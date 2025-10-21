Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гиперзвуковой двигатель в работе
Гиперзвуковой двигатель в работе
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:11

Хакеры могут идти лесом: самолёт под Мюнхеном стал первым носителем невзламываемого интернета

Летающий квантовый канал связи протестировали под Мюнхеном в рамках проекта QuNET – Флориан Молл

В аэропорту Эрланген под Мюнхеном прошли уникальные лётные испытания, способные изменить будущее цифровой безопасности. Самолёт Dornier 228, принадлежащий Немецкому центру аэрокосмических исследований (DLR), стал первым в Европе подвижным звеном в квантовой цепочке связи - системе, где передача данных защищена фундаментальными законами физики.

"Тесты открывают двери для стабильной передачи квантовых сигналов с подвижных носителей", — отметил сотрудник DLR, специалист по связи и навигации Флориан Молл.

Как это работает

Во время полётов на борту самолёта функционировал оптический модуль, разработанный в Институте Фраунгофера по оптоэлектронике в Йене. Он генерировал пары фотонов, связанных неразрывной квантовой связью. Такие частицы ведут себя как единое целое, даже если находятся на большом расстоянии друг от друга.

Пучок фотонов направлялся на наземную установку QuBUS - мобильный приёмник в виде контейнера, оснащённый прецизионным трекером, который отслеживал траекторию самолёта и удерживал лазерный луч в фокусе, несмотря на турбулентность.

Чтобы избежать потерь сигнала, система использовала динамическое наведение и корректирующую оптику, компенсирующую атмосферные искажения. Полученные фотоны по оптоволокну отправлялись в лабораторию Института Макса Планка по фотонике, где учёные подтвердили, что их квантовое состояние сохранилось неизменным.

Сравнение технологий связи

Тип канала Безопасность Дальность Устойчивость к вмешательству Возможности
Обычная радиосвязь Средняя Глобальная Уязвима для перехвата Широкое применение
Оптоволоконная сеть Высокая До 500 км Теряет сигнал на больших расстояниях Используется в сетях связи
Квантовая связь Абсолютная Потенциально глобальная (через спутники) Любая попытка подслушать искажает сигнал Идеальна для защиты данных

Прорыв в рамках проекта QuNET

Испытания стали частью программы QuNET, поддержанной министерством науки и инноваций Германии. Цель проекта — создание национальной и европейской квантовой инфраструктуры для передачи данных, полностью защищённой от кибератак.

Ключевое отличие квантовых систем в том, что вмешательство в поток фотонов неизбежно изменяет их состояние, выдавая злоумышленника. Это делает такие каналы физически неприступными.

"Любая попытка подглядывания сразу искажает сигнал, — объясняют специалисты QuNET. — Это фундаментальное свойство света делает шпионаж невозможным".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на шифрование программными средствами.
    Последствие: возможен взлом при утечке ключей.
    Альтернатива: физически защищённая передача квантовых ключей.

  • Ошибка: использовать только стационарные каналы.
    Последствие: ограниченная дальность и гибкость сети.
    Альтернатива: внедрение подвижных узлов — самолётов, дронов, спутников.

  • Ошибка: игнорировать атмосферные помехи.
    Последствие: потеря сигнала и разрушение квантовой связи.
    Альтернатива: корректирующая оптика и активное слежение за траекторией луча.

А что если…

А что если подобные технологии будут установлены не только на самолётах, но и на низкоорбитальных спутниках? Тогда станет возможным глобальное квантовое покрытие - система, где любые данные, от банковских транзакций до дипломатических сообщений, будут абсолютно защищены от взлома.

Именно к этому стремятся разработчики QuNET: в ближайшие годы планируется протестировать связь между высотными дронами и орбитальными аппаратами, чтобы связать Европу в единую "квантовую паутину".

Плюсы и минусы квантовой связи

Плюсы Минусы
Абсолютная защита данных Ограниченная скорость передачи
Физическая невозможность взлома Высокая стоимость оборудования
Возможность глобального охвата Сложность стабилизации сигнала
Независимость от цифровых уязвимостей Требует новой инфраструктуры

Исторический контекст

Идея защищённой квантовой передачи родилась в 1980-х, когда физики впервые доказали возможность передачи ключей шифрования через фотоны. С тех пор технология развивалась, но оставалась ограниченной лабораторными экспериментами.

Теперь Германия первой в Европе продемонстрировала работу квантовой связи в движении. Dornier 228 стал прототипом для будущих воздушных и космических систем, где самолёты, дроны и спутники смогут обмениваться зашифрованными данными в реальном времени.

"Это шаг к созданию европейской квантовой инфраструктуры — основы безопасной цифровой эпохи", — подчеркнул Флориан Молл.

FAQ

Что делает квантовую связь невзламываемой?
Любая попытка перехвата фотона изменяет его состояние, и система сразу фиксирует вмешательство.

Почему используют самолёт, а не спутник?
Воздушные испытания дешевле и позволяют отладить оборудование перед орбитальными миссиями.

Когда появится "квантовый интернет"?
По прогнозам исследователей, первые стабильные линии могут заработать в Европе в течение 10-15 лет.

Кто участвует в проекте QuNET?
DLR, Институт Фраунгофера, Институт Макса Планка и Министерство науки Германии.

Мифы и правда

  • Миф: квантовая связь уже доступна в коммерческих сетях.
    Правда: пока идут только тесты, но технологии стремительно развиваются.

  • Миф: квантовые линии можно использовать на обычных устройствах.
    Правда: требуется специализированное оборудование для генерации и детектирования фотонов.

  • Миф: взлом квантового канала возможен с помощью ИИ.
    Правда: вмешательство фиксируется физическими законами, не зависимыми от алгоритмов.

Три интересных факта

  • Перовскит, использованный в модуле, улучшает стабильность лазера и снижает шум фотонов.

  • Приёмник QuBUS способен отслеживать источник сигнала на расстоянии до 10 км.

  • Dornier 228 стал первым самолётом, протестировавшим квантовую линию в реальном полёте.

