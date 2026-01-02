Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:34

Хайнань не такой, как в картинке: почему пляжи не всегда чисты, а сервис оставляет желать лучшего

Пляжи Хайнаня не всегда чисты, особенно в высокий сезон — туристы

Хайнань, китайский остров, который в рекламе выглядит как рай с лазурным морем, пальмами и беззаботным отдыхом, на самом деле порой отличается от рекламных материалов. Туристы, посетившие этот остров, делятся своими впечатлениями, и, как выяснилось, реальность иногда оказывается далека от идеализированного образа. Об этом пишет Турпром.

Пляжи — красиво, но не всегда чисто

Первые дни на Хайнане действительно поражают своими пляжами: широкие песчаные просторы, тёплая вода в районе Саньи. Однако многие туристы отмечают, что в сезон пляжи не всегда так чисты, как хотелось бы. Прибой часто выбрасывает мусор — пластиковые бутылки, упаковки от еды, что создаёт неприятное впечатление.

"Было ощущение, что идёшь по картинке, но спустя пару дней на пляже я начал замечать, что песок не идеален", — поделился один из туристов.

Уборка пляжей проводится утром и вечером, но между этими циклами мусор может оставаться на пляже в течение нескольких часов, особенно в ветреную погоду.

Сезонность — не просто слово

Многие туристы верят, что на Хайнане тепло круглый год, но это не так. В высокий сезон (с ноября по апрель) погода действительно идеальная — сухо и тепло. Однако с конца весны климат меняется, и особенно жарко и влажно с мая по сентябрь.

"Я думала, что куплю тур в июне и будет пустынный пляж, но нас накрыло влажностью, а дожди идут почти каждый день", — рассказала одна из туристок.

Сухой сезон подходит для пляжного отдыха, но он и самый дорогой, в то время как летний сезон — менее приятен для отдыха из-за высокой влажности и частых дождей.

Проблемы с пляжным сервисом

Продавцы на пляжах Ялунваня отметили, что в пик сезона персонал не успевает за уборкой пляжей, а после дождя мусор скапливается быстрее, чем его успевают убрать. Меньше популярные пляжи, такие как Дадунхай, часто страдают от недостатка инфраструктуры: зонтов, шезлонгов и мусорных баков.

Рестораны и еда — разнообразие и ценовой диапазон

Кулинарная ситуация на Хайнане также двояка. В курортных зонах можно найти как бюджетные кафе, так и довольно дорогие заведения. Например, ресторан Xiao Long Kan Hotpot в Саньи предлагает китайский хот-пот с морепродуктами и овощами за 150-250 юаней, но в туристических зонах стоимость ужинов может доходить до 350-450 юаней.

"Первое впечатление от меню было "дёшево и вкусно", но к третьему перекусу заметила, что цены выше, чем ожидала", — поделилась одна из отдыхающих.

Локальные развлечения и сезонность

Для тех, кто остаётся на Хайнане более 5 дней, возникают проблемы с выбором развлечений вне пляжа. В высокий сезон можно найти много программ и шоу, но летом расписание значительно ограничено. Музеи, культурные объекты и тематические парки становятся хорошими альтернативами, но не всегда доступны в летние месяцы.

Проблемы с языком

Многие туристы сталкиваются с языковым барьером, так как английский не является широко распространённым на острове, особенно за пределами крупных отелей и торговых центров.

"Местные продавцы приветливы, но не всегда понимают по-английски", — отметила одна из путешественниц.

Где найти действительно хорошее место

Несмотря на все недостатки, есть на Хайнане и такие места, которые получают восхищённые отзывы. Например, ресторан Blue Bay Seafood, известный своими свежими морепродуктами и умеренными ценами, а также музей Nanshan Buddhism Cultural Park, который предлагает уникальный опыт вдали от пляжной суеты.

Хайнань — это не только рай с тропическими пляжами, но и место, где важно понимать сезонность, готовиться к языковым барьерам и заранее планировать досуг. Чтобы отдых не стал разочарованием, стоит заранее изучить условия, отзывы и заранее определиться с тем, что будет важно для вас на отдыхе.

