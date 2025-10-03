Срыв рынка или триумф? KGM показала продажи, которые пугают конкурентов

Корейская компания KGM в сентябре показала внушительный рост продаж на российском рынке, реализовав 650 автомобилей. Для сравнения, в августе показатель был почти в два раза меньше. Особое внимание привлекает растущий интерес корпоративных клиентов, которые забрали около 10% от общего числа проданных машин.

Лидер продаж — кроссовер Torres

Главным драйвером роста стал кроссовер Torres: более 300 автомобилей этой модели нашли своих владельцев всего за месяц. В России KGM предлагает четыре модели: кроме Torres, в линейке представлены кроссоверы Tivoli и Korando, а также рамный внедорожник Rexton. Особенность марки — она остаётся единственным иностранным брендом, не относящимся к китайским, который официально продаёт автомобили с сохранением заводской гарантии и полноценным сервисным обслуживанием.

Сравнение моделей KGM

Модель Тип Преимущества Продажи в сентябре Torres Кроссовер Современный дизайн, просторный салон 300+ Tivoli Кроссовер Компактность, экономичность ~150 Korando Кроссовер Универсальность, надежность ~120 Rexton Внедорожник Мощный мотор, рамная конструкция ~80

Почему интерес растёт

Гарантия и сервис. Возможность официального обслуживания на заводском уровне повышает доверие покупателей. Актуальные модели. Современный дизайн и оснащение делают автомобили KGM привлекательными для молодых и семейных клиентов. Корпоративные покупки. Бренд активно привлекает компании, которым нужны надежные и комфортные кроссоверы для бизнеса.

Потенциальные трудности

Несмотря на положительные показатели, эксперты выражают осторожность.

"Высокая стоимость автомобилей и жёсткая конкуренция со стороны китайских марок могут серьёзно осложнить дальнейшее развитие бренда в России", — отметил Антон Шапарин, глава Национального автомобильного союза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ставка на премиальные цены → Ограничение покупательской аудитории → Рассмотреть ввод бюджетных комплектаций или акций для корпоративных клиентов. Игнорирование онлайн-продаж → Потеря части рынка → Развивать интернет-продажи с доставкой и тест-драйвами на дому. Недооценка конкуренции → Снижение доли рынка → Ввод дополнительных сервисных бонусов и программ лояльности.

А что если…

Если KGM расширит линейку моделей и предложит более доступные версии, бренд сможет привлечь покупателей, которые пока выбирают китайские аналоги. При этом сохранение заводской гарантии и сервисного уровня остаётся конкурентным преимуществом.

Советы шаг за шагом для покупателей

Определите приоритет: городской кроссовер или рамный внедорожник. Сравните комплектации и цены на официальном сайте KGM. Проведите тест-драйв и оцените комфорт, управляемость и оснащение. Рассмотрите акции и программы лояльности для корпоративных клиентов. Сравните стоимость обслуживания с другими брендами на рынке.

FAQ

Как выбрать кроссовер KGM?

Оцените бюджет, тип дороги и цели использования: город, трасса, бездорожье. Torres подходит для семейных поездок, Tivoli — для города.

Сколько стоит обслуживание?

Официальное сервисное обслуживание у KGM соответствует стандартам завода и позволяет избегать скрытых расходов.

Что лучше: Torres или Korando?

Torres привлекает современным дизайном и комфортом, Korando — универсальностью и надежностью, выбор зависит от личных предпочтений.

Интересные факты

KGM — единственный не китайский иностранный бренд с официальной поддержкой в России. Более 10% продаж приходится на корпоративных клиентов. Продажи Torres за месяц превысили суммарные продажи остальных моделей бренда.

Исторический контекст

KGM пришла на российский рынок в начале 2010-х годов. В отличие от большинства иностранных марок, бренд сохраняет официальную гарантию, что позволяет клиентам чувствовать себя уверенно при покупке автомобиля.