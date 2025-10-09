Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка по скандинавской ходьбе
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:15

Ходить больше не нужно: изобретатели придумали, как идти, не делая шагов

Инновационная система Beltways делает пешее движение быстрее и безопаснее — отметил Матин Юксель

Пешеходное движение — привычная часть городской жизни, но технологии теперь добрались и до этого самого древнего способа передвижения. В Северном Кентукки проходит тестирование Beltways — инновационной движущейся дорожки, созданной братьями Джоном и Матином Юкселями. Их разработка обещает сделать пешие маршруты такими же быстрыми и удобными, как поездка на электросамокате.

Идея, казалось бы, проста: создать дорожку, по которой можно идти, не тратя силы, а скорость подстраивается под шаг человека. Но за этой простотой — сложная инженерия, искусственный интеллект и серьёзная работа над безопасностью.

"Наш прототип — это не просто конвейер для ног. Это шаг к новой городской культуре, где пешее движение становится комфортным и технологичным", — пояснил сооснователь Джон Юксель.

Как работает система Beltways

Движущаяся дорожка состоит из отдельных секций — каждая оборудована датчиками давления и инфракрасными сенсорами. Микропроцессоры анализируют поведение пешеходов и корректируют скорость движения.
Максимальная скорость достигает 16 км/ч — почти как у велосипедиста, но в городском режиме она ограничена 5 км/ч.

Главное преимущество — простота установки: модульные панели монтируются за несколько дней без дорогостоящей подготовки поверхности. Такая универсальность делает Beltways подходящей для аэропортов, вокзалов, бизнес-центров и парков.

"Пешеход должен чувствовать себя уверенно, даже если движется в потоке. Мы используем алгоритмы адаптивного торможения и антискользящие покрытия", — отметил сооснователь Матин Юксель.

Сравнение

Параметр Обычный траволатор Beltways
Средняя скорость 5 км/ч 16 км/ч (макс.)
Безопасность ограниченная, без адаптации интеллектуальная система замедления
Энергоэффективность стандартная на 40% меньше потребления энергии
Монтаж требует строительных работ модульный, без врезки в пол
Управление механическое через ИИ и датчики движения

Советы шаг за шагом

  1. Выбор площадки. Лучше всего подходят ровные, закрытые пространства: терминалы, станции, переходы.

  2. Подключение питания. Используется сеть 220 В с возможностью подключения солнечных панелей.

  3. Настройка датчиков. Перед запуском проводится калибровка сенсоров под средний вес и темп шагов.

  4. Тестирование. Не менее 50 проходов с разными пользователями для проверки плавности старта и торможения.

  5. Мониторинг. Система подключается к панели управления, которая фиксирует потоки людей и потребление энергии.

Такой алгоритм внедрения позволяет интегрировать Beltways в инфраструктуру без остановки движения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка дорожки без учёта угла наклона пола
    Последствие: неравномерное движение и перегрузка моторов
    Альтернатива: предварительная нивелировка основания и использование регулируемых опор

  • Ошибка: отключение системы аварийной остановки
    Последствие: риск травм при скоплении людей
    Альтернатива: настройка автоматического торможения при перегрузке секции

  • Ошибка: использование дешёвых покрытий
    Последствие: снижение сцепления и ускоренный износ
    Альтернатива: применение резиновых антискользящих модулей, рекомендованных Beltways

А что если…

Что будет, если такие дорожки появятся в каждом крупном городе?
Пешеходы смогут преодолевать расстояния в несколько километров без усталости, а время передвижения по центру сократится почти вдвое.
С другой стороны, урбанисты предупреждают: важно не превращать людей в "пассажиров на конвейере", а сохранять баланс между удобством и физической активностью.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экономия времени при перемещении Высокая стоимость модулей
Энергоэффективность и рекуперация энергии Необходимость постоянного обслуживания
Безопасность за счёт ИИ и сенсоров Требования к ровности поверхности
Простая установка и масштабируемость Зависимость от электроснабжения

FAQ

Насколько безопасна система Beltways?
Она оснащена антискользящим покрытием, мягким стартом, аварийной остановкой и сенсорами препятствий. В ходе испытаний не зафиксировано ни одного несчастного случая.

Можно ли установить такую дорожку в парке или ТЦ?
Да. Модульная сборка позволяет монтировать её на любую ровную поверхность без врезки в покрытие.

Сколько стоит установка?
Средняя цена одного 10-метрового модуля — около 45 тысяч долларов. Есть варианты аренды и совместных программ для бизнес-центров.

Когда начнётся первое публичное испытание?
В конце 2025 года — на территории аэропорта Цинциннати/Северный Кентукки (CVG).

Мифы и правда

  • Миф: дорожка движется слишком быстро и опасна для пожилых людей.
    Правда: система автоматически снижает скорость до 3 км/ч при обнаружении нестабильной походки.

  • Миф: Beltways потребляет много электроэнергии.
    Правда: за счёт рекуперации и автоматического выключения при отсутствии пешеходов энергопотребление на 40 % ниже, чем у стандартных конвейеров.

  • Миф: такая технология заменит привычные прогулки.
    Правда: дорожки предназначены для общественных пространств, а не для спортивной активности.

Исторический контекст

Концепция движущихся дорожек появилась более века назад. Первая подобная система работала на Всемирной выставке в Париже в 1900 году — она перевозила посетителей между павильонами со скоростью всего 8 км/ч.

В 1950-х идею подхватили аэропорты, но с тех пор технология почти не развивалась.
Только теперь, благодаря искусственному интеллекту и модульным материалам, появилась возможность вывести её на новый уровень.
Beltways продолжает эту линию, объединяя инженерное наследие и современные подходы к устойчивому развитию.

Три интересных факта

  1. Прототип Beltways собран из модифицированных беговых дорожек — часть комплектующих закупалась в обычных спортивных магазинах.

  2. Компания тестирует версию с прозрачным покрытием и подсветкой для ночных прогулок в парках.

  3. Планируется выпуск "умных" поручней с зарядками для гаджетов и встроенными экранами навигации.

