Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука
© pxhere.com by Неизвестный фотограф is licensed under Creative Commons CC0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:54

Клавиатура страшнее унитаза: что на самом деле живёт под нашими пальцами

На клавиатуре обитает до 5000 бактерий на квадратный сантиметр

Каждый день миллионы людей часами работают за компьютером, не задумываясь, что прямо под их пальцами живёт целая колония микробов. Клавиатура, которую мы трогаем десятки раз в день, на самом деле может быть опаснее дверных ручек и поручней в метро. Об этом рассказала врач-инфекционист Марият Мухина, отметив, что именно этот предмет часто становится источником распространения инфекций.

"Даже если клавиатурой пользуется один человек, она способна стать источником множества инфекций", — отметила врач-инфекционист Марият Мухина.

По словам специалиста, при наборе текста на клавиши попадают частицы слюны, кожи и пыли. Если человек простужен или недавно переболел, вместе с этими частицами на поверхности оседают вирусы и бактерии. При следующем контакте — рука, лицо, рот, слизистые — инфекция с лёгкостью переходит к новому "хозяину".

Что живёт на клавиатуре

На поверхности устройства, особенно если его редко очищают, поселяются целые микроскопические сообщества. Здесь можно найти:

  1. сафилококки и стрептококки — возбудителей кожных воспалений и ангины.

  2. энтеробактерии, которые вызывают кишечные расстройства.

  3. грибки рода Candida, способные поражать кожу и ногти.

  4. вирусы — риновирусы, аденовирусы и коронавирусы, которые передаются при кашле и разговоре.

"Споры бактерий и грибов могут быть более устойчивыми к неблагоприятным условиям и оставаться жизнеспособными до 6 месяцев", — подчеркнула врач-инфекционист Марият Мухина.

По её словам, некоторые микроорганизмы могут сохраняться в спящем состоянии годами. Учёные находили жизнеспособные споры даже в древних гробницах, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Конечно, в обычном офисе ситуация не столь драматична, но риск всё равно высок.

Сравнение: где больше микробов

Предмет Среднее количество бактерий на 1 кв. см Потенциальная опасность
Клавиатура 3000-5000 Высокая — постоянный контакт с руками
Смартфон 2500 Средняя — регулярно используется вне дома
Мышь 1500 Средняя
Кнопка лифта 700 Низкая — кратковременное касание

Как правильно очищать клавиатуру: пошагово

  1. Отключите устройство. Безопасность прежде всего.

  2. Стряхните пыль. Переверните клавиатуру и аккуратно постучите, чтобы удалить крошки и мусор.

  3. Используйте сжатый воздух или мини-пылесос для электроники, чтобы выдуть частицы из щелей.

  4. Обработайте поверхность антисептиком. Подойдёт раствор на спиртовой основе (не менее 60%).

  5. Протрите мягкой микрофиброй. Излишки влаги должны быть полностью удалены.

  6. Периодически меняйте клавиатуру или накладки. Особенно в общих помещениях.

Регулярная обработка значительно снижает риск заражения. Врач также советует использовать антисептики для рук и не перекусывать прямо за компьютером — остатки пищи становятся дополнительной средой для размножения микробов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не чистить клавиатуру месяцами.
    Последствие: накопление микробов, риск дерматитов и кишечных инфекций.
    Альтернатива: использовать влажные антибактериальные салфетки и регулярную обработку антисептиком.

  • Ошибка: пользоваться одной клавиатурой на нескольких рабочих местах без очистки.
    Последствие: перекрёстное заражение вирусами и грибками.
    Альтернатива: индивидуальные защитные силиконовые накладки или персональные клавиатуры.

  • Ошибка: дезинфицировать устройство агрессивными средствами.
    Последствие: повреждение клавиш и платы.
    Альтернатива: выбирать специальные растворы для электроники или изопропиловый спирт.

А что если клавиатуру не чистить вовсе?

Через пару месяцев на её поверхности образуется липкий налёт из пота, кожного жира и пыли. Это питательная среда для бактерий. Если пользователь при этом часто трогает лицо или ест за компьютером, то риск заболеть увеличивается в разы. Особенно у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями кожи.

Плюсы и минусы разных способов очистки

Метод Плюсы Минусы
Салфетки с антисептиком Быстро, удобно, недорого Требуют регулярности
Ультрафиолетовый стерилизатор Эффективно уничтожает микробы Дорогостоящее оборудование
Сжатый воздух Безопасно для клавиш Не дезинфицирует поверхность
Изопропиловый спирт Универсально, доступно Нельзя использовать в избытке

FAQ

Как часто нужно чистить клавиатуру?
Минимум раз в неделю, а при частом использовании — каждые 2-3 дня.

Можно ли использовать влажные салфетки для экранов?
Да, если они не содержат агрессивных химикатов и подходят для электроники.

