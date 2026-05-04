Девушка в химчистке
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:35

Шерсть превращается в валенок после стирки: эти вещи лучше сразу нести в химчистку

Шерсть при стирке в воде может дать усадку и сваляться, а шелк и лен рискуют потерять форму и цвет, рассказала директор по работе с клиентами химчистки Никко Наталья Варкентин. О том, какие вещи лучше сдавать в химчистку и почему их нельзя стирать обычным способом, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Варкентин отметила, что главным ориентиром при выборе ухода за одеждой остается состав изделия. Особенно аккуратно стоит обращаться с натуральными тканями: шерстью, кашемиром, шелком, льном и рядом хлопковых изделий.

"В воде шерсть дает усадку, сваливается, становится как валенок. Шелк теряет форму и цвет, лен дает очень сильную усадку и белесость на ткани, вымывается краситель, волокно льняное никогда до конца не прокрашивается, прокрашиваются только верхние слои нити, при каждой стирке краска будет вымываться", — пояснила эксперт.

При этом, по словам специалиста, риск касается не только классических натуральных материалов, но и современных тканей, для которых производитель указывает только сухую чистку.

Если говорить не о тканях, а о конкретных вещах, в химчистку лучше сдавать изделия из шерсти, шелка, натурального меха, а также вещи со сложной конструкцией или жестким каркасом, подчеркнула Варкентин.

"Кофты, кофты, джемпера, свитера, кардиганы, блузы, рубашки. Парео, если это шелк, шарфики из шерсти, платки, пальто, полупальто, пиджаки. Костюмы мужские и женские шерстяные однозначно сдавать в химчистку", — перечислила она.

Варкентин добавила, что к таким вещам также относятся пуховики, изделия с термошвами, свадебные платья, корсеты на жесткой основе, бейсболки с каркасом, а также одеяла, подушки, покрывала и пледы с шерстяным или шелковым наполнителем. При уходе за современной одеждой специалист рекомендовала внимательно смотреть маркировку на изделии.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

