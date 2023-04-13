КХЛ регламентирует отъезд российских хоккеистов за океан

Континентальная хоккейная лига планирует разработать правила, регулирующие отъезд российских хоккеистов в Северную Америку. Этот пункт будет включен в стратегию развития лиги, как сообщается после заседания совета директоров КХЛ.
Президент московского хоккейного клуба ЦСКА, Игорь Есмантович, также отметил, что стратегия развития КХЛ будет включать пункты, касающиеся службы хоккеистов в российской армии.
Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН
Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.
Глава Сербии Вувич: Белград не поставлял и не будет поставлять Киеву оружие
Такую продукцию страна экспортирует только разрешенным конечным пользователям
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.
Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии
Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"