Что делать, если пролил кофе на клавиатуру?
Немедленно отключить питание, перевернуть устройство и дать просохнуть. Если клавиши залипли — разобрать и очистить спиртом.

Помогают ли силиконовые накладки?
Да, особенно в офисе — их легко снимать и мыть.

Мифы и правда

  • Миф: домашняя клавиатура безопасна, если ею пользуется один человек.
    Правда: микробы всё равно накапливаются — на коже всегда есть естественная микрофлора.

  • Миф: антисептики вредят пластику клавиш.
    Правда: современные спиртовые растворы безопасны при правильном применении.

  • Миф: вирусы погибают на воздухе за несколько минут.
    Правда: многие из них сохраняются на поверхности до нескольких дней.

Интересные факты

  1. В среднем на клавиатуре в 400 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза.

  2. Женские клавиатуры грязнее мужских из-за использования косметики.

  3. Исследование Университета Аризоны показало, что офисные телефоны и клавиатуры — самые загрязнённые предметы на рабочем месте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Apple усилила экологическую стратегию, закупив 650 МВт чистой энергии сегодня в 17:17
Apple больше не зависит от нефти: как iPhone стал работать на ветре

Apple подписала крупнейшие европейские контракты на поставку зелёной энергии, усилив свои позиции в борьбе за климатическую нейтральность.

Читать полностью » Новый процессор Apple M5 ускоряет работу ИИ в два раза и повышает графику на 30% сегодня в 8:36
MacBook стал нейросетью: чип M5 открыл новую эру для искусственного интеллекта

Apple представила новый чип M5 с 30% ростом графической мощности и встроенными нейроускорителями в каждом ядре. Теперь устройства обрабатывают ИИ локально — без облака.

Читать полностью » Google усилила защиту Android: блокировка фишинговых ссылок и проверка контактов сегодня в 7:37
QR-код против обмана: Google научила телефон распознавать фальшивых собеседников

Google добавила в «Сообщения» защиту от мошенников и новые способы восстановления аккаунта. Теперь Android блокирует фишинговые ссылки и проверяет контакты по QR-коду.

Читать полностью » Учёные Google показали, что модели ИИ переоценивают сложность задач сегодня в 6:33
ИИ слишком умный? Google выяснила, что нейросети тратят тысячи токенов зря

Исследование Google показало: языковые модели слишком долго «размышляют», расходуя ресурсы впустую. Новый инструмент TRACE помогает понять, как ИИ думает — и как заставить его делать это короче.

Читать полностью » Сооснователь Reddit предложил создать интернет с сегодня в 5:38
Чаты против нейросетей: кто вернёт душу цифровому миру

Алексис Оганян заявил, что интернет потерял человечность и «стал мёртвым». Почему он видит будущее в живом контенте и приватных чатах — разбираем подробно.

Читать полностью » Правительство Японии предупредило OpenAI о нарушениях авторских прав из-за модели Sora 2 сегодня в 4:48
Аниме против ИИ: Япония встала на защиту своих героев от нейросети

Япония обратилась к OpenAI с предупреждением о нарушении авторских прав из-за видео, созданных Sora 2 с персонажами аниме и манги. Что требует Токио и как ответит компания — читайте в нашем материале.

Читать полностью » OpenAI запустит проект Stargate с энергопотреблением уровня 20 ядерных реакторов сегодня в 3:37
Цифровой "атомный реактор": как OpenAI строит самый амбициозный ИИ-проект в истории

OpenAI намерена привлечь $1 трлн для проекта Stargate — инфраструктуры, которая изменит рынок искусственного интеллекта. Как компания собирается реализовать эту идею — в нашем материале.

Читать полностью » Google запустила Recovery Contacts и вход по номеру телефона для восстановления аккаунта сегодня в 2:26
Пароли уходят в прошлое: как Google спасёт вас от взлома одним жестом

Google внедрила функции восстановления доступа и защиты от мошенников. Как работают Recovery Contacts и вход по номеру телефона — рассказываем подробно.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Неровный пресс формируется из-за расположения перемычек — специалисты отмечают, что тренировки не меняют форму
Наука
В созвездии Геркулеса найдена система с диском из разрушенных планет
Культура и шоу-бизнес
После развода с Николь Кидман Кит Урбан временно прервал гастроли из-за проблем с голосом
Еда
Onet: горечь в грибах появляется из-за старых экземпляров и неправильной обработки
Садоводство
Природные материалы помогают защитить корни растений зимой от промерзания — Ирина Ларина
Дом
Регулярная чистка ванной предотвращает появление грибка и неприятного запаха — советы специалистов
Наука
Дур-Милнер: направление ветров на планетах-гигантах зависит от глубины конвективных потоков
Авто и мото
Jeep прекращает продажи Wrangler в Европе и сосредотачивается на рынке США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet