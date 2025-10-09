Ходить больше не нужно: изобретатели придумали, как идти, не делая шагов
Пешеходное движение — привычная часть городской жизни, но технологии теперь добрались и до этого самого древнего способа передвижения. В Северном Кентукки проходит тестирование Beltways — инновационной движущейся дорожки, созданной братьями Джоном и Матином Юкселями. Их разработка обещает сделать пешие маршруты такими же быстрыми и удобными, как поездка на электросамокате.
Идея, казалось бы, проста: создать дорожку, по которой можно идти, не тратя силы, а скорость подстраивается под шаг человека. Но за этой простотой — сложная инженерия, искусственный интеллект и серьёзная работа над безопасностью.
"Наш прототип — это не просто конвейер для ног. Это шаг к новой городской культуре, где пешее движение становится комфортным и технологичным", — пояснил сооснователь Джон Юксель.
Как работает система Beltways
Движущаяся дорожка состоит из отдельных секций — каждая оборудована датчиками давления и инфракрасными сенсорами. Микропроцессоры анализируют поведение пешеходов и корректируют скорость движения.
Максимальная скорость достигает 16 км/ч — почти как у велосипедиста, но в городском режиме она ограничена 5 км/ч.
Главное преимущество — простота установки: модульные панели монтируются за несколько дней без дорогостоящей подготовки поверхности. Такая универсальность делает Beltways подходящей для аэропортов, вокзалов, бизнес-центров и парков.
"Пешеход должен чувствовать себя уверенно, даже если движется в потоке. Мы используем алгоритмы адаптивного торможения и антискользящие покрытия", — отметил сооснователь Матин Юксель.
Сравнение
|Параметр
|Обычный траволатор
|Beltways
|Средняя скорость
|5 км/ч
|16 км/ч (макс.)
|Безопасность
|ограниченная, без адаптации
|интеллектуальная система замедления
|Энергоэффективность
|стандартная
|на 40% меньше потребления энергии
|Монтаж
|требует строительных работ
|модульный, без врезки в пол
|Управление
|механическое
|через ИИ и датчики движения
Советы шаг за шагом
-
Выбор площадки. Лучше всего подходят ровные, закрытые пространства: терминалы, станции, переходы.
-
Подключение питания. Используется сеть 220 В с возможностью подключения солнечных панелей.
-
Настройка датчиков. Перед запуском проводится калибровка сенсоров под средний вес и темп шагов.
-
Тестирование. Не менее 50 проходов с разными пользователями для проверки плавности старта и торможения.
-
Мониторинг. Система подключается к панели управления, которая фиксирует потоки людей и потребление энергии.
Такой алгоритм внедрения позволяет интегрировать Beltways в инфраструктуру без остановки движения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: установка дорожки без учёта угла наклона пола
Последствие: неравномерное движение и перегрузка моторов
Альтернатива: предварительная нивелировка основания и использование регулируемых опор
-
Ошибка: отключение системы аварийной остановки
Последствие: риск травм при скоплении людей
Альтернатива: настройка автоматического торможения при перегрузке секции
-
Ошибка: использование дешёвых покрытий
Последствие: снижение сцепления и ускоренный износ
Альтернатива: применение резиновых антискользящих модулей, рекомендованных Beltways
А что если…
Что будет, если такие дорожки появятся в каждом крупном городе?
Пешеходы смогут преодолевать расстояния в несколько километров без усталости, а время передвижения по центру сократится почти вдвое.
С другой стороны, урбанисты предупреждают: важно не превращать людей в "пассажиров на конвейере", а сохранять баланс между удобством и физической активностью.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени при перемещении
|Высокая стоимость модулей
|Энергоэффективность и рекуперация энергии
|Необходимость постоянного обслуживания
|Безопасность за счёт ИИ и сенсоров
|Требования к ровности поверхности
|Простая установка и масштабируемость
|Зависимость от электроснабжения
FAQ
Насколько безопасна система Beltways?
Она оснащена антискользящим покрытием, мягким стартом, аварийной остановкой и сенсорами препятствий. В ходе испытаний не зафиксировано ни одного несчастного случая.
Можно ли установить такую дорожку в парке или ТЦ?
Да. Модульная сборка позволяет монтировать её на любую ровную поверхность без врезки в покрытие.
Сколько стоит установка?
Средняя цена одного 10-метрового модуля — около 45 тысяч долларов. Есть варианты аренды и совместных программ для бизнес-центров.
Когда начнётся первое публичное испытание?
В конце 2025 года — на территории аэропорта Цинциннати/Северный Кентукки (CVG).
Мифы и правда
-
Миф: дорожка движется слишком быстро и опасна для пожилых людей.
Правда: система автоматически снижает скорость до 3 км/ч при обнаружении нестабильной походки.
-
Миф: Beltways потребляет много электроэнергии.
Правда: за счёт рекуперации и автоматического выключения при отсутствии пешеходов энергопотребление на 40 % ниже, чем у стандартных конвейеров.
-
Миф: такая технология заменит привычные прогулки.
Правда: дорожки предназначены для общественных пространств, а не для спортивной активности.
Исторический контекст
Концепция движущихся дорожек появилась более века назад. Первая подобная система работала на Всемирной выставке в Париже в 1900 году — она перевозила посетителей между павильонами со скоростью всего 8 км/ч.
В 1950-х идею подхватили аэропорты, но с тех пор технология почти не развивалась.
Только теперь, благодаря искусственному интеллекту и модульным материалам, появилась возможность вывести её на новый уровень.
Beltways продолжает эту линию, объединяя инженерное наследие и современные подходы к устойчивому развитию.
Три интересных факта
-
Прототип Beltways собран из модифицированных беговых дорожек — часть комплектующих закупалась в обычных спортивных магазинах.
-
Компания тестирует версию с прозрачным покрытием и подсветкой для ночных прогулок в парках.
-
Планируется выпуск "умных" поручней с зарядками для гаджетов и встроенными экранами навигации.
