Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Почему яйца плохо чистятся после варки
Почему яйца плохо чистятся после варки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Начните день правильно: комбинация продуктов, которая работает без кофе

Диетологи назвали продукты, которые улучшают пищеварение и концентрацию утром

Завтрак — первый и, пожалуй, самый важный приём пищи дня. Он задаёт тон самочувствию, концентрации и уровню энергии. Диетологи Антонио Андухар и Ботикария Гарсия в интервью Hola рассказали, из чего должен состоять полноценный утренний рацион, чтобы быть и вкусным, и полезным.

Начни с белка — но правильного

"Если хочется животного белка — выбирайте не колбасу или сосиски, а натуральное мясо", — подчёркивает Гарсия.

Идеальный вариант:

  • запечённая грудка курицы или индейки — нежирный, легкоусвояемый источник белка без лишних добавок;
  • мясо можно подавать тёплым или охлаждённым, в виде ломтиков.

Ультраобработанные продукты (например, колбаса или ветчина) диетологи советуют исключить — они содержат консерванты, соль и насыщенные жиры.

Основу составляют сложные углеводы и клетчатка
Андухар рекомендует подавать мясо с:

  • цельнозерновым хлебом на закваске — богат клетчаткой, улучшает пищеварение;
  • сверху — немного оливкового масла;
  • в дополнение — свежий помидор: он не только освежает, но и снабжает организм антиоксидантами, особенно ликопином.

Не забывайте про фрукты и напитки
Диетологи подчёркивают важность фруктов на завтрак:

  • они богаты витаминами, минералами и натуральными сахарами;
  • могут быть как цельными, так и нарезанными в салат.

Завершить завтрак можно чашкой кофе с молоком, чаем или другим напитком — по вкусу, но без сахара или с его минимальным добавлением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Овсяный хлеб помогает контролировать уровень сахара и снижает чувство голода сегодня в 15:06

Обычный белый хлеб крадёт фигуру, овсяный — помогает её держать: идеальный рецепт для стройности

Овсяный хлеб — находка для любителей здорового питания. Узнайте, как он помогает контролировать вес, улучшает здоровье и готовится легко.

Читать полностью » Заготовка томатов: замороженные кубики пюре сохраняют витамины и вкус сегодня в 14:49

Экономим время и деньги зимой: кубики томатов вместо покупных соусов

Узнайте, как быстро и просто заморозить летние помидоры в удобные кубики, чтобы зимой наслаждаться их вкусом в супах, соусах и запеканках.

Читать полностью » Один помидор в день защищает сосуды и ускоряет снижение веса — эксперт сегодня в 14:44

Хотите похудеть без диет? Достаточно одного помидора в день

Эндокринолог объяснил, как всего один помидор в день помогает похудеть, снизить давление и укрепить сердце. Но есть и противопоказания.

Читать полностью » Диетолог объяснил, как правильно сочетать фрукты для салата без вреда для здоровья сегодня в 14:41

Сладкое с кислым — взрыв для ЖКТ: что нельзя класть в один салат

Не все фруктовые салаты одинаково полезны. Диетолог объяснила, какие комбинации вызывают брожение и тяжесть, а какие действительно помогают пищеварению.

Читать полностью » Полный отказ от соли не менее вреден, чем её избыток — кардиолог сегодня в 14:17

Опасность на тарелке: не соль, а скрытый натрий убивает сосуды

Кардиолог объяснил, почему полный отказ от соли может быть опасен. Настоящий вред для сердца несёт скрытый натрий из фастфуда и полуфабрикатов.

Читать полностью » Врач назвал продукты, разрушающие печень сильнее алкоголя сегодня в 14:16

Алкоголь ни при чём: как печень разрушают даже безобидные продукты

Некоторые продукты разрушают печень так же, как алкоголь. Врач назвала сладости, фастфуд и даже рыбу, которые могут привести к циррозу.

Читать полностью » Рецепт пирога с помидорами и сыром на песочном тесте от кулинаров сегодня в 14:13

Секрет универсальной закуски: блюдо, которое не стыдно подать гостям и не жаль съесть в одиночку

Ароматный пирог с томатами и сыром на песочном тесте — проще не бывает! Узнайте секрет идеальной выпечки, которая покорит ваших гостей и станет любимым блюдом семьи.

Читать полностью » Диетолог назвал зелёный смузи идеальным вариантом завтрака сегодня в 14:11

Организм скажет "спасибо": завтрак, который превращает утро в лёгкий старт

Диетолог раскрыла неожиданный рецепт идеального завтрака. Зелёный смузи не только насыщает, но и улучшает микрофлору, помогая зарядиться энергией на день.

Читать полностью »

Новости
УрФО

МЧС подтвердило приемку всех школ Тюменской области к 1 сентября
СЗФО

Проект крупного деревообрабатывающего комплекса на Вологодчине одобрен экспертами
Дом

Heat It: устройство для снятия зуда от укусов комаров подключается к смартфону
Красота и здоровье

Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания
Красота и здоровье

Учёные уточнили, что известно о пользе и рисках сахарозаменителей
СКФО

Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека
Садоводство

За сбор краснокнижных грибов в России грозит штраф до 5 тысяч рублей
Авто и мото

ГИБДД разъяснила правила использования багажников на крыше автомобилей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru