Хабаровск играет в прятки с покупателями: хорошие квартиры пропадают быстрее, чем объявления обновляются
Рынок вторичной недвижимости Хабаровска переживает заметное оживление. По данным аналитиков "Яндекс Недвижимости", спрос на жильё растёт, а количество доступных квартир уменьшается. Это привело к повышению цен и росту активности покупателей, особенно в сегменте "вторички".
Сравнение рынка жилья: август vs сентябрь 2025 года
|Показатель
|Август 2025
|Сентябрь 2025
|Изменение
|Количество предложений
|↓ на 0,6%
|-
|Уменьшилось
|Просмотры объявлений
|-
|↑ на 0,8%
|Рост интереса
|Средняя цена кв. м
|124 800 ₽
|126 000 ₽
|+1%
|Медианная стоимость квартиры
|6,05 млн ₽
|6,1 млн ₽
|Незначительный рост
|Средняя площадь
|51,6 м²
|51,6 м²
|Без изменений
Советы шаг за шагом: как выбрать жильё на "вторичке" в Хабаровске
-
Определите бюджет. Средняя цена квартиры — около 6 млн рублей. Стоит учитывать не только покупку, но и возможный ремонт.
-
Рассмотрите два полярных варианта. Сейчас покупатели делятся на две группы: ищут либо дешёвое жильё "под ремонт", либо квартиры с готовой отделкой.
-
Выбирайте район с инфраструктурой. Ценится близость школ, садиков, магазинов и зелёных зон.
-
Проверяйте юридическую чистоту. На вторичном рынке нередки квартиры с историей — обязательно запросите выписку из ЕГРН.
-
Не тяните с решением. Количество предложений снижается, и хорошие варианты быстро уходят.
"Количество доступных для покупки предложений сократилось на 0,6 процента по сравнению с августом, а число просмотров объявлений увеличилось на 0,8 процента", — сообщили аналитики "Яндекс Недвижимости".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: искать жильё только по низкой цене.
Последствие: риск купить квартиру с проблемами или без инфраструктуры.
Альтернатива: сравнивайте стоимость квадратного метра с предложениями по районам и качеству отделки.
-
Ошибка: откладывать сделку.
Последствие: рост цен и снижение выбора.
Альтернатива: если нашли подходящий вариант, фиксируйте цену и бронируйте объект.
-
Ошибка: не учитывать расходы на ремонт.
Последствие: общая стоимость может превысить ожидания.
Альтернатива: заранее оцените смету ремонта и включите её в бюджет.
А что если…
А что если тенденция продолжится? Тогда уже к зиме средняя цена за квадрат может превысить 130 тысяч рублей.
А если спрос снизится после пика? Возможно временное увеличение предложений, но цены вряд ли вернутся к летнему уровню — вторичный рынок устойчив.
А если покупатель хочет вложить деньги? Сейчас "вторичка" в Хабаровске — выгодный инструмент инвестиций: спрос есть, а предложение сокращается.
Плюсы и минусы покупки вторичного жилья
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Цена
|Ниже, чем на новостройки
|Ремонт часто требуется
|Инфраструктура
|Уже развита
|Старый жилой фонд
|Документы
|Собственность оформлена
|Возможны юридические риски
|Срок заселения
|Можно въехать сразу
|Иногда требуется ремонт
|Выбор
|Большой ассортимент
|Быстро сокращается
FAQ
Почему растёт спрос на вторичное жильё?
Из-за повышения цен на новостройки и желания покупателей сэкономить.
Какая средняя стоимость квартиры в Хабаровске?
Около 6,1 миллиона рублей при медианной площади 51,6 м².
Где выгоднее покупать жильё?
В районах с развитой инфраструктурой и транспортом — Северный, Южный округ, центр города.
Какой сегмент пользуется наибольшим спросом?
Квартиры с ценой за квадрат около 120 тысяч рублей.
Стоит ли ждать снижения цен?
По прогнозам риелторов, в ближайшие месяцы это маловероятно.
Мифы и правда
-
Миф: вторичка — это старый и проблемный фонд.
Правда: многие квартиры с качественным ремонтом и новой планировкой.
-
Миф: покупать дешевле только на окраине.
Правда: выгодные предложения можно найти и в центре, если жильё требует ремонта.
-
Миф: цены осенью падают.
Правда: в Хабаровске наблюдается обратная тенденция — рост из-за высокого спроса.
-
Миф: лучше подождать весны.
Правда: осенью активность рынка традиционно выше, и ждать снижения не стоит.
Исторический контекст
Рынок вторичной недвижимости Хабаровска уже переживал всплеск интереса в 2020–2021 годах, когда люди активно переводили накопления в "квадратные метры". Однако нынешний рост выглядит стабильнее — он связан не с ажиотажем, а с сокращением предложения.
Снижение объёма новых строек и повышение ипотечных ставок заставляют покупателей обращать внимание на готовое жильё. При этом в городе по-прежнему доминируют квартиры 40-60 м² — оптимальный формат для семей.
Три интересных факта
-
Средняя квартира в Хабаровске сегодня стоит в полтора раза дороже, чем в 2019 году.
-
В наиболее востребованных районах спрос превышает предложение почти вдвое.
-
Почти 60% покупателей выбирают квартиры, где можно сразу заехать, без ремонта.
