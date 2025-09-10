Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мужчина
мужчина
© Freepik by javi_indy is licensed under Public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:18

Осенняя хандра не пройдет сама: эти три мелочи спасают даже в самую дождливую погоду

Психолог дала рекомендации россиянам, столкнувшимся с осенней хандрой

Тёплый плед, чашка глинтвейна, радость от солнечного луча. Психолог Анна Мухина назвала NewsInfo способы избавиться от грусти в грядущие осенние месяцы.

Бороться с осенней хандрой бесполезно, считает психолог. Лучше последовать за природой и немного замедлиться в своей жизни, посоветовала эксперт.

"Признать, что все мы часть природы, мы связаны, на нас влияет и количество солнца, и состояние действительно, погода, холод или тепло, принять это как факт, что оно сейчас возможно. Принять это как факт, как поэт сказал, осенней природы умирание", — подсказывает специалист.

Не корить себя за осеннюю грусть, а радоваться приятным мелочам — вот что поможет пережить осень с её дождями и хмурым небом.

"Пока хорошая погода, гулять, доставлять себе какие-то маленькие удовольствия в виде чашечки глинтвейна, не зря это такой осенний напиток. Когда ты позволишь себе, завернувшись в плед, посмотреть сериальчик и тоже не ругать себя за это. То, что человеку приносит ощущение уюта, удовольствия, какого-то успокоения", — советует Мухина.

В любом случае, отметила психолог, время хандры ещё впереди. А пока радуемся вполне летней погоде за окном.

"Вот сейчас вроде как осень, но, на улице солнце, хорошая погода, еще не опали листья, немножечко ещё рановато для хандры", — заключила специалист.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ВТБ: Банк России 12 сентября может снизить ключевую ставку на 100–200 пунктов 04.09.2025 в 13:13

Ключевая ставка 12 сентября: ошибочный шаг может дорого обойтись экономике

12 сентября ЦБ решит, на сколько снизить ключевую ставку — на 100 или 200 пунктов. ВТБ объяснил, какие факторы влияют на выбор сценария.

Читать полностью » В Госдуме уточняют детали законопроекта о запрете одежды, закрывающей лицо 04.09.2025 в 12:59

Запрет одежды без лица: Госдума возвращается к спорному законопроекту

В Госдуме дорабатывают законопроект о запрете одежды, скрывающей лицо. Депутаты обещают проработать детали и ссылаются на опыт соседних стран.

Читать полностью » ВТБ назвал ключевые факторы, определяющие курс рубля в 2025 году 04.09.2025 в 12:53

Геополитика и юань: что удержит рубль от падения

ВТБ развеял миф о «проклятии августа»: рубль сохраняет стабильность, а к концу 2025 года может ослабеть до 86 рублей за доллар.

Читать полностью » ЦБ ввёл новые правила: банки будут ограничивать снятие наличных при подозрениях на мошенничество 04.09.2025 в 12:49

Деньги есть, но снять их нельзя: что изменится с осени

С сентября банки обязаны проверять подозрительные операции клиентов и вводить лимиты на снятие наличных, если есть риск воздействия мошенников.

Читать полностью » К концу 2025 года накопления россиян достигнут 67,2 трлн рублей — данные ВТБ 04.09.2025 в 12:09

Россияне копят, как никогда: почему 2025 год стал рекордным для сбережений

Сбережения россиян в 2025 году достигнут рекорда — 67,2 трлн рублей. Почему депозиты остаются главным инструментом и как меняется финансовая культура?

Читать полностью » В Госдуме пообещали повысить социальные пенсии в 2026 году 03.09.2025 в 23:34

Пенсионерам готовят два повышения в 2026 году: чего ждать в феврале и апреле

С апреля 2026 года в России вырастут социальные пенсии, а уже в феврале будут проиндексированы страховые. Повышение коснётся миллионов пенсионеров.

Читать полностью » В России покупатели смогут требовать возврата смартфонов 03.09.2025 в 23:24

Смартфон без российских приложений можно вернуть: новое правило вступило в силу

В России смартфоны без отечественного ПО будут считаться некачественными. Эксперт объяснил, почему владельцам iPhone не стоит переживать.

Читать полностью » Психолог Алексей Захаров заявил, что нейросети и гаджеты ослабляют память человека 02.09.2025 в 18:28

Гаджеты делают за нас всё: вот к чему ведет зависимость от цифровых помощников

Цифровые помощники упрощают жизнь, но ослабляют мозг. Почему технологии могут привести к потере памяти и как сохранить умственные способности.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джессика Симпсон назвала своих любимых мужчин на церемонии MTV Video Music Awards 2025
Туризм

Эксперт РСТ Абасов: россиян ждут новые ограничения при получении шенгенских виз
Авто и мото

Судебная практика подтверждает запрет въезда иностранцам за нарушение ПДД — РИА Новости
Красота и здоровье

Медицинские наблюдения подтвердили влияние ромашкового чая на улучшение качества сна
Дом

Переплата за бытовую технику: какие функции действительно важны, а какие — маркетинговые уловки
Садоводство

Агрономы объяснили, чем опасны зимние оттепели для садовых растений
Дом

Художник-декоратор Оксана Свиридова рассказала, как правильно перекрасить деревянный стул
Красота и здоровье

Эксперт по долголетию Мэтт Каберлейн: с возрастом снижается сила, координация и равновесие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet