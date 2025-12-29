Ключевая ставка снова стала главным сигналом рынка: к концу 2026 года ждут уровень 12%
Прогноз по ключевой ставке Банка России снова стал главным ориентиром для участников рынка: ожидания по стоимости денег напрямую определяют спрос на облигации, динамику акций и поведение инвесторов. Об этом сообщает издание ТАСС, публикуя интервью с главой управляющей компании "Первая" Андреем Бершадским.
Прогноз по ставке: умеренное снижение и ускорение динамики
В интервью ТАСС Андрей Бершадский заявил, что управляющая компания ожидает постепенного, "неагрессивного" снижения ключевой ставки Банка России.
"Мы ожидаем постепенного, неагрессивного, но тем не менее снижения ключевой ставки. Скорее, с ускорением этой динамики в первой половине года. Наш базовый прогноз на конец следующего года — 12%", — отметил Бершадский.
В этих словах обозначена ключевая логика ожиданий: ставка будет снижаться не резко, но с ускорением динамики в первой половине года. Такой сценарий предполагает мягкое смягчение денежно-кредитных условий, при котором рынок будет адаптироваться постепенно.
Рынок 2026 года: доминирование долговых инструментов
По словам Бершадского, первая половина 2026 года будет развиваться в логике тенденций 2025 года. Он ожидает, что на финансовом рынке продолжат доминировать долговые инструменты — прежде всего облигации и денежный рынок.
Ориентация на облигации и денежный рынок отражает стремление игроков фиксировать текущие доходности и минимизировать риски. При этом постепенное смягчение политики делает долговой сегмент особенно чувствительным: любое движение ставки вниз способно менять привлекательность бумаг и пересобирать портфели.
Как снижение ставки может повлиять на акции
Бершадский считает, что снижение ключевой ставки может стать катализатором и для фондового рынка. По его словам, стоимость долга — важный фактор, который закладывается в финансовые модели компаний, а значит удешевление кредитов способно поддержать оценку бизнеса.
"Снижение ключевой ставки может стать катализатором, в том числе, и для рынка акций. Потому что все-таки стоимость долга — это важный фактор, который встраивается в финансовую модель компании. Поэтому реальное удешевление кредита будет позитивно сказываться на рынке акций тоже", — заключил глава УК "Первая".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru