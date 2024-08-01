У Гарика Харламова всё складывается как нельзя лучше: он растёт в профессиональном плане став креативным продюсером Comedy Club, женился на хорошенькой актрисе Катерине Ковальчук. Почему бы не задуматься о прибавлении в семействе.
Но и с дочкой от предыдущего брака с Кристиной Асмус комик старается проводить максимум времени. Девочке 10 лет и она взяла всё лучшее от родителей.
"У неё и мама замечательная, прекрасная и талантливая актриса, чего уж там говорить-то! В этом плане у Насти генетика замечательная с обеих сторон. Надо сказать, что для 10-летней девочки у нее очень весёлое чувство юмора. Она может рассмешить взрослых, а это показатель", — поделился Харламов.
Гарик не скрывает от дочери, что планирует ещё завести детей. Дочка не проявляет ревности к будущим родственникам и поддерживает папу в этом решении.
"Настюха хочет братьев и сестренок, причём с обеих сторон. И это вообще нормально. Сколько? Сколько Бог пошлёт. Работаем над этим", — признался шоумен.
Фото: t.me/garbul/garbul(public domain)
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