Осенняя хандра не пройдет сама: эти три мелочи спасают даже в самую дождливую погоду

Тёплый плед, чашка глинтвейна, радость от солнечного луча. Психолог Анна Мухина назвала NewsInfo способы избавиться от грусти в грядущие осенние месяцы.

Бороться с осенней хандрой бесполезно, считает психолог. Лучше последовать за природой и немного замедлиться в своей жизни, посоветовала эксперт.

"Признать, что все мы часть природы, мы связаны, на нас влияет и количество солнца, и состояние действительно, погода, холод или тепло, принять это как факт, что оно сейчас возможно. Принять это как факт, как поэт сказал, осенней природы умирание", — подсказывает специалист.

Не корить себя за осеннюю грусть, а радоваться приятным мелочам — вот что поможет пережить осень с её дождями и хмурым небом.

"Пока хорошая погода, гулять, доставлять себе какие-то маленькие удовольствия в виде чашечки глинтвейна, не зря это такой осенний напиток. Когда ты позволишь себе, завернувшись в плед, посмотреть сериальчик и тоже не ругать себя за это. То, что человеку приносит ощущение уюта, удовольствия, какого-то успокоения", — советует Мухина.

В любом случае, отметила психолог, время хандры ещё впереди. А пока радуемся вполне летней погоде за окном.