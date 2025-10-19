Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:04

Хочешь остановить выпадение — перестань искать шампунь: причина глубже, чем кажется

Стресс и гормональные сбои стали главными причинами выпадения волос — врачи-трихологи

Выпадение волос — естественный процесс, если ежедневно теряется до 100 волосков. Но если потери превышают норму и волосы начинают выпадать с луковицей, это уже сигнал тревоги. Тем более, если редеют не только волосы на голове, но и брови, ресницы или волосы на теле. В таком случае важно не откладывать визит к врачу, ведь причины могут быть как внутренние, так и внешние.

Основные причины выпадения волос

Современные трихологи выделяют несколько главных факторов, влияющих на состояние волос.

Стресс и гормональный сбой

Самая частая причина — хронический стресс. Повышенный уровень кортизола и адреналина нарушает баланс других гормонов, ухудшая питание волосяных фолликулов. Из-за этого нарушается рост волос, а уже выросшие становятся ломкими и быстро выпадают.

"При длительном стрессе организм перераспределяет ресурсы: кожа и волосы перестают быть приоритетом. В итоге страдают луковицы", — поясняют дерматологи-трихологи.

Себорейный дерматит

Избыточное выделение кожного сала и воспаление кожи головы блокируют доступ кислорода и питательных веществ к фолликулам. Возникает зуд, перхоть, а расчёсы усугубляют повреждение кожи и ускоряют выпадение волос.

Дефицит питательных веществ

Жёсткие диеты, исключающие белок, железо и витамины группы B, нарушают процессы регенерации. Волосы истончаются, теряют блеск, становятся сухими и начинают выпадать.

Медикаментозные факторы

Некоторые препараты, включая химиотерапевтические средства, антикоагулянты и ретиноиды, вызывают временную или длительную алопецию. Это связано с подавлением деления клеток в волосяных луковицах.

Ошибки в уходе

Неправильно подобранные шампуни, горячие укладки, агрессивное окрашивание или металлические расчёски нередко становятся причиной механического повреждения волос. В результате — ломкость, сечение и выпадение.

Сравнение

Фактор Механизм выпадения Признаки Как предотвратить
Стресс Гормональный дисбаланс, нарушение кровообращения Резкая потеря волос, особенно на макушке Снижение уровня стресса, отдых, адаптогены
Себорейный дерматит Закупорка пор и воспаление кожи головы Жирные корни, зуд, перхоть Лечебные шампуни, антисеборейная терапия
Диета и дефицит витаминов Недостаток белка, железа, цинка Сухие, ломкие волосы Сбалансированное питание, витамины группы B
Медикаменты Токсическое действие на фолликулы Массовое выпадение через 2-4 недели после начала приёма Консультация врача, коррекция дозировки
Ошибки ухода Механические повреждения, перегрев Сечение, ломкость, тусклый вид Щадящие средства, защита от тепла

Советы шаг за шагом

  1. Шаг 1. Диагностика. Сдать анализы на железо, ферритин, гормоны щитовидной железы и уровень витамина D.

  2. Шаг 2. Устранение стресс-фактора. Практиковать дыхательные техники, прогулки, нормализовать режим сна.

  3. Шаг 3. Восстановление питания. Включить в рацион рыбу, орехи, яйца, зелень, продукты, богатые железом.

  4. Шаг 4. Подбор ухода. Использовать мягкие шампуни без сульфатов, маски с кератином и маслами, расчёску с мягкими зубьями.

  5. Шаг 5. Медицинская терапия. При необходимости врач назначит мезотерапию, миноксидил или физиопроцедуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резко ограничивать калории и исключать жиры.
    Последствие: замедляется выработка гормонов и коллагена, волосы становятся ломкими.
    Альтернатива: сбалансированная диета с достатком белка, омега-жирных кислот и витаминов.

  • Ошибка: частое окрашивание или осветление.
    Последствие: пересушивание и разрушение кутикулы волоса.
    Альтернатива: использовать щадящие краски без аммиака, ухаживать за волосами маслами.

  • Ошибка: постоянные стрессовые нагрузки без отдыха.
    Последствие: активация гормонов стресса и нарушение цикла роста волос.
    Альтернатива: релаксация, спорт, восстановление сна.

А что если…

А что если волосы выпадают без видимых причин, а анализы в норме? Тогда стоит проверить уровень андрогенов и чувствительность фолликулов к ним. Иногда наблюдается андрогенетическая алопеция - наследственная форма выпадения волос, при которой фолликулы постепенно миниатюризируются. В этом случае поможет комплексная терапия под контролем трихолога.

Плюсы и минусы

Метод лечения Плюсы Минусы
Миноксидил Стимулирует рост волос, доказанная эффективность Требует постоянного применения
Мезотерапия Питает фолликулы, улучшает кровообращение Инвазивная процедура, курсами
Витаминотерапия Безопасна, подходит для профилактики Эффект проявляется медленно
PRP-терапия Использует собственную плазму крови Высокая стоимость

FAQ

Сколько волос в день можно терять без опасений?
До 100 волосков — норма. Всё, что больше, требует диагностики.

Можно ли остановить выпадение самостоятельно?
Если причина в стрессе или уходе — да, изменив образ жизни и привычки. В иных случаях нужно лечение.

Влияет ли сезон на выпадение волос?
Да, осенью и весной наблюдается естественное усиление выпадения, но оно должно быть временным.

Мифы и правда

  • Миф: чем чаще моешь голову, тем больше выпадает волос.
    Правда: мытьё не вызывает выпадения, оно лишь удаляет уже отмершие волосы.

  • Миф: облысение — только мужская проблема.
    Правда: гормональные и стрессовые формы алопеции встречаются и у женщин.

  • Миф: если срезать волосы чаще, они будут расти быстрее.
    Правда: стрижка не влияет на скорость роста, но помогает избежать ломкости и секущихся концов.

Исторический контекст

Ещё древние египтяне использовали смеси из масел, лука и мёда для стимуляции роста волос. В средние века считалось, что выпадение связано с "избытком горячей крови". Только в XX веке учёные доказали роль гормонов, питания и стресса. Сегодня трихология — отдельная медицинская дисциплина, объединяющая дерматологию, эндокринологию и косметологию.

Три интересных факта

  • Каждый волос живёт от 2 до 6 лет, после чего естественно выпадает.

  • У блондинов фолликулов больше (до 150 000), чем у брюнетов (около 100 000).

  • Волосы — один из самых прочных биологических материалов: одна прядь толщиной в миллиметр выдерживает до 100 граммов веса.

