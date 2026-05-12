Эпигенетические исследования иммунитета
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:32

Мировой шум из-за одной вспышки: вот почему пандемия хантавируса маловероятна

Хантавирус в нынешних условиях не должен привести к большой эпидемии или пандемии, пояснил профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. О том, может ли инфекция передаваться от человека к человеку, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание РИА Новости сообщило, что как заявили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний, хантавирус между людьми передается только в результате тесного контакта с носителем инфекции, например через общие предметы личной гигиены.

Альтштейн объяснил, что повышенное внимание к хантавирусу связано не только с медицинскими рисками, но и с обстоятельствами вспышки. По его словам, хантавирусные инфекции известны давно, однако особый резонанс вызвали случаи, связанные с кардиопульмональным синдромом, который может сопровождаться высокой летальностью.

"На корабле возникли смертельные заболевания, весь мир следит за этим кораблем, все ли вымрут или кто-то останется, что там будет происходить, каждый день там что-нибудь меняется, это сенсация, все газеты пишут. Если бы это было в какой-нибудь деревушке где-то, вспышка и вспышка, этих вспышек было много за эти годы", — объяснил Альтштейн.

Профессор отметил, что вопрос передачи хантавируса от человека к человеку пока остается предметом изучения. При этом даже если такая передача возможна, она, по словам специалиста, не предполагает сценария масштабного распространения.

"Не исключено, что такая передача есть. Но это редкая вещь, требуется тесный контакт между здоровым и зараженным человеком, чтобы вирус передался. В этих условиях невозможна пандемия, не может быть большой эпидемии, а происходит только вспышка. Вопрос о том, передается он человеком к человеку, скоро будет окончательно изучен и станет ясно, что на самом деле имеет место", — подчеркнул он.

Специалист добавил, что на текущем этапе важнее всего понимать ограниченный характер возможного распространения инфекции.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

