. Уже сейчас исследователи обсуждают возможность массового обогащения продуктов питания витамином D, как это делают с йодом и железом.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы Приём витамина D Профилактика остеопороза и расстройств развития Возможен переизбыток при неправильной дозировке Естественное солнце Бесплатно и эффективно Зависит от климата Продукты с витамином D Удобно включать в рацион Низкое содержание по сравнению с добавками

FAQ

Как узнать, что не хватает витамина D?

Главные признаки — усталость, слабость, частые простуды, раздражительность и ломкость ногтей.

Сколько витамина D нужно беременным?

Обычно рекомендуют 800-2000 МЕ в день, но точную дозу определяет врач по анализам.

Можно ли получить достаточно витамина D только от солнца?

Да, но только в регионах с активным солнцем. В северных широтах без добавок обойтись трудно.

Мифы и правда

Миф: витамин D нужен только для костей.

Правда: он влияет на работу мозга, иммунной системы и гормональный баланс.

Миф: витамин D можно принимать без ограничений.

Правда: избыток приводит к накоплению кальция в сосудах и нарушению работы сердца.

Миф: если ребёнок питается правильно, дефицита быть не может.

Правда: питание редко покрывает суточную норму — особенно в регионах с коротким световым днём.

Исторический контекст

Впервые связь между солнцем и психическим здоровьем заметили ещё в XIX веке. Тогда врачи отмечали, что жители северных стран чаще страдают депрессией и когнитивными нарушениями. В XX веке выяснилось, что причина — нехватка витамина D.

Сегодня технологии позволяют точно измерять его уровень в крови и контролировать баланс. Но, как и сто лет назад, солнечный свет остаётся самым естественным источником здоровья.

Три интересных факта