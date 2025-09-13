Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
KGM Torres
KGM Torres
© commons.wikimedia.org by Treeinkr is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:12

Перемены на российском рынке авто: как KGM выигрывает битву за сердца водителей

Компания KGM увеличила продажи автомобилей в России в августе и сентябре 2025 года

Компания KGM, ранее известная как SsangYong, в последние месяцы наблюдает положительную динамику продаж в России. В августе 2025 года на российском рынке было продано 347 автомобилей этого бренда, а в первую неделю сентября количество новых регистраций составило еще 94 машины. С начала продаж в стране было зарегистрировано 942 автомобиля KGM.

Неудивительно, что запуск продаж марки KGM столкнулся с трудностями. В первую очередь это произошло из-за высоких начальных цен на автомобили, что привело к незначительному спросу в первые месяцы. Однако с июля 2025 года, когда цены были снижены, продажи пошли в гору. Это подтверждает успешность стратегии по привлечению покупателей через ценовую доступность.

Тенденции продаж KGM

К настоящему моменту самыми популярными моделями стали компактный кроссовер Korando, который стал лидером продаж с 50% от общего числа проданных автомобилей. Его базовая комплектация 2024 года, с учетом скидки, стоит 2,69 млн рублей, а модели 2025 года предлагаются на 300 тыс. рублей дороже.

Следующей по популярности моделью стал среднеразмерный кроссовер Torres, который составил 31% всех продаж бренда. Его цена начинается от 3,09 млн рублей (также с учетом скидок). В отличие от других моделей, большой рамный внедорожник Rexton занял 11% рынка, с ценой от 4,79 млн рублей, что также говорит о стабильном интересе к более мощным и универсальным автомобилям.

Менее востребованным оказался компактный внедорожник Tivoli, который составил лишь 7% от всех продаж. Его стоимость начинается от 2,39 млн рублей, что делает его более доступным вариантом для покупателей, ориентированных на более компактные автомобили.

Стратегия компании KGM

Стоит отметить, что KGM — единственный иностранный бренд (кроме китайских), который официально предлагает автомобили в России. Компания делает акцент на конкурентоспособной цене и надежности своих автомобилей. В рамках своих предложений KGM предоставляет покупателям 5-летнюю гарантию и сервисное обслуживание, что дает дополнительные преимущества для клиентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Владелец автомобиля сможет снять его с учёта в ГИБДД только при наличии свидетельства об утилизации сегодня в 4:28

Сдал машину на металлолом — а в ГИБДД развели руками: в чём подвох

Сдать авто в металлолом легко, но снять его с учёта — совсем другая история. Почему одного акта недостаточно и когда придётся идти в суд?

Читать полностью » Верховный суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию за упавшее стекло в Красногорске сегодня в 3:31

Рама рухнула на машину — и вот кто в итоге платит за ущерб

Что делать, если на вашу машину упала оконная рама или часть фасада? Судебная практика в России показывает: виновным может оказаться и УК, и сосед, и даже застройщик.

Читать полностью » Продажи новых автомобилей в России за восемь месяцев 2025 года упали на 23% — данные аналитиков сегодня в 3:12

Одни регионы в минусе, другие — в плюсе: как Магадан и Курск удивили авторынок

Продажи новых автомобилей в России продолжают падать, но не все регионы показали одинаковую динамику — в некоторых продажи даже выросли.

Читать полностью » В ГАИ назвали отвлекающие факторы, из-за которых чаще всего происходят аварии сегодня в 2:54

Количество ДТП растёт каждый год: что на самом деле толкает водителей в ловушку аварий

Узнайте, какие простые действия помогают избежать тяжелых аварий на дорогах, и почему навигатор и спокойствие важнее скорости.

Читать полностью » Машина глохнет во время движения: основные неисправности по данным сервисов сегодня в 2:16

Машина остановилась посреди дороги — а виноват вовсе не бензин

Почему машина может заглохнуть на ходу? От пустого бака до неисправных датчиков — вот основные причины и советы, что делать в таких случаях.

Читать полностью » сегодня в 1:51

Экономия на топливе и нервах: зачем россияне массово пересаживаются на "зелёные" внедорожники

В России электромобили и гибриды набирают популярность, но лидируют вовсе не малолитражки: у россиян другие приоритеты.

Читать полностью » BMW и McLaren начали использовать льняное волокно вместо углерода в авто сегодня в 1:27

В салоне машин стало тише в разы: секрет скрывается в необычном материале

Льняное волокно выходит на арену автопрома, обещая заменить углеродные материалы и изменить подход к экологии без ущерба для технологий.

Читать полностью » Mercedes опроверг слухи о закупке двигателей BMW — заявление Маркуса Шефера сегодня в 0:54

V8 и даже V12 не сдаются: Mercedes резко ответил на сплетни

Mercedes опровергла слухи о закупке моторов у BMW. Что стоит за новой линейкой FAME и почему компания сохраняет V8 и V12?

Читать полностью »

Новости
Наука

Новый вид беттонга: останки из пещеры рассказали об эволюции и исчезновении сумчатых
Дом

Чистка утюга от накипи и налёта продлевает срок службы прибора
Авто и мото

ГИБДД: за перевозку детей без сертифицированного автокресла с июля 2025 года штрафуют
Культура и шоу-бизнес

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал замечания Сэма Асгари о своей книге
Красота и здоровье

Сезонное аффективное расстройство: врач назвала ключевые отличия от хандры и запретила самолечение
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует стейк из свинины на мангале с маринадом из вина
Садоводство

Для проращивания косточку персика замачивают в воде и хранят в прохладном месте
Технологии

Grok Code Fast 1 от xAI вышла на первое место по использованию на OpenRouter
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet