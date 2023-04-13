КХЛ регламентирует отъезд российских хоккеистов за океан

Континентальная хоккейная лига планирует разработать правила, регулирующие отъезд российских хоккеистов в Северную Америку. Этот пункт будет включен в стратегию развития лиги, как сообщается после заседания совета директоров КХЛ.

Президент московского хоккейного клуба ЦСКА, Игорь Есмантович, также отметил, что стратегия развития КХЛ будет включать пункты, касающиеся службы хоккеистов в российской армии.