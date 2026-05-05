Хантавирус не устроит эпидемию, но ударить может тяжело: где россияне рискуют заразиться

Хантавирус не грозит россиянам эпидемией, но остается тяжелым заболеванием, которое передается человеку в основном от мышей, отметил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. О рисках заражения подобным недугом специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Ранее издание Газета.ру сообщило, что на круизном лайнере в Атлантике двое пассажиров погибли от хантавируса, еще один турист борется за жизнь в реанимации, на судне думают вводить карантин.

Чепурнов отметил, что хантавирус давно известен в России и не является новой угрозой. По его словам, чаще всего заражение связано с грызунами, а также из-за контакта человека с сеном, соломой, погрызанными овощами и фруктами.

Эксперт пояснил, что вирус может передаваться человеку через следы жизнедеятельности мышей, их слюну или вторичные аэрозоли, которые образуются при работе с высохшим материалом. Особенно внимательно, по его словам, нужно относиться к продуктам, которые могли контактировать с грызунами.

"Среди симптомов лихорадка, лихорадочное состояние, температура высокая. Инкубационный период до двух-двух с половиной недель. Человек, который соприкоснулся с этим вирусом и заразился, только через пару недель может почувствовать проявление и не сразу вспомнит, где, что и как", — объяснил эксперт.

По словам вирусолога, симптомы заболевания могут быть похожи на проявления других вирусных инфекций. Он уточнил, что болезнь часто начинается с температуры, а затем могут присоединяться диарея, головные боли и другие признаки, поэтому клиническая диагностика бывает сложной.

Чепурнов добавил, что лечение при таких инфекциях носит симптоматический характер. Это значит, что врачи работают с теми проявлениями болезни, которые в конкретный момент сильнее всего угрожают пациенту.

Отдельно специалист обратил внимание на то, что локальные случаи заражения не означают риска масштабной эпидемии. При этом россиянам, особенно в летний сезон, важно помнить о мерах предосторожности на дачах и участках.

"На корабле это локальное заражение, оно не выльется ни в какие эпидемии. Но россиянам надо помнить о том, что грядет лето, мыши на участках дачных, которые что-то грызут. В том числе ягодки, которые сейчас начинают вызревать, овощи и фрукты. Все, что погрызано, должно отрезаться и выбрасываться или просто выбрасываться целиком", — пояснил Чепурнов.

Он подчеркнул, что продукты нужно тщательно промывать, а все погрызенные участки лучше отрезать и выбрасывать. По словам специалиста, такие простые правила помогают снизить риск заражения инфекциями, которые распространяются через грызунов.