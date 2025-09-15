КХЛ поставила подпись — Екатеринбург готовится к ледовому событию года
На "УГМК-Арене" состоялось подписание соглашения о проведении в Екатеринбурге главного хоккейного события — "Недели звезд КХЛ". Подписи под документом поставили врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и президент КХЛ Алексей Морозов.
"Мы приложим все усилия"
Денис Паслер подчеркнул, что регион готов сделать всё для того, чтобы организация мероприятия прошла на высшем уровне:
"Я благодарен за решение провести в Екатеринбурге столь значимый спортивный праздник. Хоккей в области любят, его активно развивают. Совсем недавно прошёл прощальный матч Павла Дацюка. Этот пример, строительство арен и наша любимая команда "Автомобилист" — подтверждение того, что мы готовы принять Матч звезд впервые".
Поддержка от КХЛ
Алексей Морозов поздравил Паслера с победой на выборах губернатора и отметил, что Екатеринбург действительно заслужил это событие:
"Екатеринбург заслуживает проведение в 2026-м такого масштабного хоккейного события".
Он напомнил, что сам прочувствовал атмосферу новой арены 30 августа на шоу-матче The Magic Game по приглашению Павла Дацюка.
Долгожданное соглашение
Глава КХЛ бывал в Екатеринбурге не раз:
-
10 марта он участвовал в открытии "УГМК-Арены",
-
3 апреля посетил матч плей-офф "Автомобилист" — "Ак Барс".
Именно тогда стороны договорились, что Матч звезд КХЛ пройдёт в недельном формате. Уже следующей зимой в Екатеринбурге соберутся топовые хоккеисты страны.
