Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Боль под рёбрами
Боль под рёбрами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:09

Тихий микроб, который может запустить рак: в чем настоящая опасность хеликобактера

Игнорирование хеликобактериоза опасно — гастроэнтеролог Фарбер

Хеликобактер необходимо лечить каждому пациенту, у которого он обнаружен, подчеркнул гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер. О причинах обязательной терапии врач рассказал NewsInfo.

Доктор отметил, что антихеликобактерная терапия рекомендуется всем пациентам при подтвержденной инфекции.

"Проведение антихеликобактерной терапии в тех случаях, когда он выявлен, обязательно. Всем пациентам, у которых он выявлен, антихеликобактерная терапия должна рекомендоваться. Даже если она будет неэффективна, степень воспалительных изменений в слизистой оболочке и желудке двенадцатиперстной кишки под действием антибактериальной антихеликобактерной терапии значительно уменьшится", — пояснил Фарбер.

Он подчеркнул, что ключевая цель терапии — профилактика рака желудка в будущем.

"Поэтому никаких вопросов о том, показано или не показано лечение при хеликобактере, однозначно показано. Рекомендуем обследовать круг общения пациента на наличие хеликобактерной инфекции, потому что хеликобактерная инфекция передается", — отметил врач.

Эксперт также напомнил, что проверка эффективности лечения должна проводиться установленными методами, как инвазивными, так и неинвазивными.

"Обязательно контролировать эффективность терапии после завершения курса антихеликобактерной терапии положенными способами. Они могут быть как инвазивными, то есть при гастроскопии, так и неинвазивными способами. Всем пациентам, у которых был выявлен хеликобактер терапия должна быть проведена", — подчеркнул Фарбер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нанопластик влияет на антибиотики и способствует развитию устойчивых бактерий — доктор Клаус Энгель сегодня в 12:51
Нанопластик как питательная среда для бактерий — что это значит для вашей безопасности

Учёные выявили скрытую угрозу нанопластика: он может ослаблять действие антибиотиков и способствовать росту устойчивых бактерий, что представляет опасность для здоровья.

Читать полностью » Нарушение глубокой фазы сна под действием синего света подтвердили врачи сегодня в 12:04
Почему после смартфона сон поверхностный: одна привычка ломает ночной отдых

Почему вечернее использование смартфона ухудшает качество сна, как синий свет нарушает выработку мелатонина и какие ритуалы помогают уснуть быстрее.

Читать полностью » Марина Бережная советует не игнорировать боль в животе и обращаться к врачу сегодня в 11:51
Легко заметила болевые точки — и теперь точно знаю, что не так с животом: секрет, о котором многие молчат

Боль в животе может быть признаком различных заболеваний. Разбираем, как различить аппендицит, гастрит и другие проблемы, а также что делать при болях в животе.

Читать полностью » Эффективность ежегодных обследований для контроля здоровья подтвердили врачи сегодня в 11:17
Пропустил диспансеризацию — и поплатился: болезнь обнаружили слишком поздно

Почему диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, какие исследования в неё входят и почему её нельзя откладывать.

Читать полностью » Медитация и тёплый душ улучшают качество сна — Андрей Мартынов сегодня в 10:37
Решил строго соблюдать режим сна — и результат не заставил себя ждать: вот что я почувствовал

Регулярный режим, отказ от гаджетов вечером и правильные вечерние ритуалы помогают восстановить естественные ритмы сна и уменьшают последствия хронического недосыпа.

Читать полностью » Влияние помело на действие лекарств, включая статины, подчеркнули специалисты сегодня в 10:11
Помело может изменить действие лекарств — и вот почему некоторым его лучше избегать

Почему помело может раздражать слизистую желудка, как оно влияет на действие лекарств и кому стоит ограничить употребление этого цитруса.

Читать полностью » Риск раздражения кожи головы под неподходящей шапкой подтвердили трихологи сегодня в 9:43
Надела плотную шапку в мороз — и волосы стали тусклыми: причина скрыта внутри головного убора

Почему неправильная шапка может испортить причёску, как материал влияет на состояние кожи и какие модели помогают сохранить здоровье волос зимой.

Читать полностью » Натуральная сладость сушёной хурмы помогает стабилизировать уровень глюкозы — Нурия Дианова сегодня в 9:37
Думала, что сладости — это вред, пока не попробовала сушёную хурму: вот что случилось с моим аппетитом

Сушёная хурма становится не просто сладким лакомством, а полезной альтернативой десертам: сохраняет витамины, помогает контролировать сахар и насыщает лучше конфет.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Разные зоны кожи требуют разных скрабов для безопасного ухода — дерматологи
Еда
Варка пельменей в не кипящей воде снижает риск разрыва теста — кулинары
Садоводство
Проверка кислотности почвы поможет изменить цвет гортензий — эксперт
Красота и здоровье
Умеренная ходьба зимой снизила риск прибавки веса — по данным учёных
Культура и шоу-бизнес
Остин Батлер опроверг слухи о романе с Эмили Ратаковски — Vanity Fair
Садоводство
Сухой воздух и частый полив мешают цветению комнатных растений зимой
Спорт и фитнес
Упражнение с фитболом укрепляет 12 групп мышц — специалисты по фитнесу
Авто и мото
Экспорт китайских электромобилей вырос на 99,9% в октябре — Китайская ассоциация автопроизводителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet