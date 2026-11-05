Хабаровские производители наращивают выпуск отечественной продукции для снижения зависимости от импорта

В Хабаровском крае промышленная повестка смещается от деклараций о намерениях к конкретным производственным решениям. Регион наращивает выпуск оборудования для энергетики, медицины и строительства, параллельно модернизируя пищевую отрасль. Основа процесса — участие местных компаний в Хартии технологического развития, суверенитета и импортозамещения, инициатором которой выступил губернатор Дмитрий Демешин.

Логика закупочной политики в регионе построена на строгом иерархическом принципе: приоритет отдается хабаровской продукции, затем — дальневосточной, и лишь потом — общероссийской. «Принцип простой: есть наше — покупаем хабаровское, нет хабаровского — покупаем дальневосточное, нет дальневосточного — ищем производителей в Российской Федерации. В приоритете всегда использование продукции отечественного промышленного производства», — прокомментировал глава региона.

От лопаток до слуховых аппаратов

В энергетическом секторе «Дальэнергомаш» представил новый центробежный нагнетатель воздуха AERO IM, характеристики которого, по утверждению производителя, превышают параметры зарубежных аналогов. Фармацевтическая компания «Дальхимфарм» запустила в обращение шесть новых препаратов и восстановила выпуск еще четырех позиций. «Прада-Промфильтр» закрепил статус единственного на Дальнем Востоке производителя воздушных фильтров. В перечень региональной промышленной продукции входят также слуховой аппарат Q-ton, краска «Бригадир», изготовленная из отечественного сырья, а серийные электродвигатели и генераторы М1.

В министерстве промышленности и торговли Хабаровского края отмечают, что системная поддержка позволяет предприятиям уверенно инвестировать в новые мощности. «Новые производства делают сферу промышленности края технологически самостоятельнее и снижают её зависимость от зарубежных поставщиков. Продукция хабаровских предприятий соответствует по качеству импортным аналогам, а в ряде случаев превосходит их», — подчеркнули в ведомстве.

Расширение пищевого контура

Пищевая и перерабатывающая промышленность региона фокусируется на обновлении технологических линий. «Хабаровские минеральные воды» планируют установить линию розлива для стеклянной и ПЭТ-тары, что позволит расширить ассортимент. «Молочный комбинат Переяславский» готовится к запуску дополнительной линии розлива молока. «Профкейсинг» увеличивает производственные площади под собственное колбасное производство и выпуск гофрированной искусственной оболочки, специй и приправ. «Денисовы пекарни» прорабатывают установку оборудования для шоковой заморозки с целью увеличения объемов замороженных хлебобулочных изделий.

Финансовую подоплеку этих изменений обеспечивает краевой Фонд развития промышленности, предоставляющий займы на развитие гражданской продукции в диапазоне от 5 млн до 2 млрд рублей под ставку до 7%. За первые девять месяцев 2026 года микрофинансовую и гарантийную поддержку получили 57 малых промышленных предприятий региона на общую сумму 743,1 млн рублей.