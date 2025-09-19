Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина в хиджабе
Женщина в хиджабе
© commons.wikimedia.org by https://pixabay.com/en/users/6335159-6335159/ is licensed under CC0
Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:07

Хиджаб расколол класс: спор семьи и школы в Хабаровске вышел на уровень следователей и прокуратуры

Конфликт вокруг хиджаба в хабаровской школе дошёл до прокуратуры и уполномоченного по правам ребёнка

В Хабаровске разгорелся конфликт вокруг школьной формы: ученице запретили носить хиджаб, что вызвало спор между администрацией школы и её родителями. История получила широкий резонанс и вышла за пределы учебного заведения, привлекая внимание следственных органов, прокуратуры и региональных властей.

Как начался конфликт

После того как школе поступила жалоба на несоблюдение правил формы, директор напомнила родителям о запрете на религиозные элементы одежды. Отец девочки пришёл к руководителю на разговор, где допустил оскорбления и угрозы.

"В сети интернет сообщается, что в сентябре текущего года мужчина высказал оскорбления и угрозы в адрес руководителя одного из образовательных учреждений города Хабаровска", — сообщили в Следственном комитете.

Теперь по этому факту проводится процессуальная проверка.

Аргументы сторон

Родители школьницы обратились в прокуратуру и направили письмо президенту, настаивая, что запрет нарушает свободу вероисповедания. Их позицию поддержал уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Пётр Перевезенцев. По его словам, хиджаб не должен становиться препятствием для получения образования.

С другой стороны, часть чиновников и депутатов заняли более жёсткую позицию.

"Во избежание конфликтных ситуаций школы устанавливают форму для учеников — это законно. Ношение хиджаба — это культурный элемент, традиция или личный выбор, но точно не обязанность и не норма в российских школах", — считает депутат Заксобрания края Сергей Зюбр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: родительский конфликт с руководством школы в агрессивной форме.
    Последствие: вмешательство правоохранительных органов, эскалация ситуации.
    Альтернатива: подача официальной жалобы в образовательный департамент или суд.

  • Ошибка: игнорирование вопроса школьной формы как локальной проблемы.
    Последствие: превращение спора в резонансный социальный конфликт.
    Альтернатива: обсуждение с участием родителей, педагогов и органов власти.

  • Ошибка: трактовать школьную форму только как ограничение.
    Последствие: рост напряженности между культурными и религиозными группами.
    Альтернатива: поиск баланса между правилами школы и правами учеников.

А что если…

Если подобные ситуации будут решаться без диалога, конфликты могут перерасти в масштабные социальные споры. Но при создании площадок для обсуждения и учёте интересов всех сторон возможно найти компромиссные решения — например, в форме гибких стандартов школьной одежды.

FAQ

Обязателен ли хиджаб для школьниц?
Нет, в российском законодательстве он не является обязательной частью одежды, это культурный и религиозный выбор семьи.

Могут ли школы вводить единую форму?
Да, такие правила законны и регулируются локальными актами учебных заведений.

Что делать родителям, если они не согласны с правилами?
Подать официальную жалобу в органы образования или обратиться в суд, избегая конфликтов с педагогами.

Мифы и правда

  • Миф: школьная форма полностью исключает возможность самовыражения.
    Правда: у многих школ есть гибкие варианты, включая аксессуары и цветовую гамму.

  • Миф: ношение хиджаба всегда запрещено.
    Правда: запреты действуют только в отдельных школах, и решения могут различаться.

  • Миф: подобные конфликты возникают только в России.
    Правда: вопросы религиозной одежды в школах обсуждаются во многих странах — от Франции до Индонезии.

Исторический контекст

  • В СССР школьная форма была единообразной, без возможности религиозных элементов.
  • В 2010-е годы в ряде российских регионов начались споры вокруг допустимости хиджаба в школах.
  • Сегодня вопрос вновь выходит на уровень общественных дискуссий и требует комплексного решения.

Три интересных факта

  1. Первые хиджабы появились в VII веке в арабских странах как элемент традиционной одежды, а не исключительно религиозный атрибут.
  2. В разных исламских странах существуют различные подходы: где-то хиджаб обязателен, а где-то остаётся личным выбором.
  3. В 2013 году Верховный суд РФ признал право школ вводить форму, но при этом отметил необходимость учитывать права и свободы граждан.

