"Собирают урожай" прямо во дворах: как воры нашли способ обмануть машины

Современные автомобили становятся всё умнее, и вместе с этим возрастает количество рисков для их владельцев. Одной из главных угроз последних лет специалисты называют использование злоумышленниками систем бесключевого доступа. Эти технологии задумывались как удобство для водителей, но сегодня они обернулись настоящей находкой для угонщиков.

Как работает бесключевой доступ

Большинство производителей называет подобные решения по-разному: Smart Key, Keyless Entry, Keyless Go, Kessy, Intelligent Key. Суть у них одна — компактный брелок с чипом хранит уникальный код, который автомобиль распознаёт при приближении владельца. Достаточно оказаться рядом с машиной, и двери сами откроются, а двигатель можно запустить кнопкой.

Такой механизм избавляет водителя от необходимости доставать ключ из кармана или сумки. Однако именно эта простота сделала систему уязвимой.

Почему это опасно

Представитель ГАИ пояснил, что технология давно привлекла внимание преступников:

"Они используют специальные устройства — ретрансляторы и сканеры — для перехвата сигнала ключа и обхода защиты", — отметил представитель ГАИ.

Фактически для кражи машины угонщику достаточно пройтись с радиоприёмником возле подъезда или окна квартиры на первом этаже. Устройство перехватывает сигнал от брелока и передаёт его напарнику, стоящему рядом с автомобилем. Машина "решает", что хозяин рядом, и беспрепятственно отключает охрану.

На весь процесс уходит несколько секунд, и при этом владелец нередко даже не догадывается, что автомобиль уже в зоне риска.

Доступность устройств для угона

Ранее подобные технологии использовались только профессиональными группировками. Сегодня ретранслятор или сканер легко заказать в интернете, причём стоимость таких гаджетов сопоставима с обычным смартфоном. Это делает процесс угона доступным даже для новичков.

Особенно опасна ситуация в больших городах, где автомобили с системами бесключевого доступа стоят плотными рядами возле домов. У злоумышленников появляется возможность "собирать урожай", не привлекая особого внимания.

Как защититься владельцу

Чтобы снизить риски, эксперты советуют придерживаться простых, но эффективных правил:

не хранить брелок возле окон или входных дверей, особенно на первых этажах. использовать специальные экранирующие чехлы или контейнеры, блокирующие радиосигнал. при отсутствии таких аксессуаров можно завернуть ключ в алюминиевую фольгу — это бюджетный, но действенный способ. установить в автомобиль дополнительную защиту: индивидуальные метки или системы с перепрограммированием на нестандартные частоты.

Подобные меры усложняют задачу злоумышленников, а в некоторых случаях делают её практически невыполнимой.

Дополнительные меры безопасности

Многие автосервисы предлагают модернизацию штатных систем безопасности. Речь идёт о сложных алгоритмах шифрования, которые значительно снижают вероятность взлома. Важно доверять такие работы только проверенным специалистам, чтобы вместо защиты не получить дополнительную уязвимость.

Кроме того, стоит помнить о традиционных методах — механических замках на руль или коробку передач. Они не гарантируют стопроцентной защиты, но часто заставляют преступников отказаться от кражи в пользу более лёгкой цели.