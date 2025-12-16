Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опоры электроснабжения
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:31

Хабаровские электрические сети развиваются не только для бизнеса: как социальные проекты получают энергию

Хабаровские электрические сети, филиал АО "ДРСК", продолжают активно развивать энергосетевую инфраструктуру региона, улучшая подключение новых потребителей и обеспечивая электроснабжение для социально значимых объектов. Об этом сообщает портал DEITA.RU.

Развитие энергосетей и рост подключений

За 11 месяцев 2025 года Хабаровские электрические сети подключили 1713 новых потребителей, суммарная мощность которых составила 64,261 МВт. Это подтверждает рост спроса на электричество в регионе. Из общего числа подключений 205 заявок поступили от социально уязвимых категорий граждан, таких как многодетные семьи, ветераны боевых действий и инвалиды. Это на 22,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Компания активно работает с крупными застройщиками региона. На текущий момент реализуются несколько крупных проектов, включая присоединение подстанции 35/0,4 кВ для Дальневосточного художественного музея и подключение объектов комплексной застройки в районе Ореховой сопки в Хабаровске, с общей мощностью подключения в 28,6 МВт.

Ключевые проекты и инфраструктурное развитие

Одним из важных проектов является строительство нового центра питания 110 кВ Ореховая, который обеспечит энергоснабжение для застройки в Железнодорожном районе Хабаровска. Это важная часть работы компании по удовлетворению потребностей крупного жилого и коммерческого строительства.

Кроме того, был заключён договор на технологическое присоединение Дальневосточного детского центра отдыха и оздоровления в Хабаровском крае. Центр будет расположен в районе села Бычиха и также станет важным объектом для социального развития региона.

Стратегия и будущее развития

Хабаровские электрические сети продолжают работать над повышением надёжности электроснабжения и оперативным подключением новых потребителей, что является важной частью социально-экономического развития региона.

Этот процесс также способствует улучшению качества жизни в Хабаровском крае и поддержанию стабильности в его инфраструктуре.

