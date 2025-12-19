Малые шаги, но важный сигнал: что стоит за решением Центробанка снизить ставку до 16%

Недавнее решение Центробанка России снизить ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов, по мнению финансового аналитика Михаила Беляева, не приведет к значимым изменениям в экономике. В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт пояснил, что хотя сам факт снижения может быть воспринят как позитивный сигнал для участников финансового рынка, он вряд ли повлияет на краткосрочную динамику деловой активности.

Малые шаги, но важный сигнал

Беляев отметил, что разница в полпроцента между ставками не имеет большого значения для кредитования предприятий. Это снижение было ожидаемым, и его последствия на экономику окажутся минимальными. По мнению аналитика, более важным является не само изменение ставки, а то, что оно может стать началом более устойчивого и последовательного цикла смягчения денежно-кредитной политики. Если бизнес начнет уверенно воспринимать этот процесс как длительный и стабильный, это может стать стимулом для расширения производства и увеличения заимствований.

"Без уверенности в том, что процесс снижения ставки продолжится, предприятия будут продолжать действовать осторожно, ограничиваясь текущим уровнем производственной активности", — пояснил Беляев.

Реакция финансового рынка

Это решение также будет иметь влияние на банковскую систему. Прежде всего, коммерческие банки, вероятно, отреагируют на снижение ключевой ставки уменьшением ставок по депозитам. Однако ставки по кредитам будут корректироваться медленнее, так как рынок обладает инерцией, а также остаются риски инфляции. Беляев отметил, что в текущих условиях не стоит ожидать быстрого оживления фондового рынка. Несмотря на начало цикла снижения ставки, бизнес по-прежнему склонен хранить средства в банках, а не привлекать капитал через выпуск ценных бумаг.

"Пока говорить о быстром восстановлении фондового рынка преждевременно. С доходностью банковских вкладов на уровне 16 процентов у инвесторов нет мотивации покупать корпоративные акции или облигации", — отметил эксперт.

Необходимость последовательной политики

По мнению Беляева, снижение ставки, хоть и является шагом в правильном направлении, вряд ли приведет к значительному росту экономики без поддержки последовательной и предсказуемой политики. Для того чтобы рынок почувствовал долгосрочные позитивные изменения, важно не разовое смягчение, а создание стабильных ожиданий у участников финансового рынка.