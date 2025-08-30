Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ходьба
Ходьба
© freepik.com by karlyukav is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:16

Даже прогулка может стать ловушкой: почему один темп ведёт к дряхлости

Эксперты: ходьба в темпе 100 шагов в минуту помогает снизить признаки дряхлости

Можно ли обычной ходьбой замедлить старение организма? Учёные утверждают: да. Но есть один нюанс — темп.

Дряхлость — это состояние, при котором пожилые люди становятся особенно уязвимыми: даже привычные повседневные нагрузки приводят к усталости, падениям и потере самостоятельности. Первые тревожные признаки хорошо знакомы многим:

  • непреднамеренная потеря веса;
  • замедленные движения;
  • ощущение слабости;
  • постоянная усталость;
  • низкая физическая активность.

Почему важен темп ходьбы?
Ходьба считается самым доступным способом поддерживать здоровье. Но вопрос, который волнует многих: как быстро нужно идти, чтобы это действительно работало?

Раньше для оценки использовали так называемый "разговорный тест": идти так, чтобы можно было спокойно говорить, но уже не петь. Однако этот метод слишком субъективный.

Учёные из Чикагского медицинского университета предложили иной подход: измерять каденс, то есть количество шагов в минуту.

"У пожилых людей высок риск осложнений после операций. Мы искали более объективные показатели физического состояния, чем опросники", — отметил Дэниел Рубин, доктор медицины и анестезиолог.

Новые исследования: +14 шагов в минуту
В клиническом исследовании пожилых участников разделили на две группы: одни шли в привычном темпе, другие — максимально быстро, но безопасно.

Результаты оказались впечатляющими: у тех, кто увеличил темп хотя бы на 14 шагов в минуту (примерно до 100 шагов в минуту), заметно улучшились функциональные способности и выносливость.

"Молодым трудно понять, насколько ценно — дойти до магазина без остановок или не уставать по дороге домой", — подчеркнул Рубин.

Технологии на страже здоровья
Чтобы сделать методику доступной, команда Рубина разработала приложение Walk Test. Оно помогает точно измерять частоту шагов и не требует специального оборудования.

"Мы не доверяли встроенной аналитике смартфонов и создали собственный алгоритм. Приложение максимально простое и понятное для пожилых людей", — рассказал Рубин.

Первые тесты показали: точность подсчёта практически не уступает исследовательским акселерометрам.

Советы для повседневной жизни
Даже обычная ходьба полезна, но ускорение темпа даёт ещё больше преимуществ. Чтобы начать:

  • Определите свой привычный ритм (шаги в минуту).
  • Постепенно увеличивайте скорость — до комфортного, но более быстрого уровня.
  • Используйте метроном или приложения для поддержания постоянного ритма.

Walk Test пока недоступен широкой публике, но аналогичные инструменты уже есть в открытом доступе.

Вывод
Ходьба остаётся простым, безопасным и доступным способом сохранить здоровье и независимость в пожилом возрасте. Главное — идти не просто долго, но и чуть быстрее обычного.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Персональный тренер Кехинде Анджорин показала тренировку с метлой для всего тела сегодня в 16:10

Метла вместо штанги: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Закрытые спортзалы — не повод отказываться от тренировок. Узнайте, как превратить обычную метлу в полноценный спортивный снаряд.

Читать полностью » Тренер Майк Томсон объяснил пользу push-pull упражнений для силы и выносливости сегодня в 15:50

Push-pull тренировки: система, которая меняет правила игры в зале

Узнайте, как за 20 минут прокачать все основные группы мышц, увеличить силу и снизить риск травм с помощью push-pull тренировки.

Читать полностью » Ингрид Клей, тренер ISC Wellness, представила короткую тренировку для кора сегодня в 15:10

10 минут, которые меняют пресс сильнее, чем час в спортзале

Короткий комплекс, который можно добавить к любой тренировке. Всего десять минут — и ваш пресс получит полную проработку.

Читать полностью » IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпиаде-2026 сегодня в 14:31

Решение IBU окончательное: как регламент перечеркнул надежды

IBU сделала официальное заявление: российские биатлонисты не смогут выступить на Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.

Читать полностью » Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сообщил о лучшей форме в карьере сегодня в 13:28

Российский голкипер в ПСЖ достиг рекордных показателей

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов заявил, что сейчас находится в своей лучшей форме. Игрок рассказал, чего удалось достичь благодаря правильной подготовке.

Читать полностью » По словам эксперта, Николай Свечников мог погибнуть во время заплыва через Босфор сегодня в 12:25

Российский пловец пропал в Босфоре: шансов на спасение почти не осталось

Российский пловец пропал в Босфоре. Эксперт «ЛизаАлерт» рассказал, почему шансов на его спасение почти не осталось.

Читать полностью » Единая лига ВТБ: 17-летний Егор Амосов подписал контракт с мадридским сегодня в 11:22

Российский баскетбол лишается ещё одного таланта: выбор сделан в пользу Мадрида

17-летний Егор Амосов покинул «Самару» ради мадридского «Реала». Что значит этот шаг для молодого российского таланта и всего отечественного баскетбола?

Читать полностью » Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала о пользе упражнения сегодня в 10:18

Простое упражнение из балета укрепляет тело сильнее, чем тренажёры

Эффектное упражнение "ласточка" тренирует баланс, силу и координацию. Фитнес-тренер объяснила, как правильно его выполнять без ошибок.

Читать полностью »

Новости
ПФО

В Мордовии испекли гигантскую ватрушку весом 250 кг на фестивале "Кургоня"
Дом

Улучшите финансовое положение: активация зоны богатства по фэн-шуй с помощью аметиста, зелёных и синих цветов
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер назвал упражнения для сохранения подвижности после 40 лет
ДФО

Суд вернул Владивостоку 6 тысяч квадратных метров земли в бухте Промежуточная
Красота и здоровье

Жюли Перне: регулярное очищение и лечебные шампуни помогают в борьбе с перхотью
ЮФО

Депутат Муртазаева: введение оценки за поведение улучшит дисциплину в школах Крыма и России
ЦФО

Октябрь объявлен месяцем промышленности в Москве с масштабной программой мероприятий
Мир

Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков в своей стране
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru