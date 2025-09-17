Ctrl+Alt+Реставрация: в Екатеринбурге убрали одну из главных достопримечательностей

Один из самых узнаваемых символов Екатеринбурга — "Памятник клавиатуре" — временно исчезнет с городской набережной. Арт-объект отправят на реставрацию, которая займёт около двух-трёх недель. Об этом сообщил креативный директор "Атома" Никита Харисов.

Что сделают с памятником

"Клавиши увезут, чтобы отпескоструить и убрать все слои краски, но это займёт очень много времени. Надеемся уложиться в две-три недели. Происходить это будет в мастерской команды, которая занимается реставрацией", — рассказал Харисов.

Украденные ещё в 2011 году клавиши F1, F2, F3 и Y восстанавливать не планируют. Чтобы памятник стоял ровнее и не проседал, под него уложат подложку из щебня.

История и значение объекта

Памятник появился в 2005 году благодаря художнику Анатолию Вяткину. К его 20-летию решили вернуть арт-объекту первоначальный вид.

Со временем "Клавиатура" приобрела мировую известность: о ней писала New York Times, а в 2019 году она заняла второе место в рейтинге памятников по версии "Яндекса", уступив только "Медному всаднику" в Санкт-Петербурге.