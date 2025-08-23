Начните день правильно: комбинация продуктов, которая работает без кофе
Завтрак — первый и, пожалуй, самый важный приём пищи дня. Он задаёт тон самочувствию, концентрации и уровню энергии. Диетологи Антонио Андухар и Ботикария Гарсия в интервью Hola рассказали, из чего должен состоять полноценный утренний рацион, чтобы быть и вкусным, и полезным.
Начни с белка — но правильного
"Если хочется животного белка — выбирайте не колбасу или сосиски, а натуральное мясо", — подчёркивает Гарсия.
Идеальный вариант:
- запечённая грудка курицы или индейки — нежирный, легкоусвояемый источник белка без лишних добавок;
- мясо можно подавать тёплым или охлаждённым, в виде ломтиков.
Ультраобработанные продукты (например, колбаса или ветчина) диетологи советуют исключить — они содержат консерванты, соль и насыщенные жиры.
Основу составляют сложные углеводы и клетчатка
Андухар рекомендует подавать мясо с:
- цельнозерновым хлебом на закваске — богат клетчаткой, улучшает пищеварение;
- сверху — немного оливкового масла;
- в дополнение — свежий помидор: он не только освежает, но и снабжает организм антиоксидантами, особенно ликопином.
Не забывайте про фрукты и напитки
Диетологи подчёркивают важность фруктов на завтрак:
- они богаты витаминами, минералами и натуральными сахарами;
- могут быть как цельными, так и нарезанными в салат.
Завершить завтрак можно чашкой кофе с молоком, чаем или другим напитком — по вкусу, но без сахара или с его минимальным добавлением.
