Даже прогулка может стать ловушкой: почему один темп ведёт к дряхлости

Можно ли обычной ходьбой замедлить старение организма? Учёные утверждают: да. Но есть один нюанс — темп.

Дряхлость — это состояние, при котором пожилые люди становятся особенно уязвимыми: даже привычные повседневные нагрузки приводят к усталости, падениям и потере самостоятельности. Первые тревожные признаки хорошо знакомы многим:

непреднамеренная потеря веса;

замедленные движения;

ощущение слабости;

постоянная усталость;

низкая физическая активность.

Почему важен темп ходьбы?

Ходьба считается самым доступным способом поддерживать здоровье. Но вопрос, который волнует многих: как быстро нужно идти, чтобы это действительно работало?

Раньше для оценки использовали так называемый "разговорный тест": идти так, чтобы можно было спокойно говорить, но уже не петь. Однако этот метод слишком субъективный.

Учёные из Чикагского медицинского университета предложили иной подход: измерять каденс, то есть количество шагов в минуту.

"У пожилых людей высок риск осложнений после операций. Мы искали более объективные показатели физического состояния, чем опросники", — отметил Дэниел Рубин, доктор медицины и анестезиолог.

Новые исследования: +14 шагов в минуту

В клиническом исследовании пожилых участников разделили на две группы: одни шли в привычном темпе, другие — максимально быстро, но безопасно.

Результаты оказались впечатляющими: у тех, кто увеличил темп хотя бы на 14 шагов в минуту (примерно до 100 шагов в минуту), заметно улучшились функциональные способности и выносливость.

"Молодым трудно понять, насколько ценно — дойти до магазина без остановок или не уставать по дороге домой", — подчеркнул Рубин.

Технологии на страже здоровья

Чтобы сделать методику доступной, команда Рубина разработала приложение Walk Test. Оно помогает точно измерять частоту шагов и не требует специального оборудования.

"Мы не доверяли встроенной аналитике смартфонов и создали собственный алгоритм. Приложение максимально простое и понятное для пожилых людей", — рассказал Рубин.

Первые тесты показали: точность подсчёта практически не уступает исследовательским акселерометрам.

Советы для повседневной жизни

Даже обычная ходьба полезна, но ускорение темпа даёт ещё больше преимуществ. Чтобы начать:

Определите свой привычный ритм (шаги в минуту).

Постепенно увеличивайте скорость — до комфортного, но более быстрого уровня.

Используйте метроном или приложения для поддержания постоянного ритма.

Walk Test пока недоступен широкой публике, но аналогичные инструменты уже есть в открытом доступе.

Вывод

Ходьба остаётся простым, безопасным и доступным способом сохранить здоровье и независимость в пожилом возрасте. Главное — идти не просто долго, но и чуть быстрее обычного.