Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Промышленный цех. Рабочие
Промышленный цех. Рабочие
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Хабаровский край
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 13:12

Хабаровские производители наращивают выпуск отечественной продукции для снижения зависимости от импорта

В Хабаровском крае промышленная повестка смещается от деклараций о намерениях к конкретным производственным решениям. Регион наращивает выпуск оборудования для энергетики, медицины и строительства, параллельно модернизируя пищевую отрасль. Основа процесса — участие местных компаний в Хартии технологического развития, суверенитета и импортозамещения, инициатором которой выступил губернатор Дмитрий Демешин.

Логика закупочной политики в регионе построена на строгом иерархическом принципе: приоритет отдается хабаровской продукции, затем — дальневосточной, и лишь потом — общероссийской. «Принцип простой: есть наше — покупаем хабаровское, нет хабаровского — покупаем дальневосточное, нет дальневосточного — ищем производителей в Российской Федерации. В приоритете всегда использование продукции отечественного промышленного производства», — прокомментировал глава региона.

От лопаток до слуховых аппаратов

В энергетическом секторе «Дальэнергомаш» представил новый центробежный нагнетатель воздуха AERO IM, характеристики которого, по утверждению производителя, превышают параметры зарубежных аналогов. Фармацевтическая компания «Дальхимфарм» запустила в обращение шесть новых препаратов и восстановила выпуск еще четырех позиций. «Прада-Промфильтр» закрепил статус единственного на Дальнем Востоке производителя воздушных фильтров. В перечень региональной промышленной продукции входят также слуховой аппарат Q-ton, краска «Бригадир», изготовленная из отечественного сырья, а серийные электродвигатели и генераторы М1.

В министерстве промышленности и торговли Хабаровского края отмечают, что системная поддержка позволяет предприятиям уверенно инвестировать в новые мощности. «Новые производства делают сферу промышленности края технологически самостоятельнее и снижают её зависимость от зарубежных поставщиков. Продукция хабаровских предприятий соответствует по качеству импортным аналогам, а в ряде случаев превосходит их», — подчеркнули в ведомстве.

Расширение пищевого контура

Пищевая и перерабатывающая промышленность региона фокусируется на обновлении технологических линий. «Хабаровские минеральные воды» планируют установить линию розлива для стеклянной и ПЭТ-тары, что позволит расширить ассортимент. «Молочный комбинат Переяславский» готовится к запуску дополнительной линии розлива молока. «Профкейсинг» увеличивает производственные площади под собственное колбасное производство и выпуск гофрированной искусственной оболочки, специй и приправ. «Денисовы пекарни» прорабатывают установку оборудования для шоковой заморозки с целью увеличения объемов замороженных хлебобулочных изделий.

Финансовую подоплеку этих изменений обеспечивает краевой Фонд развития промышленности, предоставляющий займы на развитие гражданской продукции в диапазоне от 5 млн до 2 млрд рублей под ставку до 7%. За первые девять месяцев 2026 года микрофинансовую и гарантийную поддержку получили 57 малых промышленных предприятий региона на общую сумму 743,1 млн рублей.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
Дилеры готовят новогодний сюрприз для россиян: новые автомобили могут продавать на особых условиях
Туризм
Греция без пляжей оказалась интереснее: мосты-корабли и монастыри на скалах затмили курорты
Общество
Миллион человек устремились в храм, которого не существует: ИИ добрался до самого святого
Туризм
Пхукет хочет очистить исторические улицы от каннабиса: какие туристические места попадут под запрет
Машина с завода, а зазор уже проверяют: что нашли в передней подвеске LADA Iskra
Нижегородская область
Экспертизу прошли, а стройку провалили: в Нижнем Новгороде остались без подрядчика для детского сада
Общество
Наследство поделили, а наследник ещё не родился: рождённые через ЭКО дети погибших участников СВО потребуют долю
Фарш в духовке не пересыхает, а становится нежнее: что добавляют в куриные фрикадельки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet