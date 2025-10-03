Срыв рынка или триумф? KGM показала продажи, которые пугают конкурентов
Корейская компания KGM в сентябре показала внушительный рост продаж на российском рынке, реализовав 650 автомобилей. Для сравнения, в августе показатель был почти в два раза меньше. Особое внимание привлекает растущий интерес корпоративных клиентов, которые забрали около 10% от общего числа проданных машин.
Лидер продаж — кроссовер Torres
Главным драйвером роста стал кроссовер Torres: более 300 автомобилей этой модели нашли своих владельцев всего за месяц. В России KGM предлагает четыре модели: кроме Torres, в линейке представлены кроссоверы Tivoli и Korando, а также рамный внедорожник Rexton. Особенность марки — она остаётся единственным иностранным брендом, не относящимся к китайским, который официально продаёт автомобили с сохранением заводской гарантии и полноценным сервисным обслуживанием.
Сравнение моделей KGM
|Модель
|Тип
|Преимущества
|Продажи в сентябре
|Torres
|Кроссовер
|Современный дизайн, просторный салон
|300+
|Tivoli
|Кроссовер
|Компактность, экономичность
|~150
|Korando
|Кроссовер
|Универсальность, надежность
|~120
|Rexton
|Внедорожник
|Мощный мотор, рамная конструкция
|~80
Почему интерес растёт
-
Гарантия и сервис. Возможность официального обслуживания на заводском уровне повышает доверие покупателей.
-
Актуальные модели. Современный дизайн и оснащение делают автомобили KGM привлекательными для молодых и семейных клиентов.
-
Корпоративные покупки. Бренд активно привлекает компании, которым нужны надежные и комфортные кроссоверы для бизнеса.
Потенциальные трудности
Несмотря на положительные показатели, эксперты выражают осторожность.
"Высокая стоимость автомобилей и жёсткая конкуренция со стороны китайских марок могут серьёзно осложнить дальнейшее развитие бренда в России", — отметил Антон Шапарин, глава Национального автомобильного союза.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ставка на премиальные цены → Ограничение покупательской аудитории → Рассмотреть ввод бюджетных комплектаций или акций для корпоративных клиентов.
-
Игнорирование онлайн-продаж → Потеря части рынка → Развивать интернет-продажи с доставкой и тест-драйвами на дому.
-
Недооценка конкуренции → Снижение доли рынка → Ввод дополнительных сервисных бонусов и программ лояльности.
А что если…
Если KGM расширит линейку моделей и предложит более доступные версии, бренд сможет привлечь покупателей, которые пока выбирают китайские аналоги. При этом сохранение заводской гарантии и сервисного уровня остаётся конкурентным преимуществом.
Советы шаг за шагом для покупателей
-
Определите приоритет: городской кроссовер или рамный внедорожник.
-
Сравните комплектации и цены на официальном сайте KGM.
-
Проведите тест-драйв и оцените комфорт, управляемость и оснащение.
-
Рассмотрите акции и программы лояльности для корпоративных клиентов.
-
Сравните стоимость обслуживания с другими брендами на рынке.
FAQ
Как выбрать кроссовер KGM?
Оцените бюджет, тип дороги и цели использования: город, трасса, бездорожье. Torres подходит для семейных поездок, Tivoli — для города.
Сколько стоит обслуживание?
Официальное сервисное обслуживание у KGM соответствует стандартам завода и позволяет избегать скрытых расходов.
Что лучше: Torres или Korando?
Torres привлекает современным дизайном и комфортом, Korando — универсальностью и надежностью, выбор зависит от личных предпочтений.
Интересные факты
-
KGM — единственный не китайский иностранный бренд с официальной поддержкой в России.
-
Более 10% продаж приходится на корпоративных клиентов.
-
Продажи Torres за месяц превысили суммарные продажи остальных моделей бренда.
Исторический контекст
KGM пришла на российский рынок в начале 2010-х годов. В отличие от большинства иностранных марок, бренд сохраняет официальную гарантию, что позволяет клиентам чувствовать себя уверенно при покупке автомобиля.
