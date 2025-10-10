Инфаркт не приходит внезапно: врачи раскрыли четыре сигнала, которые нельзя игнорировать

Инфаркты и инсульты редко случаются внезапно — чаще всего им предшествует набор вполне определённых рисков, которые можно контролировать. Новое масштабное исследование с участием более 9 миллионов человек из Южной Кореи и США показывает, что почти все сердечно-сосудистые события — от инфаркта до инсульта — связаны всего с четырьмя факторами: высоким давлением, повышенным холестерином, высоким уровнем сахара в крови и курением.

Сердце под прицелом

Учёные проанализировали данные взрослых разных возрастов и выявили, что у 99% участников, перенёсших сердечное событие, присутствовал хотя бы один из этих факторов риска. Даже среди женщин младше 60 лет, у которых обычно фиксируется минимальная частота инфарктов и инсультов, более 95% случаев имели ту же связь.

Наиболее распространённым фактором оказалось высокое артериальное давление. В обеих странах — и в США, и в Южной Корее — гипертония предшествовала более чем 93% случаев сердечной недостаточности, инфарктов и инсультов. Это указывает на важность своевременного контроля давления — простое действие, которое может спасти жизнь.

"Мы считаем, что исследование очень убедительно показывает, что воздействие одного или нескольких неоптимальных факторов риска до этих сердечно-сосудистых исходов составляет почти 100 процентов", — сказал кардиолог Филип Гренланд.

По словам учёного, важно сосредоточить усилия на управляемых причинах, а не тратить ресурсы на редкие и малозначимые факторы, которые невозможно изменить.

Сравнение факторов риска

Фактор риска Вероятность связи с сердечно-сосудистыми событиями Возможность контроля Высокое давление Более 90% Высокая — медикаменты, образ жизни Повышенный холестерин До 70% Высокая — питание, физическая активность Высокий уровень сахара Около 60% Высокая — контроль питания, лечение диабета Курение (настоящее или в прошлом) До 40% Полная — отказ от табака

Как действовать шаг за шагом

Измеряйте давление регулярно. Домашный тонометр поможет выявить повышение раньше, чем появятся симптомы. Следите за уровнем сахара и холестерина. Раз в полгода сдавайте биохимический анализ крови. Бросьте курить. Используйте никотиновые пластыри, жевательные резинки или программы отказа от табака. Питайтесь сердечно. Добавляйте в рацион оливковое масло, рыбу, орехи, свежие овощи и фрукты. Двигайтесь. Даже 30 минут ходьбы в день снижают давление и улучшают липидный профиль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать высокое давление.

Последствие: хроническая нагрузка на сердце и сосуды, развитие инсульта.

Альтернатива: приём назначенных лекарств и снижение соли в рационе.

игнорировать высокое давление. хроническая нагрузка на сердце и сосуды, развитие инсульта. приём назначенных лекарств и снижение соли в рационе. Ошибка: откладывать отказ от сигарет.

Последствие: ускоренное старение сосудов, сужение артерий.

Альтернатива: электронные программы поддержки отказа от курения и консультация терапевта.

откладывать отказ от сигарет. ускоренное старение сосудов, сужение артерий. электронные программы поддержки отказа от курения и консультация терапевта. Ошибка: считать, что высокий холестерин — удел пожилых.

Последствие: ранний атеросклероз, риск тромбов.

Альтернатива: анализ липидного профиля с 30 лет и контроль питания.

А что если…

Что если у человека нет ни одного из четырёх факторов? Учёные уверяют: такие случаи крайне редки. Даже лёгкие формы гипертонии или умеренно повышенный холестерин могут остаться незамеченными. Исследователи полагают, что прежние публикации о "неожиданных" сердечных приступах без факторов риска могли просто не учесть скрытые диагнозы или недооценённые значения анализов.

"Мы можем — и должны — сделать лучше", — написала кардиолог Неха Пагидипати из Университета Дьюка.

Плюсы и минусы профилактики

Подход Плюсы Минусы Контроль давления Снижает риск инсульта на 60% Требует регулярности Отказ от курения Улучшает работу сосудов через 3 месяца Возможен синдром отмены Снижение сахара Предотвращает диабет и ожирение Нужен контроль рациона Диета с низким холестерином Улучшает общее самочувствие Медленный эффект Физическая активность Повышает выносливость и настроение Требует времени и дисциплины

FAQ

Какой показатель давления считается тревожным?

Постоянные значения выше 140/90 мм рт. ст. требуют наблюдения у врача.

Можно ли снизить холестерин без лекарств?

Да, с помощью диеты, снижения веса и умеренной физической активности. Но при наследственных формах нужна терапия статинами.

Как быстро бросить курить без срывов?

Помогают курсы когнитивно-поведенческой терапии и никотинозаместительные препараты.

Мифы и правда

Миф: сердечные приступы случаются у здоровых людей.

Правда: почти всегда есть хотя бы один фактор риска, просто не выявленный.

сердечные приступы случаются у здоровых людей. почти всегда есть хотя бы один фактор риска, просто не выявленный. Миф: давление повышается только у пожилых.

Правда: гипертония всё чаще диагностируется у людей до 40 лет.

давление повышается только у пожилых. гипертония всё чаще диагностируется у людей до 40 лет. Миф: если холестерин слегка повышен, ничего страшного.

Правда: даже умеренное превышение ускоряет образование бляшек в сосудах.

3 интересных факта