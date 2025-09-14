Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Футбольный мяч
Футбольный мяч
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:21

Бывший игрок сборной России прокомментировал крах подмосковного клуба

Александр Мостовой отреагировал на банкротство футбольного клуба "Химки"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с подмосковными "Химками", которые официально признаны банкротом.

Реакция Мостового

Футболист признался, что новость его расстроила.

"Очень грустно за "Химки". Много было странного и непонятного в структуре клуба. Это точно не красит российский футбол", — отметил Мостовой.

Решение суда

Ранее Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом. Долг "Химок" перед налоговыми органами превысил 450 миллионов рублей. Согласно решению, команда лишается права вести спортивную деятельность на протяжении ближайших четырёх лет.

Крах подмосковного клуба стал одним из самых громких случаев в российском футболе последних лет и вызвал обеспокоенность среди специалистов и болельщиков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Овечкин провёл первую тренировку перед сезоном сегодня в 11:17

Конкуренция за рекорд Гретцки выходит на новый этап

Александр Овечкин провёл первую тренировку перед стартом сезона НХЛ-2025/26 — журналист показал, как капитан «Кэпиталс» отрабатывает броски.

Читать полностью » Яна Рудковская сообщила, что её сын Саша Плющенко почти ежедневно играет в футбол сегодня в 10:13

Почему фигуристам важно развиваться в нескольких видах спорта

Яна Рудковская объяснила, зачем её сыну Александру Плющенко нужны футбольные тренировки и как они помогают в фигурном катании.

Читать полностью » Комплекс для ног: сплит-присед, подъём таза, стульчик — фитнес-инструкторы сегодня в 9:50

Тренировка ног без штанги и тренажёров: 5 движений, которые прокачивают бёдра дома

Эти упражнения можно выполнять дома и в зале: они укрепят ноги, займут всего полчаса и не требуют специального оборудования.

Читать полностью » Врач спортивной медицины Георгий Темичев назвал упражнения для профилактики боли в плече сегодня в 9:10

Упражнения, о которых забывают: почему именно плечи ломают планы на спорт

Узнайте, какие простые упражнения помогут укрепить плечевой сустав и избежать боли, даже если вы много работаете руками или занимаетесь спортом.

Читать полностью » Разминка для спины дома: врачи раскрыли пользу кошки — коровы сегодня в 8:50

Шесть движений за 6 минут: как домашний комплекс разгружает спину и плечи

Простой комплекс из шести упражнений поможет снять зажимы в спине и плечах, улучшить осанку и вернуть телу лёгкость движений.

Читать полностью » Дисменорея: реабилитолог W Clinic Наталья Хоботова рассказала, как упражнения помогают при менструальной боли сегодня в 8:10

Четыре движения, которые стирают менструальную боль, словно её не было

Как справиться с менструальной болью без лекарств? Простые техники массажа, дыхания и расслабления помогут снизить дискомфорт.

Читать полностью » NHS Великобритании: динамическая скрутка позвоночника лёжа допустима при боли сегодня в 7:50

Скручивание позвоночника без тренажёров даёт эффект, которого ждут от сложных комплексов

Простое упражнение без оборудования способно улучшить подвижность спины и укрепить пресс. Но так ли оно эффективно, как обещают?

Читать полностью » Магнезия против канифоли: что использовать для хвата в зале и скалолазании сегодня в 7:10

Один снаряд — два подхода: магнезия и канифоль меняют результат

Магнезия и канифоль помогают удержать снаряд крепко и надёжно. Но у каждого средства есть нюансы, которые могут повлиять на результат тренировки.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог Зубарева: льняная, гречневая и бобовая паста помогают контролировать вес
Питомцы

Стали известны основные шаги по чистке аквариума для поддержания здоровья рыб
Технологии

Герман Греф: нейросети работают лучше при постановке задач с мотивацией
Дом

Замаринованное мясо хранится дольше, чем свежее без обработки
Еда

Лазанья с фаршем и томатным соусом по рецепту итальянских поваров занимает 45 минут
Питомцы

Фотосессия с попугаем: пошаговые инструкции для начинающих
Красота и здоровье

Невролог Анна Демьяновская рассказала, как распознать первые признаки болезни Паркинсона
Садоводство

Пасленовые против пасленовых: как избежать взаимного угнетения растений на грядках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet