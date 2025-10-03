Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
KGM Torres
KGM Torres
© commons.wikimedia.org by Treeinkr is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:46

Срыв рынка или триумф? KGM показала продажи, которые пугают конкурентов

KGM увеличила продажи в России до 650 автомобилей в сентябре

Корейская компания KGM в сентябре показала внушительный рост продаж на российском рынке, реализовав 650 автомобилей. Для сравнения, в августе показатель был почти в два раза меньше. Особое внимание привлекает растущий интерес корпоративных клиентов, которые забрали около 10% от общего числа проданных машин.

Лидер продаж — кроссовер Torres

Главным драйвером роста стал кроссовер Torres: более 300 автомобилей этой модели нашли своих владельцев всего за месяц. В России KGM предлагает четыре модели: кроме Torres, в линейке представлены кроссоверы Tivoli и Korando, а также рамный внедорожник Rexton. Особенность марки — она остаётся единственным иностранным брендом, не относящимся к китайским, который официально продаёт автомобили с сохранением заводской гарантии и полноценным сервисным обслуживанием.

Сравнение моделей KGM

Модель Тип Преимущества Продажи в сентябре
Torres Кроссовер Современный дизайн, просторный салон 300+
Tivoli Кроссовер Компактность, экономичность ~150
Korando Кроссовер Универсальность, надежность ~120
Rexton Внедорожник Мощный мотор, рамная конструкция ~80

Почему интерес растёт

  1. Гарантия и сервис. Возможность официального обслуживания на заводском уровне повышает доверие покупателей.

  2. Актуальные модели. Современный дизайн и оснащение делают автомобили KGM привлекательными для молодых и семейных клиентов.

  3. Корпоративные покупки. Бренд активно привлекает компании, которым нужны надежные и комфортные кроссоверы для бизнеса.

Потенциальные трудности

Несмотря на положительные показатели, эксперты выражают осторожность.

"Высокая стоимость автомобилей и жёсткая конкуренция со стороны китайских марок могут серьёзно осложнить дальнейшее развитие бренда в России", — отметил Антон Шапарин, глава Национального автомобильного союза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ставка на премиальные цены → Ограничение покупательской аудитории → Рассмотреть ввод бюджетных комплектаций или акций для корпоративных клиентов.

  2. Игнорирование онлайн-продаж → Потеря части рынка → Развивать интернет-продажи с доставкой и тест-драйвами на дому.

  3. Недооценка конкуренции → Снижение доли рынка → Ввод дополнительных сервисных бонусов и программ лояльности.

А что если…

Если KGM расширит линейку моделей и предложит более доступные версии, бренд сможет привлечь покупателей, которые пока выбирают китайские аналоги. При этом сохранение заводской гарантии и сервисного уровня остаётся конкурентным преимуществом.

Советы шаг за шагом для покупателей

  1. Определите приоритет: городской кроссовер или рамный внедорожник.

  2. Сравните комплектации и цены на официальном сайте KGM.

  3. Проведите тест-драйв и оцените комфорт, управляемость и оснащение.

  4. Рассмотрите акции и программы лояльности для корпоративных клиентов.

  5. Сравните стоимость обслуживания с другими брендами на рынке.

FAQ

Как выбрать кроссовер KGM?
Оцените бюджет, тип дороги и цели использования: город, трасса, бездорожье. Torres подходит для семейных поездок, Tivoli — для города.

Сколько стоит обслуживание?
Официальное сервисное обслуживание у KGM соответствует стандартам завода и позволяет избегать скрытых расходов.

Что лучше: Torres или Korando?
Torres привлекает современным дизайном и комфортом, Korando — универсальностью и надежностью, выбор зависит от личных предпочтений.

Интересные факты

  1. KGM — единственный не китайский иностранный бренд с официальной поддержкой в России.

  2. Более 10% продаж приходится на корпоративных клиентов.

  3. Продажи Torres за месяц превысили суммарные продажи остальных моделей бренда.

Исторический контекст

KGM пришла на российский рынок в начале 2010-х годов. В отличие от большинства иностранных марок, бренд сохраняет официальную гарантию, что позволяет клиентам чувствовать себя уверенно при покупке автомобиля.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

S&P Global: электромобили в США меняют в среднем через 3–4 года сегодня в 9:27

Электрокары стареют быстрее смартфонов — вот что пугает их владельцев

Почему бензиновые машины служат десятилетиями, а электромобили меняют почти каждые три года? Исследование раскрывает неожиданные причины.

Читать полностью » Капитан ДПС рассказал, когда водитель может получить штраф на заправке в России сегодня в 4:29

Махнули рукой на правила: как водителей ловят на АЗС за "ничего"

На заправках водители нередко сталкиваются с несправедливыми штрафами, но не всегда нарушение имеет реальные последствия.

Читать полностью » Stellantis: Peugeot готовит премьеру модели Polygon с рулем как у концепт-кара Inception сегодня в 4:27

Stellantis готовит революцию: у Peugeot руль без механической связи с колесами

Новый концепт-кар Peugeot Polygon обещает удивить необычным рулём Hypersquare и "плавающим" дисплеем. Но это лишь начало истории.

Читать полностью » Владельцы ДЦ предупредили о сокращении срока службы новых автомобилей в России сегодня в 3:25

Машины на один раз: как новые авто превращаются в дорогие игрушки для взрослых

Современные автомобили постепенно становятся "одноразовыми": снижение долговечности и рост стоимости обслуживания меняют привычное восприятие техники.

Читать полностью » Toyota: шестое поколение RAV4 выйдет на рынок к 2026 году сегодня в 3:17

Автосалон будущего или шоу иллюзий: в 2026 году даже Bentley станет "доступным"

В 2026 году автопроизводители готовят модели, которые соединяют традиции и инновации. Какие новинки изменят привычный взгляд на автомобили?

Читать полностью » Автоэксперт: объявления с 10–20 фото продаются быстрее в два раза сегодня в 3:16

Машина месяцами висит на сайте? Виноваты не покупатели, а фото

Качественные снимки автомобиля могут ускорить сделку и даже повысить цену. Разбираем, как правильно подготовить машину и сделать фото, которые продают.

Читать полностью » General Motors продала 2,2 млн автомобилей за три квартала 2025 года в США — данные компании сегодня в 2:55

Американский гигант рвёт шаблоны: GM побила рекорд продаж за десятилетие

General Motors демонстрирует рекордный рост продаж в США, задавая темп на рынке электромобилей и внедорожников, укрепляя лидерство и инновационные позиции.

Читать полностью » Власти Италии выделили 597 млн евро на поддержку покупателей электрокаров сегодня в 2:25

В Италии электромобиль теперь дешевле велосипеда — но есть подвох

Италия запускает масштабную программу поддержки электромобилей. Узнайте, как некоторые модели стали доступнее велосипедов, и кто может их купить.

Читать полностью »

Новости
Еда

Запечённый камамбер с помидорами черри сохраняет нежность текстуры
Еда

Закуска из помидоров с брынзой сочетает свежесть и насыщенный вкус
Еда

Салат с курицей и майонезом получается питательным
Авто и мото

Продажи Toyota и Lexus в США выросли на 14,2% в сентябре 2024 года — данные производителей
Дом

Перепланировка квартиры: 6 шагов к идеальной планировке и уютному интерьеру
Культура и шоу-бизнес

Кит Урбан посвятил слова песни "The Fighter" Мэгги Бо вместо Николь Кидман
Садоводство

Грибная вода содержит калий, фосфор и мицелий, помогая растениям переносить жару
Садоводство

Осенняя обработка почвы защищает огороды от фитофторы и гнили
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet