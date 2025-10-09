Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мама с двойней
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 10:23

Ходить под солнцем — дешевле психиатра: учёные нашли неожиданную защиту для мозга

Витамин D в раннем возрасте снижает риск аутизма и шизофрении — данные проекта iPSYCH

Оказывается, солнечный витамин действительно влияет не только на кости, но и на мозг. Масштабное датское исследование, охватившее более 71 тысячи человек, показало: дефицит витамина D у младенцев значительно повышает риск таких состояний, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистического спектра и шизофрения.

"Мы нашли доказательства того, что низкий уровень витамина D у младенцев связан с повышенным риском шизофрении, СДВГ и аутизма", — отметил профессор Джон МакГрат, руководитель исследования из Квинслендского института мозга.

Как проводилось исследование

Проект iPSYCH стал одним из крупнейших в мире исследований связи между биохимией и психическим здоровьем. Учёные проанализировали концентрацию витамина D в крови новорождённых, сопоставив данные с диагнозами шести психических расстройств: депрессии, биполярного расстройства, шизофрении, СДВГ, аутизма и анорексии.

Результаты показали чёткую зависимость между низким уровнем витамина D и вероятностью трёх диагнозов — шизофрении, СДВГ и аутизма. Особенность работы заключалась в том, что исследователи не ограничились биомаркерами: они также изучили генетические профили участников, что позволило установить причинно-следственную связь, а не просто корреляцию.

Почему это важно

Дефицит витамина D у беременных — глобальная проблема. В северных странах, где солнца мало, уровень этого витамина особенно низок. Учёные подчёркивают: восполнение дефицита во время беременности и в первые месяцы жизни ребёнка может существенно снизить риск развития психических расстройств в будущем.

"Как фолиевая кислота снижает риск спинномозговых пороков, так и витамин D может защищать развивающийся мозг от нарушений", — подчеркнул МакГрат.

Сравнение

Показатель Нормальный уровень витамина D Низкий уровень витамина D
Функция мозга Нормальное развитие нейронных связей Повышенный риск нарушений
Имунная система Сбалансированная работа Склонность к воспалительным реакциям
Психическое здоровье Стабильное настроение Риск СДВГ, аутизма, шизофрении

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте уровень витамина D - сдавайте анализ крови, особенно при планировании беременности.

  2. Консультируйтесь с врачом - подбирайте дозировку витамина индивидуально.

  3. Чаще бывайте на солнце - достаточно 15-20 минут открытых участков тела в день.

  4. Добавляйте в рацион продукты с витамином D: жирную рыбу, яйца, печень трески, обогащённое молоко.

  5. Используйте добавки - особенно в осенне-зимний период и при недостатке солнечного света.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать низкий уровень витамина D у беременных.
    Последствие: повышенный риск нарушений развития мозга у ребёнка.
    Альтернатива: профилактический приём добавок под контролем врача.

  • Ошибка: принимать витамин D без анализа крови.
    Последствие: возможен переизбыток, который вреден для почек и сердца.
    Альтернатива: определять уровень 25(OH)D перед началом приёма.

  • Ошибка: считать, что витамин D важен только для костей.
    Последствие: упускается его роль в работе мозга и иммунной системы.
    Альтернатива: рассматривать витамин D как нейропротектор.

А что если…

А что если дефицит витамина D — один из ключевых факторов роста психических расстройств в XXI веке? Тогда профилактика должна стать частью глобальных программ здравоохранения. Уже сейчас исследователи обсуждают возможность массового обогащения продуктов питания витамином D, как это делают с йодом и железом.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Приём витамина D Профилактика остеопороза и расстройств развития Возможен переизбыток при неправильной дозировке
Естественное солнце Бесплатно и эффективно Зависит от климата
Продукты с витамином D Удобно включать в рацион Низкое содержание по сравнению с добавками

FAQ

Как узнать, что не хватает витамина D?
Главные признаки — усталость, слабость, частые простуды, раздражительность и ломкость ногтей.

Сколько витамина D нужно беременным?
Обычно рекомендуют 800-2000 МЕ в день, но точную дозу определяет врач по анализам.

Можно ли получить достаточно витамина D только от солнца?
Да, но только в регионах с активным солнцем. В северных широтах без добавок обойтись трудно.

Мифы и правда

  • Миф: витамин D нужен только для костей.
    Правда: он влияет на работу мозга, иммунной системы и гормональный баланс.

  • Миф: витамин D можно принимать без ограничений.
    Правда: избыток приводит к накоплению кальция в сосудах и нарушению работы сердца.

  • Миф: если ребёнок питается правильно, дефицита быть не может.
    Правда: питание редко покрывает суточную норму — особенно в регионах с коротким световым днём.

Исторический контекст

Впервые связь между солнцем и психическим здоровьем заметили ещё в XIX веке. Тогда врачи отмечали, что жители северных стран чаще страдают депрессией и когнитивными нарушениями. В XX веке выяснилось, что причина — нехватка витамина D.

Сегодня технологии позволяют точно измерять его уровень в крови и контролировать баланс. Но, как и сто лет назад, солнечный свет остаётся самым естественным источником здоровья.

Три интересных факта

  1. Витамин D называют "солнечным гормоном", так как он действует не как витамин, а как регулятор генов.

  2. Мозг ребёнка особенно чувствителен к дефициту витамина D в первые месяцы жизни.

  3. В Финляндии массовое добавление витамина D в продукты снизило уровень шизофрении среди молодых людей на 40%.

