Перемены на российском рынке авто: как KGM выигрывает битву за сердца водителей

Компания KGM, ранее известная как SsangYong, в последние месяцы наблюдает положительную динамику продаж в России. В августе 2025 года на российском рынке было продано 347 автомобилей этого бренда, а в первую неделю сентября количество новых регистраций составило еще 94 машины. С начала продаж в стране было зарегистрировано 942 автомобиля KGM.

Неудивительно, что запуск продаж марки KGM столкнулся с трудностями. В первую очередь это произошло из-за высоких начальных цен на автомобили, что привело к незначительному спросу в первые месяцы. Однако с июля 2025 года, когда цены были снижены, продажи пошли в гору. Это подтверждает успешность стратегии по привлечению покупателей через ценовую доступность.

Тенденции продаж KGM

К настоящему моменту самыми популярными моделями стали компактный кроссовер Korando, который стал лидером продаж с 50% от общего числа проданных автомобилей. Его базовая комплектация 2024 года, с учетом скидки, стоит 2,69 млн рублей, а модели 2025 года предлагаются на 300 тыс. рублей дороже.

Следующей по популярности моделью стал среднеразмерный кроссовер Torres, который составил 31% всех продаж бренда. Его цена начинается от 3,09 млн рублей (также с учетом скидок). В отличие от других моделей, большой рамный внедорожник Rexton занял 11% рынка, с ценой от 4,79 млн рублей, что также говорит о стабильном интересе к более мощным и универсальным автомобилям.

Менее востребованным оказался компактный внедорожник Tivoli, который составил лишь 7% от всех продаж. Его стоимость начинается от 2,39 млн рублей, что делает его более доступным вариантом для покупателей, ориентированных на более компактные автомобили.

Стратегия компании KGM

Стоит отметить, что KGM — единственный иностранный бренд (кроме китайских), который официально предлагает автомобили в России. Компания делает акцент на конкурентоспособной цене и надежности своих автомобилей. В рамках своих предложений KGM предоставляет покупателям 5-летнюю гарантию и сервисное обслуживание, что дает дополнительные преимущества для клиентов.