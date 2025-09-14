Бывший игрок сборной России прокомментировал крах подмосковного клуба

сегодня в 11:17

Конкуренция за рекорд Гретцки выходит на новый этап

Александр Овечкин провёл первую тренировку перед стартом сезона НХЛ-2025/26 — журналист показал, как капитан «Кэпиталс» отрабатывает броски.

сегодня в 10:13

Почему фигуристам важно развиваться в нескольких видах спорта

Яна Рудковская объяснила, зачем её сыну Александру Плющенко нужны футбольные тренировки и как они помогают в фигурном катании.

сегодня в 9:50

Тренировка ног без штанги и тренажёров: 5 движений, которые прокачивают бёдра дома

Эти упражнения можно выполнять дома и в зале: они укрепят ноги, займут всего полчаса и не требуют специального оборудования.

сегодня в 9:10

Упражнения, о которых забывают: почему именно плечи ломают планы на спорт

Узнайте, какие простые упражнения помогут укрепить плечевой сустав и избежать боли, даже если вы много работаете руками или занимаетесь спортом.

сегодня в 8:50

Шесть движений за 6 минут: как домашний комплекс разгружает спину и плечи

Простой комплекс из шести упражнений поможет снять зажимы в спине и плечах, улучшить осанку и вернуть телу лёгкость движений.

сегодня в 8:10

Четыре движения, которые стирают менструальную боль, словно её не было

Как справиться с менструальной болью без лекарств? Простые техники массажа, дыхания и расслабления помогут снизить дискомфорт.

сегодня в 7:50

Скручивание позвоночника без тренажёров даёт эффект, которого ждут от сложных комплексов

Простое упражнение без оборудования способно улучшить подвижность спины и укрепить пресс. Но так ли оно эффективно, как обещают?

сегодня в 7:10

Один снаряд — два подхода: магнезия и канифоль меняют результат

Магнезия и канифоль помогают удержать снаряд крепко и надёжно. Но у каждого средства есть нюансы, которые могут повлиять на результат тренировки.

