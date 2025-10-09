Ходить больше не нужно: изобретатели придумали, как идти, не делая шагов

Пешеходное движение — привычная часть городской жизни, но технологии теперь добрались и до этого самого древнего способа передвижения. В Северном Кентукки проходит тестирование Beltways — инновационной движущейся дорожки, созданной братьями Джоном и Матином Юкселями. Их разработка обещает сделать пешие маршруты такими же быстрыми и удобными, как поездка на электросамокате.

Идея, казалось бы, проста: создать дорожку, по которой можно идти, не тратя силы, а скорость подстраивается под шаг человека. Но за этой простотой — сложная инженерия, искусственный интеллект и серьёзная работа над безопасностью.

"Наш прототип — это не просто конвейер для ног. Это шаг к новой городской культуре, где пешее движение становится комфортным и технологичным", — пояснил сооснователь Джон Юксель.

Как работает система Beltways

Движущаяся дорожка состоит из отдельных секций — каждая оборудована датчиками давления и инфракрасными сенсорами. Микропроцессоры анализируют поведение пешеходов и корректируют скорость движения.

Максимальная скорость достигает 16 км/ч — почти как у велосипедиста, но в городском режиме она ограничена 5 км/ч.

Главное преимущество — простота установки: модульные панели монтируются за несколько дней без дорогостоящей подготовки поверхности. Такая универсальность делает Beltways подходящей для аэропортов, вокзалов, бизнес-центров и парков.

"Пешеход должен чувствовать себя уверенно, даже если движется в потоке. Мы используем алгоритмы адаптивного торможения и антискользящие покрытия", — отметил сооснователь Матин Юксель.

Сравнение

Параметр Обычный траволатор Beltways Средняя скорость 5 км/ч 16 км/ч (макс.) Безопасность ограниченная, без адаптации интеллектуальная система замедления Энергоэффективность стандартная на 40% меньше потребления энергии Монтаж требует строительных работ модульный, без врезки в пол Управление механическое через ИИ и датчики движения

Советы шаг за шагом

Выбор площадки. Лучше всего подходят ровные, закрытые пространства: терминалы, станции, переходы. Подключение питания. Используется сеть 220 В с возможностью подключения солнечных панелей. Настройка датчиков. Перед запуском проводится калибровка сенсоров под средний вес и темп шагов. Тестирование. Не менее 50 проходов с разными пользователями для проверки плавности старта и торможения. Мониторинг. Система подключается к панели управления, которая фиксирует потоки людей и потребление энергии.

Такой алгоритм внедрения позволяет интегрировать Beltways в инфраструктуру без остановки движения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка дорожки без учёта угла наклона пола

Последствие: неравномерное движение и перегрузка моторов

Альтернатива: предварительная нивелировка основания и использование регулируемых опор

Ошибка: отключение системы аварийной остановки

Последствие: риск травм при скоплении людей

Альтернатива: настройка автоматического торможения при перегрузке секции

Ошибка: использование дешёвых покрытий

Последствие: снижение сцепления и ускоренный износ

Альтернатива: применение резиновых антискользящих модулей, рекомендованных Beltways

А что если…

Что будет, если такие дорожки появятся в каждом крупном городе?

Пешеходы смогут преодолевать расстояния в несколько километров без усталости, а время передвижения по центру сократится почти вдвое.

С другой стороны, урбанисты предупреждают: важно не превращать людей в "пассажиров на конвейере", а сохранять баланс между удобством и физической активностью.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Экономия времени при перемещении Высокая стоимость модулей Энергоэффективность и рекуперация энергии Необходимость постоянного обслуживания Безопасность за счёт ИИ и сенсоров Требования к ровности поверхности Простая установка и масштабируемость Зависимость от электроснабжения

FAQ

Насколько безопасна система Beltways?

Она оснащена антискользящим покрытием, мягким стартом, аварийной остановкой и сенсорами препятствий. В ходе испытаний не зафиксировано ни одного несчастного случая.

Можно ли установить такую дорожку в парке или ТЦ?

Да. Модульная сборка позволяет монтировать её на любую ровную поверхность без врезки в покрытие.

Сколько стоит установка?

Средняя цена одного 10-метрового модуля — около 45 тысяч долларов. Есть варианты аренды и совместных программ для бизнес-центров.

Когда начнётся первое публичное испытание?

В конце 2025 года — на территории аэропорта Цинциннати/Северный Кентукки (CVG).

Мифы и правда

Миф: дорожка движется слишком быстро и опасна для пожилых людей.

Правда: система автоматически снижает скорость до 3 км/ч при обнаружении нестабильной походки.

Миф: Beltways потребляет много электроэнергии.

Правда: за счёт рекуперации и автоматического выключения при отсутствии пешеходов энергопотребление на 40 % ниже, чем у стандартных конвейеров.

Миф: такая технология заменит привычные прогулки.

Правда: дорожки предназначены для общественных пространств, а не для спортивной активности.

Исторический контекст

Концепция движущихся дорожек появилась более века назад. Первая подобная система работала на Всемирной выставке в Париже в 1900 году — она перевозила посетителей между павильонами со скоростью всего 8 км/ч.

В 1950-х идею подхватили аэропорты, но с тех пор технология почти не развивалась.

Только теперь, благодаря искусственному интеллекту и модульным материалам, появилась возможность вывести её на новый уровень.

Beltways продолжает эту линию, объединяя инженерное наследие и современные подходы к устойчивому развитию.

Три интересных факта