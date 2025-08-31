Стрипсы KFC дома: как приготовить курицу, от которой гости будут в восторге

Представьте себе: вы сидите дома, а на столе — горячие, хрустящие куриные стрипсы, точно как в любимом KFC. Пальчики оближешь, аромат разносится по кухне, и гости уже слюной исходят! А ведь приготовить это можно своими руками, без похода в ресторан. Сегодня я расскажу, как сделать стрипсы из куриного филе в румяной обсыпке — длинные полоски мяса в панировке с кучей специй, обжаренные во фритюре. Это просто, вкусно и очень аппетитно. Давайте разберёмся шаг за шагом, чтобы у вас всё получилось идеально.

Ингредиенты для маринада и обсыпки

Сначала подготовьте всё необходимое. Вам понадобится:

Куриное филе — 500 г

Для маринада: вода — 50 мл, оливковое масло — 1 ст. л., острый молотый перец — 1 ч. л., чёрный молотый перец — 1 ч. л., чесночный порошок — 1 ч. л., соль — по вкусу

Для обсыпки: пшеничная мука — 120 г, кукурузные хлопья (для каш, моментального приготовления) — 70 г, паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу

Для фритюра: растительное масло — 250 мл

Пошаговый рецепт

Начнём с мяса. Возьмите куриное филе, снимите кожу, если она есть, обрежьте всё лишнее, промойте под водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на длинные полоски шириной около 2,5 см — так они будут напоминать настоящие стрипсы.

Теперь переложите нарезку в миску. Добавьте воду, оливковое масло, острый и чёрный перец, чесночный порошок и соль. Всё тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл курицу. Накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на 12 часов. Утром замариновали — вечером уже можно угощать друзей. Это удобно и позволяет мясу пропитаться вкусом.

Когда курица промариновалась, приступаем к обсыпке. Сначала подготовьте ингредиенты: смешайте муку с солью и паприкой в однородную массу.

Обваляйте кусочки курицы в этой смеси со всех сторон. Затем переложите их в дуршлаг и окуните в кастрюлю с кипячёной водой — пусть пузырьки пройдут, а вода стечёт.

Далее обваляйте в кукурузных хлопьях. Если используете несладкие хлопья для завтрака, сначала растолките их и после обсыпки хорошо прижмите руками к курице — так панировка лучше прилипнет.

Пока вы готовили обсыпку, масло для фритюра уже разогрелось в глубокой сковороде или воке. Положите курицу обжариваться на 10 минут. Когда стрипсы станут золотистыми и хрустящими, достаньте их щипцами на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Подача и советы

Готовые стрипсы переложите на блюдо и подавайте горячими. Они идеальны с соусами, овощами или просто так. Приятного аппетита — вы только что приготовили домашний вариант KFC!

Если хотите экспериментировать, попробуйте добавить больше чеснока или заменить паприку на куркуму для лёгкой остроты. Главное — не торопитесь с маринованием, чтобы вкус раскрылся полностью. И помните: фритюр требует осторожности, чтобы масло не перегревалось и не горело.