Хлеб из замороженного теста удивил составом: главное преимущество многие упускают

Хлеб из замороженного теста может быть полезным, если он изготовлен по правильной технологии и из качественных ингредиентов, пояснила диетолог, кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. В беседе с NewsInfo специалист рассказала, от чего зависит польза изделий из замороженных заготовок.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что производство замороженных хлебобулочных изделий активно развивается на фоне повышения спроса.

Русакова отметила, что сама по себе заморозка не делает хлеб ни вредным, ни полезным. По ее словам, ключевое значение имеют технология производства, состав продукта и то, из какой муки он сделан.

"Шоковая заморозка сохраняет все витамины практически в полном объеме. Это витамины группы B, витамины PP. Поэтому даже при длительном хранении до тридцати суток все полезные вещества сохраняются", — пояснила Русакова.

Она добавила, что такой хлеб может лучше усваиваться, а уровень глюкозы в крови после его употребления бывает ниже, чем после свежего хлеба.

"Уровень глюкозы в крови после потребления такого хлеба ниже, чем после свежего, это полезно для контроля сахара, в том числе при сахарном диабете второго типа. Низкие температуры денатурируют белки, делая их более восприимчивыми к пищеварительным ферментам, такой хлеб, как правило, лучше усваивается", — рассказала диетолог.

Кроме того, как подчеркнула специалист, хранение при отрицательных температурах позволяет обойтись без дополнительных химических добавок, а при правильной технологии структура мякиша и корочки не меняется.