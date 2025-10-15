Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Строительство новостроек в Москве
Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:39

Хабаровск играет в прятки с покупателями: хорошие квартиры пропадают быстрее, чем объявления обновляются

Количество квартир на вторичном рынке Хабаровска снизилось на 0,6 процента — Яндекс Недвижимость

Рынок вторичной недвижимости Хабаровска переживает заметное оживление. По данным аналитиков "Яндекс Недвижимости", спрос на жильё растёт, а количество доступных квартир уменьшается. Это привело к повышению цен и росту активности покупателей, особенно в сегменте "вторички".

Сравнение рынка жилья: август vs сентябрь 2025 года

Показатель Август 2025 Сентябрь 2025 Изменение
Количество предложений ↓ на 0,6% - Уменьшилось
Просмотры объявлений - ↑ на 0,8% Рост интереса
Средняя цена кв. м 124 800 ₽ 126 000 ₽ +1%
Медианная стоимость квартиры 6,05 млн ₽ 6,1 млн ₽ Незначительный рост
Средняя площадь 51,6 м² 51,6 м² Без изменений

Советы шаг за шагом: как выбрать жильё на "вторичке" в Хабаровске

  1. Определите бюджет. Средняя цена квартиры — около 6 млн рублей. Стоит учитывать не только покупку, но и возможный ремонт.

  2. Рассмотрите два полярных варианта. Сейчас покупатели делятся на две группы: ищут либо дешёвое жильё "под ремонт", либо квартиры с готовой отделкой.

  3. Выбирайте район с инфраструктурой. Ценится близость школ, садиков, магазинов и зелёных зон.

  4. Проверяйте юридическую чистоту. На вторичном рынке нередки квартиры с историей — обязательно запросите выписку из ЕГРН.

  5. Не тяните с решением. Количество предложений снижается, и хорошие варианты быстро уходят.

"Количество доступных для покупки предложений сократилось на 0,6 процента по сравнению с августом, а число просмотров объявлений увеличилось на 0,8 процента", — сообщили аналитики "Яндекс Недвижимости".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: искать жильё только по низкой цене.
    Последствие: риск купить квартиру с проблемами или без инфраструктуры.
    Альтернатива: сравнивайте стоимость квадратного метра с предложениями по районам и качеству отделки.

  • Ошибка: откладывать сделку.
    Последствие: рост цен и снижение выбора.
    Альтернатива: если нашли подходящий вариант, фиксируйте цену и бронируйте объект.

  • Ошибка: не учитывать расходы на ремонт.
    Последствие: общая стоимость может превысить ожидания.
    Альтернатива: заранее оцените смету ремонта и включите её в бюджет.

А что если…

А что если тенденция продолжится? Тогда уже к зиме средняя цена за квадрат может превысить 130 тысяч рублей.

А если спрос снизится после пика? Возможно временное увеличение предложений, но цены вряд ли вернутся к летнему уровню — вторичный рынок устойчив.

А если покупатель хочет вложить деньги? Сейчас "вторичка" в Хабаровске — выгодный инструмент инвестиций: спрос есть, а предложение сокращается.

Плюсы и минусы покупки вторичного жилья

Аспект Плюсы Минусы
Цена Ниже, чем на новостройки Ремонт часто требуется
Инфраструктура Уже развита Старый жилой фонд
Документы Собственность оформлена Возможны юридические риски
Срок заселения Можно въехать сразу Иногда требуется ремонт
Выбор Большой ассортимент Быстро сокращается

FAQ

Почему растёт спрос на вторичное жильё?
Из-за повышения цен на новостройки и желания покупателей сэкономить.

Какая средняя стоимость квартиры в Хабаровске?
Около 6,1 миллиона рублей при медианной площади 51,6 м².

Где выгоднее покупать жильё?
В районах с развитой инфраструктурой и транспортом — Северный, Южный округ, центр города.

Какой сегмент пользуется наибольшим спросом?
Квартиры с ценой за квадрат около 120 тысяч рублей.

Стоит ли ждать снижения цен?
По прогнозам риелторов, в ближайшие месяцы это маловероятно.

Мифы и правда

  • Миф: вторичка — это старый и проблемный фонд.
    Правда: многие квартиры с качественным ремонтом и новой планировкой.

  • Миф: покупать дешевле только на окраине.
    Правда: выгодные предложения можно найти и в центре, если жильё требует ремонта.

  • Миф: цены осенью падают.
    Правда: в Хабаровске наблюдается обратная тенденция — рост из-за высокого спроса.

  • Миф: лучше подождать весны.
    Правда: осенью активность рынка традиционно выше, и ждать снижения не стоит.

Исторический контекст

Рынок вторичной недвижимости Хабаровска уже переживал всплеск интереса в 2020–2021 годах, когда люди активно переводили накопления в "квадратные метры". Однако нынешний рост выглядит стабильнее — он связан не с ажиотажем, а с сокращением предложения.

Снижение объёма новых строек и повышение ипотечных ставок заставляют покупателей обращать внимание на готовое жильё. При этом в городе по-прежнему доминируют квартиры 40-60 м² — оптимальный формат для семей.

Три интересных факта

  1. Средняя квартира в Хабаровске сегодня стоит в полтора раза дороже, чем в 2019 году.

  2. В наиболее востребованных районах спрос превышает предложение почти вдвое.

  3. Почти 60% покупателей выбирают квартиры, где можно сразу заехать, без ремонта.

