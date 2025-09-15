КХЛ поставила подпись — Екатеринбург готовится к ледовому событию года

На "УГМК-Арене" состоялось подписание соглашения о проведении в Екатеринбурге главного хоккейного события — "Недели звезд КХЛ". Подписи под документом поставили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и президент КХЛ Алексей Морозов.

"Мы приложим все усилия"

Денис Паслер подчеркнул, что регион готов сделать всё для того, чтобы организация мероприятия прошла на высшем уровне:

"Я благодарен за решение провести в Екатеринбурге столь значимый спортивный праздник. Хоккей в области любят, его активно развивают. Совсем недавно прошёл прощальный матч Павла Дацюка. Этот пример, строительство арен и наша любимая команда "Автомобилист" — подтверждение того, что мы готовы принять Матч звезд впервые".

Поддержка от КХЛ

Алексей Морозов поздравил Паслера с победой на выборах губернатора и отметил, что Екатеринбург действительно заслужил это событие:

"Екатеринбург заслуживает проведение в 2026-м такого масштабного хоккейного события".

Он напомнил, что сам прочувствовал атмосферу новой арены 30 августа на шоу-матче The Magic Game по приглашению Павла Дацюка.

Долгожданное соглашение

Глава КХЛ бывал в Екатеринбурге не раз:

10 марта он участвовал в открытии "УГМК-Арены",

3 апреля посетил матч плей-офф "Автомобилист" — "Ак Барс".

Именно тогда стороны договорились, что Матч звезд КХЛ пройдёт в недельном формате. Уже следующей зимой в Екатеринбурге соберутся топовые хоккеисты страны.