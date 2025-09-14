Бывший игрок сборной России прокомментировал крах подмосковного клуба
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с подмосковными "Химками", которые официально признаны банкротом.
Реакция Мостового
Футболист признался, что новость его расстроила.
"Очень грустно за "Химки". Много было странного и непонятного в структуре клуба. Это точно не красит российский футбол", — отметил Мостовой.
Решение суда
Ранее Арбитражный суд Московской области признал клуб банкротом. Долг "Химок" перед налоговыми органами превысил 450 миллионов рублей. Согласно решению, команда лишается права вести спортивную деятельность на протяжении ближайших четырёх лет.
Крах подмосковного клуба стал одним из самых громких случаев в российском футболе последних лет и вызвал обеспокоенность среди специалистов и болельщиков.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru