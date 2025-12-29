Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Банк России
Банк России
© panoramio.com by Bulat Latypov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Главная / Экономика
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:51

Ключевая ставка снова стала главным сигналом рынка: к концу 2026 года ждут уровень 12%

Бершадский спрогнозировал ключевую ставку 12% к концу 2026 года

Прогноз по ключевой ставке Банка России снова стал главным ориентиром для участников рынка: ожидания по стоимости денег напрямую определяют спрос на облигации, динамику акций и поведение инвесторов. Об этом сообщает издание ТАСС, публикуя интервью с главой управляющей компании "Первая" Андреем Бершадским.

Прогноз по ставке: умеренное снижение и ускорение динамики

В интервью ТАСС Андрей Бершадский заявил, что управляющая компания ожидает постепенного, "неагрессивного" снижения ключевой ставки Банка России.

"Мы ожидаем постепенного, неагрессивного, но тем не менее снижения ключевой ставки. Скорее, с ускорением этой динамики в первой половине года. Наш базовый прогноз на конец следующего года — 12%", — отметил Бершадский.

В этих словах обозначена ключевая логика ожиданий: ставка будет снижаться не резко, но с ускорением динамики в первой половине года. Такой сценарий предполагает мягкое смягчение денежно-кредитных условий, при котором рынок будет адаптироваться постепенно.

Рынок 2026 года: доминирование долговых инструментов

По словам Бершадского, первая половина 2026 года будет развиваться в логике тенденций 2025 года. Он ожидает, что на финансовом рынке продолжат доминировать долговые инструменты — прежде всего облигации и денежный рынок.

Ориентация на облигации и денежный рынок отражает стремление игроков фиксировать текущие доходности и минимизировать риски. При этом постепенное смягчение политики делает долговой сегмент особенно чувствительным: любое движение ставки вниз способно менять привлекательность бумаг и пересобирать портфели.

Как снижение ставки может повлиять на акции

Бершадский считает, что снижение ключевой ставки может стать катализатором и для фондового рынка. По его словам, стоимость долга — важный фактор, который закладывается в финансовые модели компаний, а значит удешевление кредитов способно поддержать оценку бизнеса.

"Снижение ключевой ставки может стать катализатором, в том числе, и для рынка акций. Потому что все-таки стоимость долга — это важный фактор, который встраивается в финансовую модель компании. Поэтому реальное удешевление кредита будет позитивно сказываться на рынке акций тоже", — заключил глава УК "Первая".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маткапитал потерял почти половину покупательной способности — Косарева сегодня в 8:43
Новостройки оказались не по карману: почему маткапитал превратился лишь в небольшую доплату

Маткапитал за десять лет почти вдвое потерял покупательную способность: на эти деньги стало доступно меньше "квадратов" жилья, особенно в новостройках.

Читать полностью » Материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи — Соцфонд сегодня в 8:05
Пособия на детей резко подскочили: на что можно рассчитывать при рождении и до полутора лет

В 2026 году вырастут пенсии, МРОТ, пособия и маткапитал, а для семей с детьми появится налоговый кешбэк. Какие суммы и сроки уже известны?

Читать полностью » МРОТ вырастет до 27093 рублей с нового года — Минтруд сегодня в 7:42
Семьям с детьми станет легче: как получить новую налоговую выплату и сколько можно вернуть

С 1 января 2026 года изменятся пенсии, МРОТ, пособия и правила на дорогах: что вырастет автоматически, а что потребует заявления?

Читать полностью » Семьям с двумя детьми с 1 января вводят ежегодную налоговую выплату — Балынин сегодня в 7:07
Пособия для беременных подорожали на 20%: раскладываем по полочкам, что и на сколько выросло

С 1 января семьям с двумя и более детьми вводят ежегодный возврат части НДФЛ и повышают пособия по беременности и уходу за ребенком.

Читать полностью » Снижение ключевой ставки возможно при устойчивом замедлении инфляции — эксперт Епифанова сегодня в 6:22
Ключевая ставка дрогнет не сразу: условия, без которых снижения можно не ждать

Эксперт АСИ назвала условия, при которых Банк России сможет снизить ключевую ставку до 11% в 2026 году.

Читать полностью » Повышение НДС до 22% приведёт к росту цен в 2026 году — эксперт Никитин сегодня в 6:18
2026 год может начаться с незаметного сдвига, после которого кошелёк уже не будет прежним

Повышение НДС до 22% может изменить цены, доходы и структуру расходов россиян уже в начале 2026 года, предупреждают эксперты.

Читать полностью » Крашенинников заявил о сборе рабочей группы по сделкам с жильём после праздников — ТАСС сегодня в 4:41
Рынок привык к свободе — её могут ограничить: сделки с недвижимостью берут в рамки

В Госдуме после Нового года могут создать рабочую группу по регулированию сделок с недвижимостью. Обсуждение уже ведётся с риелторами и нотариусами.

Читать полностью » Цифровой рубль может занять до 5% безналичных платежей — Алла Бакина сегодня в 4:41
Доля кажется небольшой — эффект может быть заметным: цифровой рубль войдёт в оборот

Банк России ожидает, что после массового внедрения цифровой рубль сможет занять до 5% всех платежей в течение семи лет.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Полностью избавить собаку от стресса разлуки с хозяином невозможно — кинолог Карапетьянц
Туризм
Шанлыурфа в Турции объединяет Балыклыгёль и пещеру Ибрагима в одном квартале — CNN Travel
Авто и мото
Планирование маршрута повышает безопасность на дороге — автоэксперт
Мир
Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV
Общество
Таганский суд прекратил иск об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Наука
Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science
Спорт и фитнес
С возрастом снижается скорость обмена веществ — эндокринологи
Россия
Проект о контроле доступа детей к соцсетям внесли в Госдуму — правительство РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet