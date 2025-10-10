Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача
© freepik.com is licensed under public domain
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:14

Инфаркт не приходит внезапно: врачи раскрыли четыре сигнала, которые нельзя игнорировать

Кардиологи из Южной Кореи и США подтвердили ключевую роль высокого давления в развитии инфарктов

Инфаркты и инсульты редко случаются внезапно — чаще всего им предшествует набор вполне определённых рисков, которые можно контролировать. Новое масштабное исследование с участием более 9 миллионов человек из Южной Кореи и США показывает, что почти все сердечно-сосудистые события — от инфаркта до инсульта — связаны всего с четырьмя факторами: высоким давлением, повышенным холестерином, высоким уровнем сахара в крови и курением.

Сердце под прицелом

Учёные проанализировали данные взрослых разных возрастов и выявили, что у 99% участников, перенёсших сердечное событие, присутствовал хотя бы один из этих факторов риска. Даже среди женщин младше 60 лет, у которых обычно фиксируется минимальная частота инфарктов и инсультов, более 95% случаев имели ту же связь.

Наиболее распространённым фактором оказалось высокое артериальное давление. В обеих странах — и в США, и в Южной Корее — гипертония предшествовала более чем 93% случаев сердечной недостаточности, инфарктов и инсультов. Это указывает на важность своевременного контроля давления — простое действие, которое может спасти жизнь.

"Мы считаем, что исследование очень убедительно показывает, что воздействие одного или нескольких неоптимальных факторов риска до этих сердечно-сосудистых исходов составляет почти 100 процентов", — сказал кардиолог Филип Гренланд.

По словам учёного, важно сосредоточить усилия на управляемых причинах, а не тратить ресурсы на редкие и малозначимые факторы, которые невозможно изменить.

Сравнение факторов риска

Фактор риска

Вероятность связи с сердечно-сосудистыми событиями

Возможность контроля

Высокое давление

Более 90%

Высокая — медикаменты, образ жизни

Повышенный холестерин

До 70%

Высокая — питание, физическая активность

Высокий уровень сахара

Около 60%

Высокая — контроль питания, лечение диабета

Курение (настоящее или в прошлом)

До 40%

Полная — отказ от табака

Как действовать шаг за шагом

  1. Измеряйте давление регулярно. Домашный тонометр поможет выявить повышение раньше, чем появятся симптомы.
  2. Следите за уровнем сахара и холестерина. Раз в полгода сдавайте биохимический анализ крови.
  3. Бросьте курить. Используйте никотиновые пластыри, жевательные резинки или программы отказа от табака.
  4. Питайтесь сердечно. Добавляйте в рацион оливковое масло, рыбу, орехи, свежие овощи и фрукты.
  5. Двигайтесь. Даже 30 минут ходьбы в день снижают давление и улучшают липидный профиль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать высокое давление.
    Последствие: хроническая нагрузка на сердце и сосуды, развитие инсульта.
    Альтернатива: приём назначенных лекарств и снижение соли в рационе.
  • Ошибка: откладывать отказ от сигарет.
    Последствие: ускоренное старение сосудов, сужение артерий.
    Альтернатива: электронные программы поддержки отказа от курения и консультация терапевта.
  • Ошибка: считать, что высокий холестерин — удел пожилых.
    Последствие: ранний атеросклероз, риск тромбов.
    Альтернатива: анализ липидного профиля с 30 лет и контроль питания.

А что если…

Что если у человека нет ни одного из четырёх факторов? Учёные уверяют: такие случаи крайне редки. Даже лёгкие формы гипертонии или умеренно повышенный холестерин могут остаться незамеченными. Исследователи полагают, что прежние публикации о "неожиданных" сердечных приступах без факторов риска могли просто не учесть скрытые диагнозы или недооценённые значения анализов.

"Мы можем — и должны — сделать лучше", — написала кардиолог Неха Пагидипати из Университета Дьюка.

Плюсы и минусы профилактики

Подход

Плюсы

Минусы

Контроль давления

Снижает риск инсульта на 60%

Требует регулярности

Отказ от курения

Улучшает работу сосудов через 3 месяца

Возможен синдром отмены

Снижение сахара

Предотвращает диабет и ожирение

Нужен контроль рациона

Диета с низким холестерином

Улучшает общее самочувствие

Медленный эффект

Физическая активность

Повышает выносливость и настроение

Требует времени и дисциплины

FAQ

Какой показатель давления считается тревожным?
Постоянные значения выше 140/90 мм рт. ст. требуют наблюдения у врача.

Можно ли снизить холестерин без лекарств?
Да, с помощью диеты, снижения веса и умеренной физической активности. Но при наследственных формах нужна терапия статинами.

Как быстро бросить курить без срывов?
Помогают курсы когнитивно-поведенческой терапии и никотинозаместительные препараты.

Мифы и правда

  • Миф: сердечные приступы случаются у здоровых людей.
    Правда: почти всегда есть хотя бы один фактор риска, просто не выявленный.
  • Миф: давление повышается только у пожилых.
    Правда: гипертония всё чаще диагностируется у людей до 40 лет.
  • Миф: если холестерин слегка повышен, ничего страшного.
    Правда: даже умеренное превышение ускоряет образование бляшек в сосудах.

3 интересных факта

  1. Курильщики, отказавшиеся от табака, уже через год снижают риск инфаркта на 50%.
  2. Физическая активность средней интенсивности укрепляет сосуды эффективнее, чем редкие интенсивные тренировки.
  3. Сон менее 6 часов в сутки повышает давление почти так же, как стресс.

