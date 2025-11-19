Тихий микроб, который может запустить рак: в чем настоящая опасность хеликобактера
Хеликобактер необходимо лечить каждому пациенту, у которого он обнаружен, подчеркнул гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер. О причинах обязательной терапии врач рассказал NewsInfo.
Доктор отметил, что антихеликобактерная терапия рекомендуется всем пациентам при подтвержденной инфекции.
"Проведение антихеликобактерной терапии в тех случаях, когда он выявлен, обязательно. Всем пациентам, у которых он выявлен, антихеликобактерная терапия должна рекомендоваться. Даже если она будет неэффективна, степень воспалительных изменений в слизистой оболочке и желудке двенадцатиперстной кишки под действием антибактериальной антихеликобактерной терапии значительно уменьшится", — пояснил Фарбер.
Он подчеркнул, что ключевая цель терапии — профилактика рака желудка в будущем.
"Поэтому никаких вопросов о том, показано или не показано лечение при хеликобактере, однозначно показано. Рекомендуем обследовать круг общения пациента на наличие хеликобактерной инфекции, потому что хеликобактерная инфекция передается", — отметил врач.
Эксперт также напомнил, что проверка эффективности лечения должна проводиться установленными методами, как инвазивными, так и неинвазивными.
"Обязательно контролировать эффективность терапии после завершения курса антихеликобактерной терапии положенными способами. Они могут быть как инвазивными, то есть при гастроскопии, так и неинвазивными способами. Всем пациентам, у которых был выявлен хеликобактер терапия должна быть проведена", — подчеркнул Фарбер.
