Хочешь остановить выпадение — перестань искать шампунь: причина глубже, чем кажется
Выпадение волос — естественный процесс, если ежедневно теряется до 100 волосков. Но если потери превышают норму и волосы начинают выпадать с луковицей, это уже сигнал тревоги. Тем более, если редеют не только волосы на голове, но и брови, ресницы или волосы на теле. В таком случае важно не откладывать визит к врачу, ведь причины могут быть как внутренние, так и внешние.
Основные причины выпадения волос
Современные трихологи выделяют несколько главных факторов, влияющих на состояние волос.
Стресс и гормональный сбой
Самая частая причина — хронический стресс. Повышенный уровень кортизола и адреналина нарушает баланс других гормонов, ухудшая питание волосяных фолликулов. Из-за этого нарушается рост волос, а уже выросшие становятся ломкими и быстро выпадают.
"При длительном стрессе организм перераспределяет ресурсы: кожа и волосы перестают быть приоритетом. В итоге страдают луковицы", — поясняют дерматологи-трихологи.
Себорейный дерматит
Избыточное выделение кожного сала и воспаление кожи головы блокируют доступ кислорода и питательных веществ к фолликулам. Возникает зуд, перхоть, а расчёсы усугубляют повреждение кожи и ускоряют выпадение волос.
Дефицит питательных веществ
Жёсткие диеты, исключающие белок, железо и витамины группы B, нарушают процессы регенерации. Волосы истончаются, теряют блеск, становятся сухими и начинают выпадать.
Медикаментозные факторы
Некоторые препараты, включая химиотерапевтические средства, антикоагулянты и ретиноиды, вызывают временную или длительную алопецию. Это связано с подавлением деления клеток в волосяных луковицах.
Ошибки в уходе
Неправильно подобранные шампуни, горячие укладки, агрессивное окрашивание или металлические расчёски нередко становятся причиной механического повреждения волос. В результате — ломкость, сечение и выпадение.
Сравнение
|Фактор
|Механизм выпадения
|Признаки
|Как предотвратить
|Стресс
|Гормональный дисбаланс, нарушение кровообращения
|Резкая потеря волос, особенно на макушке
|Снижение уровня стресса, отдых, адаптогены
|Себорейный дерматит
|Закупорка пор и воспаление кожи головы
|Жирные корни, зуд, перхоть
|Лечебные шампуни, антисеборейная терапия
|Диета и дефицит витаминов
|Недостаток белка, железа, цинка
|Сухие, ломкие волосы
|Сбалансированное питание, витамины группы B
|Медикаменты
|Токсическое действие на фолликулы
|Массовое выпадение через 2-4 недели после начала приёма
|Консультация врача, коррекция дозировки
|Ошибки ухода
|Механические повреждения, перегрев
|Сечение, ломкость, тусклый вид
|Щадящие средства, защита от тепла
Советы шаг за шагом
-
Шаг 1. Диагностика. Сдать анализы на железо, ферритин, гормоны щитовидной железы и уровень витамина D.
-
Шаг 2. Устранение стресс-фактора. Практиковать дыхательные техники, прогулки, нормализовать режим сна.
-
Шаг 3. Восстановление питания. Включить в рацион рыбу, орехи, яйца, зелень, продукты, богатые железом.
-
Шаг 4. Подбор ухода. Использовать мягкие шампуни без сульфатов, маски с кератином и маслами, расчёску с мягкими зубьями.
-
Шаг 5. Медицинская терапия. При необходимости врач назначит мезотерапию, миноксидил или физиопроцедуры.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: резко ограничивать калории и исключать жиры.
Последствие: замедляется выработка гормонов и коллагена, волосы становятся ломкими.
Альтернатива: сбалансированная диета с достатком белка, омега-жирных кислот и витаминов.
-
Ошибка: частое окрашивание или осветление.
Последствие: пересушивание и разрушение кутикулы волоса.
Альтернатива: использовать щадящие краски без аммиака, ухаживать за волосами маслами.
-
Ошибка: постоянные стрессовые нагрузки без отдыха.
Последствие: активация гормонов стресса и нарушение цикла роста волос.
Альтернатива: релаксация, спорт, восстановление сна.
А что если…
А что если волосы выпадают без видимых причин, а анализы в норме? Тогда стоит проверить уровень андрогенов и чувствительность фолликулов к ним. Иногда наблюдается андрогенетическая алопеция - наследственная форма выпадения волос, при которой фолликулы постепенно миниатюризируются. В этом случае поможет комплексная терапия под контролем трихолога.
Плюсы и минусы
|Метод лечения
|Плюсы
|Минусы
|Миноксидил
|Стимулирует рост волос, доказанная эффективность
|Требует постоянного применения
|Мезотерапия
|Питает фолликулы, улучшает кровообращение
|Инвазивная процедура, курсами
|Витаминотерапия
|Безопасна, подходит для профилактики
|Эффект проявляется медленно
|PRP-терапия
|Использует собственную плазму крови
|Высокая стоимость
FAQ
Сколько волос в день можно терять без опасений?
До 100 волосков — норма. Всё, что больше, требует диагностики.
Можно ли остановить выпадение самостоятельно?
Если причина в стрессе или уходе — да, изменив образ жизни и привычки. В иных случаях нужно лечение.
Влияет ли сезон на выпадение волос?
Да, осенью и весной наблюдается естественное усиление выпадения, но оно должно быть временным.
Мифы и правда
-
Миф: чем чаще моешь голову, тем больше выпадает волос.
Правда: мытьё не вызывает выпадения, оно лишь удаляет уже отмершие волосы.
-
Миф: облысение — только мужская проблема.
Правда: гормональные и стрессовые формы алопеции встречаются и у женщин.
-
Миф: если срезать волосы чаще, они будут расти быстрее.
Правда: стрижка не влияет на скорость роста, но помогает избежать ломкости и секущихся концов.
Исторический контекст
Ещё древние египтяне использовали смеси из масел, лука и мёда для стимуляции роста волос. В средние века считалось, что выпадение связано с "избытком горячей крови". Только в XX веке учёные доказали роль гормонов, питания и стресса. Сегодня трихология — отдельная медицинская дисциплина, объединяющая дерматологию, эндокринологию и косметологию.
Три интересных факта
-
Каждый волос живёт от 2 до 6 лет, после чего естественно выпадает.
-
У блондинов фолликулов больше (до 150 000), чем у брюнетов (около 100 000).
-
Волосы — один из самых прочных биологических материалов: одна прядь толщиной в миллиметр выдерживает до 100 граммов веса.
