корейский внедорожник SsangYong Rexton Y450
корейский внедорожник SsangYong Rexton Y450
© commons.wikimedia by SmartTalk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:27

Авто, которое не боится тяжёлых прицепов: чем удивит KGM Rexton нового поколения

KGM представила обновлённый внедорожник Rexton 2026 года

С первого взгляда новый KGM Rexton 2026 года даёт понять: перед нами не революция, а уверенная и грамотная эволюция. Без резких экспериментов с формами, но с обновлёнными деталями, которые меняют восприятие автомобиля в целом.

Новый облик без утраты характера

Австралийская версия флагманского кроссовера получила светодиодную оптику со свежим рисунком ДХО, динамические "поворотники" и доработанные элементы экстерьера. Всё это формирует цельный, более дорогой и современный образ, при этом оставляя узнаваемую архитектуру кузова нетронутой. Практичность и солидность — две черты, которые Rexton сохраняет неизменно.

Интерьер: меньше кнопок, больше технологий

Внутри пересмотрена расстановка акцентов. Уже в базовой комплектации водитель получает сиденья из качественного кожзама и два дисплея, которые берут на себя ключевые функции, сокращая количество привычных кнопок.
Средняя комплектация добавляет полезную деталь для жарких регионов — солнцезащитные шторки на задних дверях. В топовой версии появляются беспроводная зарядка для смартфонов и расширенный набор комфорта, а Sport Pack выделяется чёрной кожей, алькантарой и аккуратными декоративными акцентами. Панорамная крыша, камеры кругового обзора и премиальная кожа доступны только в самых дорогих исполнениях.

Механика и возможности

Под капотом трудится 2,2-литровый турбодизель мощностью 198 л. с. и крутящим моментом 441 Н·м. Полный привод — стандарт для всех версий, а блокировка заднего дифференциала делает автомобиль уверенным партнёром вне асфальта.
Один из ключевых аргументов в пользу Rexton — способность буксировать прицеп до 3,5 тонны, что особенно важно для владельцев тяжёлых кемперов и прицепов. В базе автомобиль комплектуется 18-дюймовыми дисками, а версия Sport Pack — эффектными 20-дюймовыми.

