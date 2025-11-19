Тихий микроб, который может запустить рак: в чем настоящая опасность хеликобактера

сегодня в 12:51

Нанопластик как питательная среда для бактерий — что это значит для вашей безопасности

Учёные выявили скрытую угрозу нанопластика: он может ослаблять действие антибиотиков и способствовать росту устойчивых бактерий, что представляет опасность для здоровья.

сегодня в 12:04

Почему после смартфона сон поверхностный: одна привычка ломает ночной отдых

Почему вечернее использование смартфона ухудшает качество сна, как синий свет нарушает выработку мелатонина и какие ритуалы помогают уснуть быстрее.

сегодня в 11:51

Легко заметила болевые точки — и теперь точно знаю, что не так с животом: секрет, о котором многие молчат

Боль в животе может быть признаком различных заболеваний. Разбираем, как различить аппендицит, гастрит и другие проблемы, а также что делать при болях в животе.

сегодня в 11:17

Пропустил диспансеризацию — и поплатился: болезнь обнаружили слишком поздно

Почему диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, какие исследования в неё входят и почему её нельзя откладывать.

сегодня в 10:37

Решил строго соблюдать режим сна — и результат не заставил себя ждать: вот что я почувствовал

Регулярный режим, отказ от гаджетов вечером и правильные вечерние ритуалы помогают восстановить естественные ритмы сна и уменьшают последствия хронического недосыпа.

сегодня в 10:11

Помело может изменить действие лекарств — и вот почему некоторым его лучше избегать

Почему помело может раздражать слизистую желудка, как оно влияет на действие лекарств и кому стоит ограничить употребление этого цитруса.

сегодня в 9:43

Надела плотную шапку в мороз — и волосы стали тусклыми: причина скрыта внутри головного убора

Почему неправильная шапка может испортить причёску, как материал влияет на состояние кожи и какие модели помогают сохранить здоровье волос зимой.

сегодня в 9:37

Думала, что сладости — это вред, пока не попробовала сушёную хурму: вот что случилось с моим аппетитом

Сушёная хурма становится не просто сладким лакомством, а полезной альтернативой десертам: сохраняет витамины, помогает контролировать сахар и насыщает лучше конфет.

