самолет летит в небе
самолет летит в небе
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:47

Хочешь понять город — не спрашивай, куда идут люди: просто посмотри в их смартфоны

Смартфонное отслеживание выявило скрытую структуру транспортных привычек горожан — Наиль Башан

Городская мобильность — это зеркало общества. Она отражает социальное неравенство, доступ к инфраструктуре и даже уровень технологичности жителей. Новое исследование, проведённое американскими учёными из Северо-Восточного университета в Бостоне, показало, что привычные опросы о том, как и чем люди передвигаются, сильно искажают реальность. Смартфоны помогли увидеть городское движение вживую — и оно оказалось совсем не таким, как предполагалось раньше.

Когда смартфон становится транспортным сенсором

В 2023 году 990 добровольцев из Бостонской агломерации установили специальное приложение и носили телефон с ним не менее двух недель, а многие — дольше месяца. Оно фиксировало все поездки — пешком, на велосипеде, на автомобиле и на общественном транспорте. Параллельно участники заполнили анкеты о возрасте, уровне дохода и составе семьи.

Так исследователи получили огромный массив данных — более 155 тысяч поездок, охватывающих всё: от коротких прогулок до ежедневных маршрутов на работу.

"Традиционные опросы давно недоучитывают короткие перемещения, особенно пешие. Наши данные показали, что ходьба составляет около 21% всех поездок в Бостоне — почти в десять раз больше, чем показывали прежние исследования", — отметил аспирант Наиль Башан, один из авторов работы.

Что показал анализ данных

Результаты оказались не просто статистикой, а отражением социально-пространственной структуры города:

  • жители с высоким доходом чаще живут в центральных районах, удобных для пеших прогулок и велопоездок;

  • низкодоходные группы сильнее зависят от общественного транспорта, при этом их поездки зачастую длиннее и менее комфортны;

  • автовладельцы сосредоточены в спальных районах, где плотность застройки ниже;

  • более образованные участники чаще выбирают экологичные способы передвижения — пешком и на велосипеде.

"Выбор мобильности — не просто личное предпочтение. Это отражение инфраструктуры и неравенства. Доступ к частому транспорту или безопасным веломаршрутам распределён неравномерно", — подчеркнул Башан.

Сравнение

Параметр Смартфонное исследование Традиционные опросы
Метод сбора данных Автоматическое отслеживание перемещений Самостоятельные ответы участников
Количество поездок 155 000+ До 10 000
Доля пеших маршрутов 21% 2-3%
Стоимость проекта < 50 000 долларов 200 000+ долларов
Репрезентативность Высокая, но ограничена пользователями смартфонов Зависит от качества выборки

Советы шаг за шагом

  1. Используйте технологии для наблюдения за реальностью. Смартфоны дают возможность видеть поведение людей без искажений.

  2. Анализируйте инфраструктуру, а не только привычки. Если человек не ездит на велосипеде, возможно, у него просто нет безопасной велодорожки.

  3. Учитывайте социальный контекст. Доступ к транспорту связан с доходом, географией и качеством городской среды.

  4. Гарантируйте конфиденциальность. Любое цифровое исследование должно опираться на согласие, анонимизацию и безопасное хранение данных.

  5. Обеспечьте инклюзивность. Важно охватывать и тех, кто не пользуется смартфонами — пожилых людей или маломобильные группы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на опросы.
    Последствие: недооценка коротких поездок и неверное планирование транспорта.
    Альтернатива: комбинировать опросы с цифровыми трекерами.

  • Ошибка: игнорировать неравенство доступа к транспорту.
    Последствие: рост транспортной изоляции отдельных районов.
    Альтернатива: направлять ресурсы на развитие общественного и пешеходного транспорта в спальных зонах.

  • Ошибка: собирать данные без защиты персональной информации.
    Последствие: потеря доверия участников и срыв проекта.
    Альтернатива: применять шифрование, анонимизацию и добровольное участие.

А что если…

…такие исследования проводить во всех крупных городах?
Смартфоны уже есть у большинства населения, и подобные методы могут помочь городам лучше понимать, как реально двигаются их жители. Это упростит планирование метро, веломаршрутов и зелёных зон.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Смартфонное отслеживание Точность, большое количество данных, низкая стоимость Зависимость от смартфонов и конфиденциальности
Традиционные опросы Простота организации, понятная методика Искажения и малая репрезентативность
Комбинированный подход Глубокое понимание контекста Требует больше времени и средств

Мифы и правда

  • Миф: смартфонные исследования нарушают приватность.
    Правда: при правильной анонимизации данные не позволяют определить личность участника.

  • Миф: люди с высоким доходом меньше ходят пешком.
    Правда: наоборот, они чаще выбирают прогулки благодаря доступу к благоустроенным районам.

  • Миф: общественный транспорт — удел бедных.
    Правда: в центральных районах метро остаётся удобнейшим способом передвижения даже для обеспеченных горожан.

Исторический контекст

Традиционные исследования мобильности ведут свою историю с 1950-х годов, когда города США впервые начали составлять транспортные карты на основе опросов. Тогда данные собирались вручную, а обработка занимала месяцы.

С распространением смартфонов всё изменилось: теперь каждая поездка может быть зарегистрирована в реальном времени. Бостон стал одним из первых мегаполисов, где подобный метод применили на масштабной выборке, и результаты показали, насколько устарели старые подходы.

FAQ

Почему именно Бостон?
Город обладает развитой системой транспорта и компактной структурой — идеальной для анализа разных типов передвижений.

Насколько надёжны данные со смартфонов?
Очень надёжны, если приложение правильно фильтрует шумы GPS и исключает ошибки позиционирования.

Можно ли применять этот метод в других странах?
Да, аналогичные исследования уже планируются в Европе и Азии.

Сколько стоило исследование?
Менее 50 000 долларов — в разы дешевле традиционных транспортных опросов.

Почему важно учитывать пешеходные маршруты?
Потому что именно они формируют основу городской жизни и влияют на здоровье, экологию и комфорт среды.

Три интересных факта

  • В среднем бостонцы совершают до восьми коротких пеших перемещений в день, многие из которых раньше не фиксировались в опросах.

  • Смартфоны позволили впервые выявить реальную карту "пешеходных коридоров" - неофициальных маршрутов, которых нет в навигаторах.

  • Исследование стало одним из самых дешёвых проектов подобного масштаба - меньше 50 тысяч долларов против сотен тысяч у классических исследований.

