Клавиатура страшнее унитаза: что на самом деле живёт под нашими пальцами

Каждый день миллионы людей часами работают за компьютером, не задумываясь, что прямо под их пальцами живёт целая колония микробов. Клавиатура, которую мы трогаем десятки раз в день, на самом деле может быть опаснее дверных ручек и поручней в метро. Об этом рассказала врач-инфекционист Марият Мухина, отметив, что именно этот предмет часто становится источником распространения инфекций.

"Даже если клавиатурой пользуется один человек, она способна стать источником множества инфекций", — отметила врач-инфекционист Марият Мухина.

По словам специалиста, при наборе текста на клавиши попадают частицы слюны, кожи и пыли. Если человек простужен или недавно переболел, вместе с этими частицами на поверхности оседают вирусы и бактерии. При следующем контакте — рука, лицо, рот, слизистые — инфекция с лёгкостью переходит к новому "хозяину".

Что живёт на клавиатуре

На поверхности устройства, особенно если его редко очищают, поселяются целые микроскопические сообщества. Здесь можно найти:

сафилококки и стрептококки — возбудителей кожных воспалений и ангины. энтеробактерии, которые вызывают кишечные расстройства. грибки рода Candida, способные поражать кожу и ногти. вирусы — риновирусы, аденовирусы и коронавирусы, которые передаются при кашле и разговоре.

"Споры бактерий и грибов могут быть более устойчивыми к неблагоприятным условиям и оставаться жизнеспособными до 6 месяцев", — подчеркнула врач-инфекционист Марият Мухина.

По её словам, некоторые микроорганизмы могут сохраняться в спящем состоянии годами. Учёные находили жизнеспособные споры даже в древних гробницах, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Конечно, в обычном офисе ситуация не столь драматична, но риск всё равно высок.

Сравнение: где больше микробов

Предмет Среднее количество бактерий на 1 кв. см Потенциальная опасность Клавиатура 3000-5000 Высокая — постоянный контакт с руками Смартфон 2500 Средняя — регулярно используется вне дома Мышь 1500 Средняя Кнопка лифта 700 Низкая — кратковременное касание

Как правильно очищать клавиатуру: пошагово

Отключите устройство. Безопасность прежде всего. Стряхните пыль. Переверните клавиатуру и аккуратно постучите, чтобы удалить крошки и мусор. Используйте сжатый воздух или мини-пылесос для электроники, чтобы выдуть частицы из щелей. Обработайте поверхность антисептиком. Подойдёт раствор на спиртовой основе (не менее 60%). Протрите мягкой микрофиброй. Излишки влаги должны быть полностью удалены. Периодически меняйте клавиатуру или накладки. Особенно в общих помещениях.

Регулярная обработка значительно снижает риск заражения. Врач также советует использовать антисептики для рук и не перекусывать прямо за компьютером — остатки пищи становятся дополнительной средой для размножения микробов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не чистить клавиатуру месяцами.

Последствие: накопление микробов, риск дерматитов и кишечных инфекций.

Альтернатива: использовать влажные антибактериальные салфетки и регулярную обработку антисептиком.

Ошибка: пользоваться одной клавиатурой на нескольких рабочих местах без очистки.

Последствие: перекрёстное заражение вирусами и грибками.

Альтернатива: индивидуальные защитные силиконовые накладки или персональные клавиатуры.

Ошибка: дезинфицировать устройство агрессивными средствами.

Последствие: повреждение клавиш и платы.

Альтернатива: выбирать специальные растворы для электроники или изопропиловый спирт.

А что если клавиатуру не чистить вовсе?

Через пару месяцев на её поверхности образуется липкий налёт из пота, кожного жира и пыли. Это питательная среда для бактерий. Если пользователь при этом часто трогает лицо или ест за компьютером, то риск заболеть увеличивается в разы. Особенно у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями кожи.

Плюсы и минусы разных способов очистки

Метод Плюсы Минусы Салфетки с антисептиком Быстро, удобно, недорого Требуют регулярности Ультрафиолетовый стерилизатор Эффективно уничтожает микробы Дорогостоящее оборудование Сжатый воздух Безопасно для клавиш Не дезинфицирует поверхность Изопропиловый спирт Универсально, доступно Нельзя использовать в избытке

FAQ

Как часто нужно чистить клавиатуру?

Минимум раз в неделю, а при частом использовании — каждые 2-3 дня.

Можно ли использовать влажные салфетки для экранов?

Да, если они не содержат агрессивных химикатов и подходят для электроники.

Что делать, если пролил кофе на клавиатуру?

Немедленно отключить питание, перевернуть устройство и дать просохнуть. Если клавиши залипли — разобрать и очистить спиртом.

Помогают ли силиконовые накладки?

Да, особенно в офисе — их легко снимать и мыть.

Мифы и правда

Миф: домашняя клавиатура безопасна, если ею пользуется один человек.

Правда: микробы всё равно накапливаются — на коже всегда есть естественная микрофлора.

Миф: антисептики вредят пластику клавиш.

Правда: современные спиртовые растворы безопасны при правильном применении.

Миф: вирусы погибают на воздухе за несколько минут.

Правда: многие из них сохраняются на поверхности до нескольких дней.

Интересные факты