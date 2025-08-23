Начните день правильно: комбинация продуктов, которая работает без кофе

Завтрак — первый и, пожалуй, самый важный приём пищи дня. Он задаёт тон самочувствию, концентрации и уровню энергии. Диетологи Антонио Андухар и Ботикария Гарсия в интервью Hola рассказали, из чего должен состоять полноценный утренний рацион, чтобы быть и вкусным, и полезным.

Начни с белка — но правильного

"Если хочется животного белка — выбирайте не колбасу или сосиски, а натуральное мясо", — подчёркивает Гарсия.

Идеальный вариант:

запечённая грудка курицы или индейки — нежирный, легкоусвояемый источник белка без лишних добавок;

мясо можно подавать тёплым или охлаждённым, в виде ломтиков.

Ультраобработанные продукты (например, колбаса или ветчина) диетологи советуют исключить — они содержат консерванты, соль и насыщенные жиры.

Основу составляют сложные углеводы и клетчатка

Андухар рекомендует подавать мясо с:

цельнозерновым хлебом на закваске — богат клетчаткой, улучшает пищеварение;

сверху — немного оливкового масла;

в дополнение — свежий помидор: он не только освежает, но и снабжает организм антиоксидантами, особенно ликопином.

Не забывайте про фрукты и напитки

Диетологи подчёркивают важность фруктов на завтрак:

они богаты витаминами, минералами и натуральными сахарами;

могут быть как цельными, так и нарезанными в салат.

Завершить завтрак можно чашкой кофе с молоком, чаем или другим напитком — по вкусу, но без сахара или с его минимальным добавлением.