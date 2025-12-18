Хабаровск на пути к экономическому росту: что принесет расширение ТОР для города

В Хабаровске планируется расширение территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Хабаровск" для реализации крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в ходе своего инвестиционного послания.

Расширение ТОР и новые проекты

По словам Кравчука, территорию ТОР будет расширено за счет перспективной площадки "Северная", которая привлечет не менее 13 миллиардов рублей инвестиций. На этой территории уже заявлены крупные инвестиционные проекты, в числе которых создание двух индустриальных парков и перерабатывающего комплекса для сжижения газа.

"На эту территорию уже заявлены крупные инвестиционные проекты с объемом частных инвестиций 5,4 млрд рублей. Это создание двух индустриальных парков, а также перерабатывающий коммунальный комплекс по сжижению газа", — отметил Сергей Кравчук.

Влияние на экономику и создание рабочих мест

Мэр города подчеркнул, что инвестиционная активность в Хабаровске остается высокой. На территории ТОР "Хабаровск" свои проекты реализуют 44 резидента, общая сумма инвестиций которых составляет 23,6 миллиарда рублей.

Эти инвестиции обеспечат создание порядка 3 тысяч высококвалифицированных рабочих мест в различных отраслях.