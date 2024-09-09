В России предложили усилить КХЛ азербайджанскими клубами

Российский министр спорта Михаил Дегтярёв на встрече с министром молодёжи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым обсудил укрепление многоплановых и дружественных связей между странами. В ходе беседы Дегтярёв предложил Азербайджану вступить в Континентальную хоккейную лигу.

«Президент России Владимир Владимирович Путин акцентирует внимание на важности развития многопланового и дружеского сотрудничества с Азербайджаном. Принцип равенства и учёт интересов друг друга остаются основными, связывая народы наших стран веками.

Я предложил Азербайджану участие в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз в Астане пройдёт матч КХЛ между местной командой «Барыс» и хабаровским «Амуром». Лига обладает широкой географией и готова к дальнейшему расширению», - сообщил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Регулярный чемпионат КХЛ начался 3 сентября в Магнитогорске матчем Открытия. Сезон 2024/2025 будет самым продолжительным в истории чемпионата. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным - 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд.

Фото: Freepik.com